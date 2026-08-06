Ana Rosenfeld defendió el embargo a Mauro Icardi de la “Casa de los sueños”: “Todavía tiene una deuda alimentaria”

La abogada de Wanda Nara explicó en LAM la medida que afecta a Mauro Icardi, en medio de su furia por la decisión de la justicia (Video: LAM/ América TV)

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La abogada Ana Rosenfeld defendió en LAM (América TV) la legalidad y la necesidad del embargo preventivo de USD 2.745.000 sobre la mansión de Mauro Icardi en Nordelta. La letrada explicó que la medida fue solicitada para garantizar la cuota alimentaria futura de las hijas de Icardi y Wanda Nara, ante el incumplimiento reiterado del futbolista. “Existe la deuda, por eso pedí el embargo”, afirmó, quien remarcó que la decisión judicial responde a la protección de los derechos de las menores y no a una disputa personal.

La letrada precisó que la propiedad está registrada únicamente a nombre de Icardi, aunque, por la falta de divorcio formal en Italia, el cincuenta por ciento sigue perteneciendo a Wanda Nara. La abogada subrayó que el embargo se inscribió en mayo de este año y que la deuda alimentaria sigue vigente: “Todavía sigue existiendo deuda de alimentos”. Ante la consulta por los fundamentos legales, Rosenfeld recalcó: “Es una medida cautelar prevista por el código para proteger los alimentos futuros cuando tenés del otro lado a un deudor alimentario que no ha sido un cumplidor”.

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“La medida cautelar está prevista para proteger a las chicas cuando hay incumplimiento”, señaló Ana Rosenfeld (LAM, América TV)

Rosenfeld argumentó que, frente a la falta de pago regular por parte de Icardi y la ausencia de otros bienes registrables, la medida cautelar era la única vía para asegurar los derechos de las hijas. “El embargo es porque Mauro todavía debe alimentos”, sostuvo. La abogada explicó que la ley habilita esta herramienta para proteger a los menores en situaciones de riesgo de incumplimiento. “No tiene otros bienes registrables y sigue existiendo una deuda pendiente”, enfatizó.

La representante legal de la conductora de MasterChef Celebrity también recordó que esta estrategia legal ya fue utilizada con éxito en otras causas de alimentos, como la que involucró a Maxi López, y que su aplicación busca prevenir futuros incumplimientos. “Cuando él festejó que Maxi López estuvo embargado por alimentos futuros, no dijo nada respecto a esa justicia que en ese momento le dio la razón a Wanda”, señaló, marcando la contradicción en la reacción de Icardi con el exmarido de la empresaria.

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“Me parece que es grave acusarlo de eso”, expresó Ana Rosenfeld sobre las acusaciones de Mauro Icardi (Instagram)

La abogada rechazó las acusaciones de intereses económicos ocultos y defendió la transparencia del proceso judicial, en medio del explosivo descargo del futbolista: “Que haga lo que quiera, como vienen haciendo. Vienen discutiendo la existencia de la cuota alimentaria, de la deuda alimentaria, de la obligación alimentaria y terminan pagando. Porque así lo determina la justicia”.

Rosenfeld también se refirió a las publicaciones en redes sociales en las que Icardi ironizó sobre el embargo y la actuación del juez Adrián Hagopián. Consideró que algunas de las argumentaciones del futbolista carecen de base jurídica y deslizó que las críticas podrían incluso constituir una acusación grave contra el magistrado. “Me parece que es grave acusarlo de eso”, advirtió, en alusión directa a los comentarios sobre supuestos beneficios económicos para el juez.

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La fachada de la mansión de Mauro Icardi, iluminada por la noche, es el centro de una disputa legal por su embargo.

La abogada de la empresaria subrayó que la finalidad última del embargo es garantizar la seguridad económica de las hijas en común de la expareja. “El embargo busca asegurar los derechos de las chicas”, resumió Rosenfeld. La mansión de Nordelta, epicentro del conflicto, cuenta con seis habitaciones en suite, gimnasio, bodega, cine privado, muelle propio y una pileta de grandes dimensiones, y fue elegida originalmente por Wanda como proyecto familiar. Fue precisamente ella quien la bautizó como la “casa de los sueños”.

Hacia el final de la entrevista, insistió en que, salvo que Icardi demuestre la procedencia individual de los fondos utilizados para adquirir la propiedad tras la separación de bienes, Wanda Nara mantiene derecho sobre la mitad del inmueble. “En principio, salvo que él demuestre la proveniencia de los fondos, el 50% de esa casa es de Wanda”, explicó, enfática.

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