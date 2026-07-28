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Fuerte cruce entre Charlotte Caniggia y Sol Abraham en Gran Hermano: “Jugás sucio y sos mala persona”

La discusión entre las participantes se convirtió en uno de los momentos más intensos de la temporada y mezcló cuestiones de la convivencia con asuntos personales

Sol Abraham y Charlotte Caniggia participan en una confrontación verbal en Gran Hermano Generada Dorada
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La convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó un nuevo pico de tensión tras un enfrentamiento verbal entre Sol Abraham y Charlotte Caniggia que dejó al descubierto las fracturas internas del reality. El cruce se produjo durante una dinámica que sacó a la luz viejas rencillas y dio pie a un intercambio lleno de acusaciones, insultos y reproches que, lejos de calmarse, fue escalando con cada intervención.

El episodio comenzó cuando la hija de Mariana Nannis, tomó partido en defensa de Sebastián Cola, uno de sus principales aliados en la casa. Charlotte no dudó en apuntar directamente contra Sol Abraham, a quien señaló como la responsable de buscar conflictos y jugar sucio en la competencia. La escalada verbal se alimentó de referencias a episodios anteriores del programa y de la inclusión de otros participantes en la polémica.

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La propia Charlotte fue la encargada de iniciar el enfrentamiento al reprocharle a Sol su comportamiento dentro del juego y la acusó de tener una estrategia basada en perjudicar a otros participantes: "La única que quiere ensuciar a gente sos vos, Sol, porque jugás sucio“.

El nivel de agresividad del intercambio fue escalando rápidamente. Charlotte sumó a la discusión a otros nombres de la casa, como Cinzia y Ema, y recordó episodios en los que, a su entender, Sol había intentado poner en evidencia o perjudicar a otros compañeros. Entre las acusaciones, mencionó la ocasión en la que Sol expuso a Manu, cuestionando la autenticidad de su dolor por la muerte de su perro: “El día que expusiste a Manu, que lloraba de mentira por su perro muerto, sos una forra, jugás sucio y ojalá que te vayas vos por sucia, por sucia de m..., porque jugás feo y sos mala persona”.

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Una mujer con sombrero de piel, un hombre con bandana y suéter de rayas, y una tercera persona con manos en la boca, sentados a una mesa
Sol Abraham, de pie y con un sombrero de piel, gesticula durante un intenso debate con Charlotte en el programa Gran Hermano Generación Dorada.

Sol Abraham no tardó en responder con igual dureza. Devolvió las críticas a Charlotte con una serie de calificativos y argumentos centrados en la supuesta inseguridad de su rival y en la relación de Charlotte con el resto de las mujeres en la casa: “A mí, Charlotte, me parecés una planta, me parecés aparte una mujer muy insegura, muy insegura, que compite con las mujeres y qué coincidencia con mujeres lindas. Sos una insegura, sos una insegura, por algo decís que afuera tampoco tenés amigas”.

La discusión se desarrolló en una dinámica de acusaciones y descalificaciones personales, en la que ambas participantes buscaron exponer debilidades y cuestionar la autenticidad de la otra. Sol insistió en que, según su percepción, Charlotte mantenía una actitud conflictiva y buscaba evitar los problemas solo en apariencia: “Si buscamos tu nombre en el diccionario, aparece quilombo y bizarro, porque eso es lo que sos, quilombo, bizarro y grasa”.

Charlotte, por su parte, se defendió y apuntó contra la autenticidad y el carisma de Sol: “Yo soy transparente, nena, cosa que vos no sos. No sos transparente, no sos carismática y sos una fantasma, nena. Y ojalá te vayas por ensuciar a la gente, por sucia”.

Mujer con gorro de lana rosa, gafas de sol y adornos en la cara. De fondo, pantallas de video. Se observan los logotipos Tronk y DGO con un código QR
Charlotte Caniggia aparece con gorro rosado y lentes de sol durante un episodio de Gran Hermano Generación Dorada, con elementos decorativos en su rostro.

Sol remató la discusión reiterando los calificativos de “envidiosa” e “insegura” hacia Charlotte, y sugirió que buscara ayuda profesional: “Envidiosa, es una envidiosa, insegura. Andá al psicólogo, andá al psicólogo. Envidiosa, insegura”, insistió, sin bajarle el tenor a la discusión en ningún momento y abriendo uno de los capítulos más tensos en la actual edición de Gran Hermano.

El enfrentamiento entre ambas puso de manifiesto cómo la convivencia forzada y la competencia influyen en la aparición de tensiones. El episodio dejó en evidencia que el encierro, la exposición mediática y la presión por avanzar en la competencia pueden convertir cualquier diferencia en un desencadenante de peleas públicas y explosivas.

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Sol AbrahamCharlotte CaniggiaGran Hermano: Generación Dorada

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