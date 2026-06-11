Ciencia

La proteína animal y la vegetal frente a frente: cuáles son sus diferencias, según expertos en nutrición

Ambas fuentes son beneficiosas y dotan con nutrientes que favorecen al cuerpo humano. Qué recomiendan los especialistas a la hora de incorporarlas en la dieta

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Ilustración plana de dos secciones. A la izquierda, carne, un huevo y un trozo de pescado sobre fondo azul. A la derecha, tofu, lentejas y espinacas sobre fondo verde. Una balanza al centro.
La proteína es un nutriente esencial en la dieta humana porque interviene en el crecimiento, la reparación de tejidos y el mantenimiento de músculos, huesos, piel y sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína es un componente esencial en la dieta humana, clave para asegurar el funcionamiento óptimo del organismo. Este nutriente cumple un papel central en procesos vitales como el crecimiento, la reparación de tejidos y el mantenimiento de la estructura corporal. Sin importar la edad o el estilo de vida, consumir suficiente cada día es fundamental para la salud y el bienestar general.

Entre sus múltiples funciones, el nutriente interviene en la formación de músculos, huesos, piel y sangre. Además, es indispensable para la síntesis de enzimas y hormonas, la regulación del sistema inmunológico y la reparación celular. Según Healthline y WebMD, el cuerpo humano utiliza cerca de 20 aminoácidos distintos para construir los macronutrientes, de los cuales nueve son esenciales y deben obtenerse a través de la alimentación.

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El equilibrio entre la síntesis y la degradación de proteínas determina la masa muscular y la fuerza física, factores que influyen directamente en la calidad de vida y la prevención de enfermedades. Estudios recientes subrayan que alcanzar una ingesta proteica adecuada ayuda a mantener la masa magra, favorece el desarrollo muscular y contribuye a la recuperación tras el esfuerzo físico o lesiones.

Su fuente es variada y se puede hallar en decenas de alimentos, lo que la convierte en un aliado para la salud. El nutriente puede ser aprovechado si se consumen comidas de origen animal o vegetal.

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Proteínas de origen animal y vegetal: cuáles son las diferencias

Las proteína animal y vegetal presentan diferencias fundamentales que han generado interés por el auge de dietas vegetarianas y veganas. Esta comparación repercute directamente en la nutrición, la salud y la sostenibilidad alimentaria, y ha impulsado un debate sobre sus beneficios y limitaciones, según expertos citados por Healthline y WebMD.

Dos platos sobre una mesa de madera. Uno con carne en rodajas, salmón y huevos duros. El otro con lentejas, tofu, frijoles negros, quinua y nueces.
La proteína animal y la proteína vegetal se diferencian por su composición de aminoácidos, su digestibilidad y su biodisponibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales diferencias entre ambas radican en la composición de aminoácidos, la digestibilidad y la funcionalidad alimentaria. La de origen animal contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas y destaca por su mayor biodisponibilidad, mientras que la vegetal, al carecer de algunos aminoácidos específicos, requiere combinar diversas fuentes para cubrir las necesidades del organismo, de acuerdo con un estudio de Science Direct.

La calidad proteica depende de la cantidad de los compuestos orgánicos esenciales y de la digestibilidad, es decir, la facilidad con la que el organismo absorbe y utiliza la proteína. Según Science Direct, la animal tiene, en promedio, mayor valor nutricional y se absorbe mejor que la vegetal. Además, proporciona micronutrientes como hierro hemo y vitamina B12, fundamentales en etapas clave de la vida.

Por su parte, cuando provienen de frutas o verduras suelen tener menor digestibilidad. Esto se debe a factores estructurales y a la presencia de fibra y compuestos que dificultan la absorción en el intestino, lo que puede afectar especialmente a lactantes y niños pequeños, indican los autores del estudio.

El indicador PDCAAS, que evalúa la calidad y la digestión de la proteína, es más alto en las fuentes animales. Para quienes adoptan dietas basadas en plantas, se recomienda seleccionar una amplia variedad de alimentos para garantizar la ingesta completa de aminoácidos esenciales.

Mesa de madera con una diversa selección de alimentos ricos en proteínas: pollo, ternera, cerdo, atún, salmón, mariscos, huevos, quesos, leche y yogur.
La proteína animal contiene todos los aminoácidos esenciales en proporciones óptimas y aporta hierro hemo y vitamina B12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis recogido por Nutrients en 2021 analizó cómo ambas opciones influyen en la masa muscular y la fuerza en adultos. Se concluyó que cualquiera de las dos contribuyen a aumentos de masa magra, siempre que la cantidad total sea suficiente. Sin embargo, el consumo de la de origen animal mostró una mayor ganancia en el porcentaje de masa muscular, en especial en adultos jóvenes menores de 50 años.

La diferencia cuantificada fue de aproximadamente 0,5%, pero la variabilidad en los resultados y la importancia clínica de este aumento siguen en evaluación. Sobre la fuerza muscular, el tipo de nutriente no presenta efectos diferenciados significativos. De este modo, el entrenamiento de resistencia es mucho más determinante que el origen, según explicaron los autores.

Beneficios y riesgos para la salud

Las dietas ricas en proteína vegetal se relacionan con beneficios epidemiológicos claros. Según WebMD, quienes siguen patrones dietéticos dominados muestran un 30% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y menor frecuencia de diabetes tipo 2, cáncer y accidentes cerebrovasculares, cuando la dieta prioriza alimentos integrales y minimiza los ultraprocesados.

La presencia de fibra, antioxidantes y fitoquímicos en este tipo de alimentos contribuye a los efectos protectores. No obstante, las dietas vegetarianas o veganas requieren una planificación ajustada para prevenir deficiencias de micronutrientes clave como la B12, el hierro, el calcio y la vitamina D, advierten los expertos.

Vista aérea de una mesa de madera con cuencos de tofu, tempeh, soja, lentejas, garbanzos, hummus, quinoa, semillas de cáñamo, cacahuetes y porotos variados.
La proteína vegetal requiere combinar distintas fuentes para cubrir los aminoácidos esenciales, ya que su absorción puede verse limitada por la fibra y otros compuestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la de origen animal, su consumo moderado, especialmente de pescado y de carnes magras como pollo y pavo, está asociado a un mejor control del peso y reducción del riesgo de ciertas enfermedades, frente a los productos procesadas. Sin embargo, un consumo elevado aumenta el riesgo de mortalidad general y de enfermedad cardiovascular. WebMD indica que una ración diaria adicional de carne procesada puede elevar este riesgo en 20%.

Cómo realizar una dieta para aprovechar todas las proteínas

Un estudio publicado en 2025 analiza las recomendaciones actuales sobre la ingesta de proteínas y destaca la importancia de cumplir con las cantidades sugeridas para mantener una buena salud. Organismos como la USDA aconsejan un consumo mínimo de 0,8 gramos por kilo de peso corporal al día, mientras que otras entidades internacionales sugieren incluir al menos dos porciones al día de alimentos, como carne, pescado, frutos secos o tofu.

Un plato de comida con pollo a la parrilla, lentejas, ensalada de quinoa con maíz, frijoles negros y aguacate, hummus y espárragos verdes.
Las recomendaciones sobre ingesta de proteínas señalan un mínimo de 0,8 gramos por kilo al día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación coincide en que los nutrientes de origen animal suelen presentar mayor digestibilidad y biodisponibilidad de aminoácidos esenciales. Sin embargo, las fuentes vegetales pueden tener una absorción limitada debido a la presencia de antinutrientes, como el ácido fítico, los taninos y las lectinas, que pueden dificultar la absorción de minerales y aminoácidos. Por esta razón, los autores recomiendan combinar diferentes fuentes en la dieta, lo que permite obtener todos los aminoácidos esenciales y mejorar la digestibilidad general.

Además, la revisión señala que un consumo adecuado ayuda a estimular el metabolismo y favorece la reparación y el reemplazo de tejidos corporales. Advierte, sin embargo, que el exceso no se almacena en el organismo, sino que se transforma en carbohidratos o grasas, y que una ingesta muy elevada podría suponer un riesgo para la función renal en personas susceptibles.

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