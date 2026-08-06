Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional propone una transformación educativa acorde con el mercado laboral panameño

El Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae) advierte que el desafío no es solo ampliar cobertura o revisar contenidos, sino garantizar una formación verdaderamente pertinente. (Cospae)

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El futuro del empleo en Panamá depende de una transformación educativa que responda a las necesidades reales del mercado laboral y prepare mejor a los jóvenes para los desafíos del siglo XXI, estima el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae).

Actualmente, más de 120 mil niños y jóvenes están fuera del sistema educativo y solo 16 de cada 100 estudiantes logran comprender conceptos matemáticos básicos, reflejando la urgencia de fortalecer la calidad educativa y la preparación para la vida laboral, advierte.

Por ello, para la organización empresarial la reforma educativa que planea el gobierno no debe limitarse a cambios administrativos, sino convertirse en una política de Estado orientada al desarrollo de talento humano competitivo, con mayor énfasis en habilidades técnicas, pensamiento crítico, orientación vocacional, dominio digital y una mejor articulación entre la formación académica y los sectores productivos del país.

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En septiembre de 2025 la ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que la Ley Orgánica de Educación será sometida a una reforma integral como parte de un esfuerzo más amplio por modernizar el sistema educativo panameño.

Para la reforma de la norma, vigente desde 1946 y modificada parcialmente en 1995 y el 2002, se informó que se conformará un equipo multidisciplinario, con representantes de diversos sectores de la sociedad, que trabajará en una revisión profunda del marco legal, con el objetivo de que las futuras políticas educativas respondan a las necesidades del presente y del futuro.

Gremio del sector privado impulsa la orientación vocacional para cerrar brechas de talento y fortalecer el empleo en Panamá. (Cospae)

“Por encima de cualquier ley que se diseñe, lo más importante es recuperar el entusiasmo del docente y devolver al estudiante su rol como centro del proceso educativo”, subrayó Molinar, citada por los medios de prensa.

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Uno de los principales desafíos del sistema educativo panameño es la deserción escolar, fenómeno que para tratar de combatirlo el Ministerio de Educación señala que se enfoca en fortalecer programas como los gabinetes psicopedagógicos y en acelerar la salida de un nuevo programa de alimentación escolar.

En tanto, durante su reciente primera asamblea general, el Cospae también presentó una nueva hoja de ruta estratégica que, según dijeron sus directivos, marcará la evolución de la organización en los próximos años.

La propuesta detallada busca fortalecer la contribución del organismo al desarrollo del país mediante la generación de información, análisis y evidencia que contribuyan a la toma de decisiones, promuevan una formación pertinente y favorezcan iniciativas orientadas al fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo del talento humano en Panamá.

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“No podemos seguir trabajando como pequeñas islas sin una visión compartida sobre el país que queremos construir. Necesitamos anticiparnos a las necesidades del mercado laboral y saber qué talento requerirá Panamá dentro de cinco, diez o quince años. Solo así podremos contribuir, junto con la academia, el sector privado y las instituciones del Estado, a preparar a las personas con las competencias que demandará el futuro”, afirmó Carmen Sealy de Broce, presidenta de la Cospae.

Un libro abierto de la Ley Orgánica de Educación de 1946 descansa sobre una mesa de madera junto a una pequeña bandera de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como parte de este proceso de planificación estratégica, la organización definió su norte, que contempla fortalecer sus capacidades técnicas para generar información y análisis sobre las brechas de talento y las necesidades del mercado.

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Entre las iniciativas evaluadas se encuentra el desarrollo de un diagnóstico y un plan de negocio para analizar la viabilidad de un futuro Centro de Inteligencia de Mercado, concebido como una herramienta para recopilar, analizar e interpretar información estratégica que contribuya a comprender las brechas de talento, las necesidades del mercado y las tendencias que impactan el desarrollo del capital humano.

La estrategia también contempla fortalecer la capacidad técnica del Cospae para generar información, análisis y evidencia que contribuyan al diseño de iniciativas y a la toma de decisiones relacionadas con la empleabilidad, el desarrollo del talento humano y la competitividad del país, reforzando así su aporte al sector productivo y a las instituciones que trabajan por el desarrollo de Panamá.

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El organismo puntualizó que la educación debe dejar de verse como un proceso aislado del desarrollo económico del país.

“Si queremos hablar del futuro del empleo en Panamá, tenemos que hablar primero de una educación pertinente, actualizada y conectada con las oportunidades reales que tendrán nuestros jóvenes”, destacó la presidenta de la Cospae.