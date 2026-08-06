Los dos golazos de Lionel Messi para Inter Miami y la impactante estadística que alcanzó a sus 39 años

El gol de Messi para Inter Miami frente a Atlético San Luis

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La vuelta de Lionel Messi a la titularidad en el Inter Miami incluye un doblete y una asistencia para concretar la remontada ante Atlético San Luis de México por la primera jornada de la Leagues Cup 2026. De esta manera, la Pulga convirtió sus primeros goles después de disputar el Mundial con la selección argentina y achicó la brecha para alcanzar los 1.000 tantos en su carrera. Además, se convirtió en el máximo artillero de esta competencia con 14 gritos, superando a Denis Bouanga (13, LAFC).

La Pulga salió al rescate de sus compañeros, luego de que las Garzas arrancaran abajo en el resultado por el 0-1 de David Rodríguez a los cuatro minutos de juego. Instantes después, a los 10′, Noah Allen envió un centro a media altura con dirección a la puerta del área para la aparición de Messi, quien resolvió con una lujosa volea que venció al arquero Andrés Sánchez.

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Messi puso el 3-1 de Inter Miami sobre Atlético San Luis

Luego de que el venezolano Telasco Segovia convirtió el 2-1 a los 25 minutos de partido, el 10 se volvió a activar en el Nu Stadium. Su segundo festejo llegó a los 43′ con otra gran jugada colectiva originada en sus pies. El 10 se combinó con Yannick Bright, recibió la pelota en el último tercio de la cancha y le envió un pase cruzado a Noah Allen, quien no dudó en darle la devolución al corazón del área. En ese instante, el rosarino controló el balón y fusiló a Sánchez para sellar el 3-1 parcial.

Sobre el cierre de la etapa, elevó un centro desde el córner izquierdo, que fue cabeceado por Micael (4-1), para completar 45 minutos en un nivel destacado a sus 39 años y sigue demostrando que la edad no le pesa en lo absoluto: fue la gran figura de Argentina en la Copa del Mundo y, luego de un breve descanso, sumó minutos desde el banco en el 2-2 ante Columbus Crew del sábado pasado por la MLS.

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Asistencia de Messi y gol de Micael: así Inter Miami puso el 4-1 frente a Atlético San Luis

De esta manera, Lionel Messi alcanzó las 921 celebraciones en toda su trayectoria y quedó a 79 gritos de alcanzar las cuatro cifras. Mientras tanto, Cristiano Ronaldo permanece a una menor distancia de ese hito porque el atacante del Al Nassr, quien todavía permanece de vacaciones, registra 976 goles en 1330 partidos.

Este título representa una oportunidad valiosa para el rosarino con la intención de levantar su 48° trofeo y el cuarto con la franquicia de Florida después de la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025. También se adueñó de la Eastern Conference al equipo con más puntos en la conferencia, pero no cuenta de manera oficial.

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Inter Miami viene de perder la final de la última Leagues Cup con una contundente derrota 0-3 ante Seattle Sounders. Esta competencia no es menor porque define los objetivos de la próxima temporada: le entrega a los mejores tres equipos del torneo un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.

Las Garzas se medirán este sábado a las 21:00 (hora argentina) a Rayados de Monterrey y el próximo miércoles finalizará la primera fase a partir de las 20:30 contra León de México. Cabe recordar que los equipos de la MLS se miden a otros rivales de la Liga MX, se conforman dos tablas con los conjuntos de cada Federación y los cuatro mejores de cada tabla avanzan a los cuartos de final.

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