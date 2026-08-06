Hallan a un dominicano asesinado en un lujoso edificio de Nueva York y detienen a un hombre desnudo en el lugar

Carlos Penzo, un ciudadano dominicano de 36 años, fue hallado asesinado con múltiples heridas de arma blanca en un apartamento de The Hayden, en Long Island City, Queens./ (Diario Libre)

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El hallazgo de Carlos Penzo, un ciudadano dominicano de 36 años, asesinado con múltiples heridas de arma blanca en un apartamento de lujo en Long Island City, Queens, conmocionó a la comunidad local y movilizó a la Policía de Nueva York. Según informó Diario Libre, la víctima fue localizada el sábado en el edificio The Hayden, situado en el 43-25 de Hunter Street, donde los agentes también detuvieron a un hombre desnudo que intentó ingresar a la fuerza a otra vivienda del mismo complejo.

De acuerdo con el reporte de Diario Libre, los hechos iniciaron poco antes de la 1:00 de la tarde, cuando una alarma de incendio se activó en la azotea del edificio, compuesto por 51 unidades y ubicado en Court Square, una de las zonas más cotizadas de Queens. Personal de seguridad acudió al lugar y encontró a un individuo sin ropa utilizando un extintor para rociar las cámaras de vigilancia. Minutos después, el sujeto trató de irrumpir en otro apartamento y fue detenido por la policía, que lo considera persona de interés en la investigación.

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La policía ingresó al apartamento tras la detención y localizó el cuerpo de Penzo sentado en posición vertical dentro de la bañera. Según los detalles publicados por Diario Libre, el cadáver presentaba múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, el rostro y el pecho. En el lugar, los agentes hallaron un cuchillo y una pistola eléctrica tipo taser sobre el regazo de la víctima, además de otras dos armas blancas, una sobre la cama y otra en el fregadero.

La Policía de Nueva York detuvo en el edificio The Hayden a un hombre desnudo que intentó entrar por la fuerza a otra vivienda y lo considera persona de interés en el crimen de Carlos Penzo./ (tn8.ni)

Las autoridades de Nueva York no han presentado cargos contra el hombre detenido, quien permanece bajo custodia. Los investigadores barajan la hipótesis de que al menos otras dos personas pudieron haber estado presentes en el apartamento de The Hayden durante el crimen y analizan si tuvieron alguna participación directa en los hechos. Hasta el momento, el móvil del homicidio no ha sido establecido.

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El entorno donde ocurrió el asesinato destaca por sus elevados precios de alquiler, según Diario Libre. Los apartamentos de dos habitaciones en The Hayden pueden superar los US$6,000 mensuales, lo que subraya el nivel socioeconómico del complejo residencial. El suceso ha causado inquietud entre los residentes de Long Island City, quienes no están habituados a este tipo de crímenes violentos en la zona.

La Policía de Nueva York ha iniciado una revisión de los antecedentes y las circunstancias personales de Carlos Penzo, con el fin de esclarecer los motivos detrás del ataque. Fuentes policiales consultadas por Diario Libre señalaron que la investigación se concentra en identificar la posible relación entre la víctima, el hombre detenido y cualquier otra persona que pudiera haber estado en la escena.

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El caso de Carlos Penzo ocurrió en un contexto de baja de homicidios en Nueva York, con 122 asesinatos hasta fines de junio y 12 en Queens North durante el primer semestre de 2026./ (tn8.ni)

El caso se registra en un contexto de descenso de los homicidios en la ciudad. Según datos oficiales citados por Diario Libre, hasta finales de junio los cinco condados de Nueva York reportaron 122 homicidios, una cifra casi 25 % inferior a los 162 asesinatos registrados en el mismo período del año anterior. En la zona de Queens North, que abarca el Precinto 108 donde sucedieron los hechos, se contabilizaron 12 asesinatos en los primeros seis meses de 2026, frente a 14 en el mismo tramo de 2025.

El asesinato de Penzo ha situado nuevamente la atención sobre la seguridad en los complejos residenciales de alto nivel en Nueva York. La presencia de armas blancas y una pistola eléctrica en la escena, así como la actitud errática del hombre detenido, representan elementos centrales de la investigación. La policía continúa revisando grabaciones de cámaras y entrevistando a posibles testigos para reconstruir con precisión lo ocurrido en el apartamento.

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El desarrollo de la investigación determinará si se presentan cargos contra el sospechoso detenido o si se identifican más personas involucradas en la muerte de Carlos Penzo. Mientras tanto, la comunidad de Long Island City permanece atenta a las novedades del caso, en medio de una reducción general de la violencia letal en la ciudad, según los informes de Diario Libre.