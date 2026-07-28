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La Fundación Pensar alertó que la estabilización económica ya no alcanza para revertir el deterioro social

En otro informe crítico, el think tank del PRO planteó que el desafío del Gobierno es que el crecimiento llegue a la mayoría de los argentinos

Hernán Lacunza en CAMARCO
El exministro de Economía, Hernán Lacunza
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La Fundación Pensar, el think tank del PRO, advirtió que la estabilización económica lograda por el Gobierno ya no alcanza para revertir el deterioro social acumulado, y que el principal desafío es lograr que ese crecimiento llegue a la mayoría de los argentinos.

El diagnóstico forma parte del informe mensual “Atrápame si puedes – Parte II”, en el que el exministro de Economía Hernán Lacunza advirtió que el camino elegido para llegar al destino tiene consecuencias que no pueden ignorarse.

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La publicación sostiene que “la Argentina social quedó partida entre quienes ya sienten alivio, los que todavía esperan, aquellos que se adaptan como pueden y los que sienten que el ajuste les cayó directamente encima”. Y agrega que el endeudamiento de los hogares alcanzó su nivel máximo en 20 años, con tarjetas de crédito y préstamos personales que funcionan cada vez más como complemento del salario para cubrir gastos cotidianos.

En su columna titulada “Para llegar al destino, el camino importa”, Lacunza propuso que todo programa de desarrollo descansa sobre tres vértices interdependientes: el económico, el social y el político. Cuando los tres se alinean, sostiene, se construye un triángulo virtuoso donde la estabilidad y el empleo se refuerzan mutuamente y generan respaldo político. Cuando uno falla, el triángulo se vuelve vicioso. “Si el dinero no alcanza, menos votos, más fuga al dólar, más tasa, menos empleo. A todos nos suena”, señaló el exministro.

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Vaca Muerta. Funciona como un nuevo motor exportador clave que genera ingresos masivos en dólares para el Banco Central (Reuters)
Vaca Muerta. Funciona como un nuevo motor exportador clave que genera ingresos masivos en dólares para el Banco Central (Reuters)

El economista, además, reconoció que el programa en curso logró bajar “la angustia del changuito” con 200% de inflación heredada y apuntó a encadenar dos años de crecimiento. Pero advirtió que los sectores productivos ganadores —agro, energía y minería— generan apenas 250.000 empleos directos, mientras que la industria manufacturera y la construcción, que son los sectores perdedores del modelo, emplean a casi 4 millones de trabajadores. El comercio urbano suma otros 4 millones adicionales.

Sobre el impacto en el empleo, Lacunza señaló que entre 2023 y 2025 el empleo total fue estable en cantidad pero no en calidad: se perdieron 310.000 asalariados formales, se sumaron 70.000 informales y 300.000 cuentapropistas independientes, con una caída del salario real del 3,5%. El exministro atribuyó parte de esa dinámica a cambios que considera inexorables —apertura comercial, reducción del Estado, cambio tecnológico— pero marcó otros que no lo son.

Entre estos últimos, apuntó a la casi duplicación del salario promedio en dólares, que pasó de USD 730 a USD 1.300 desde mediados de 2024. “¿Alguien puede pensar que la productividad aumentó 80% en dos años?”, se preguntó, y alertó que ese encarecimiento afecta la competitividad manufacturera y de la construcción, sector que perdió 60.000 puestos formales respecto de fines de 2023.

Sobre el ajuste del gasto público, precisó que “entre fines de 2023 y la primera mitad de 2026, los perceptores de asignación universal por hijo vieron duplicado su beneficio, pero los jubilados (con bono complementario) perciben 15% menos de haberes, los empleados públicos un 17% menos de salario real y los profesores universitarios un 26%”, escribe. La obra pública, añadió, se redujo 80% y se sitúa en mínimos históricos de 0,3% del PBI.

Lacunza reconoció que el ajuste era inevitable ante una herencia de 211% de inflación. “La ‘casta’ es un recurso retórico eficiente, pero inmune a la motosierra”, afirmó, y recordó que del otro lado de cada línea presupuestaria hay jubilados, maestros, médicos, policías y empleados públicos. “El que destruye el Estado y sus funciones es el que lo llena de ñoquis y corruptos, pero a la hora de sanear, la motosierra no distingue”, sentenció.

En su columna, Lacunza cerró con una advertencia de fondo: “Hemos asistido a demasiados intentos de desarrollo con mejor principio que final; que no se repita”.

El informe de la Fundación Pensar también incluyó un balance social del gobierno de Milei a cargo de la consultora Mora Jozami, quien sostuvo que “la economía muestra ganadores más claros que hace un año, pero la Argentina social sigue partida", y que “el gobierno logró construir una narrativa de orden, pero ahora necesita construir una experiencia de mejora”.

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