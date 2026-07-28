Nicaragüense indocumentado enfrentará 582 cargos por abuso sexual infantil en Luisiana, Estados Unidos

Herald Francisco Huete Vivas aparece en una ilustración tipo acuarela, vestido con una camiseta roja y con las manos esposadas al frente, sentado en un fondo neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sospechoso de 32 años, identificado como Herald Francisco Huete Vivas de nacionalidad nicaragüense y sin estatus legal en el país, fue arrestado por agentes de la Oficina de Investigación de Luisiana (LBI) tras una investigación sobre explotación infantil en línea, el pasado 23 de julio.

El operativo fue encabezado por la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, en colaboración con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y agencias federales como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Detención y Remoción de ICE.

Las autoridades incautaron en la vivienda del sospechoso, ubicada en Bossier City, un total de 581 archivos con material explícito. Entre las evidencias figuran llamadas en vivo donde interactuaba con menores de edad.

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Asimismo, las fuerzas del orden decomisaron una muñeca sexual infantil, la cual el acusado admitió haber comprado por internet y utilizado para fines sexuales. Huete Vivas enfrenta 582 cargos criminales:

Dos por producción de material de abuso sexual infantil 579 por posesión del mismo y uno por importación y posesión de la muñeca.

El sujeto fue ingresado en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Bossier, con una fianza fijada en $750.000.

Evidencia presentada por las autoridades mostraba que el detenido utilizaba una muñeca sexual infantil, la cual fue confiscada en el marco de la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles condenas bajo la ley de EE. UU. y la viabilidad de una extradición o deportación

Bajo el marco jurídico del estado de Luisiana y las leyes federales de EE.UU., los delitos de producción y posesión de material de abuso sexual infantil, sumados al tráfico de artefactos obscenos relacionados con menores, se clasifican como delitos graves (felonies) con penas severas e acumulativas.

Cada uno de los 579 cargos por posesión de material de abuso sexual infantil puede acarrear penas que van de 5 a 20 años de prisión por cargo en el estado de Luisiana. Los cargos por producción de material explícito infantil conllevan sanciones sustancialmente mayores, con sentencias mínimas obligatorias de 10 a 25 años y un máximo de hasta 50 años de prisión.

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Por su parte, la posesión o importación de una muñeca sexual infantil bajo la legislación estatal contempla penas adicionales de reclusión en penitenciarías estatales.

Titular de la investigación difundido por la Oficina de Investigación de Luisiana sobre el arresto por cargos de abuso sexual infantil y posesión de una muñeca sexual infantil ilegal (Cortesía: https://www.ag.state.la.us/Article/584).

De ser hallado culpable en el juicio, el conjunto de los 582 cargos podría traducirse en una pena combinada equivalente a varias décadas o incluso cadena perpetua efectiva en una prisión de alta seguridad.

¿Procede la extradición o la deportación?

Existe una confusión frecuente entre los conceptos de extradición y deportación cuando se trata de un inmigrante indocumentado que comete un delito grave en suelo estadounidense:

La extradición no aplica habitualmente en este escenario: La extradición ocurre cuando un gobierno extranjero solicita formalmente la entrega de un individuo para juzgarlo por un delito cometido en su país de origen. En este caso, al haber cometido los crímenes dentro de la jurisdicción de Luisiana, los tribunales de Estados Unidos tienen jurisdicción prioritaria para procesar, juzgar y encarcelar al sospechoso. Cumplimiento de la pena antes de la deportación: Las leyes de inmigración de EE.UU., (a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) estipulan que los ciudadanos extranjeros que cometen delitos graves en territorio estadounidense deben cumplir primero su condena en el sistema penitenciario estatal o federal. Proceso de Remoción (ICE Detainer): Las agencias migratorias (ICE) colocan una orden de detención (ICE detainer) sobre el acusado. Esto garantiza que, una vez que el sujeto complete la condena dictada por el juez en Luisiana o se le conceda algún beneficio de libertad condicional, no saldrá libre a las calles, sino que pasará de inmediato a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para su deportación definitiva a Nicaragua.