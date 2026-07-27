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El llamativo problema con el que se encontró Vozinha en su nuevo club y el impactante salto en su salario

El arquero de Cabo Verde, sensación del Mundial, es nuevo jugador de Colo Colo, pero le surgió un inesperado contratiempo

El arribo de Vozinha a Colo Colo se dio tras su gran actuación en el Mundial (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
El arribo de Vozinha a Colo Colo se dio tras su gran actuación en el Mundial (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
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El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, firmó contrato con Colo Colo de Chile por 18 meses y se convertirá en uno de los refuerzos más llamativos del fútbol chileno tras su actuación en el Mundial 2026. Pero su arribo al Cacique trae consigo un problema que nadie anticipaba: el reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) le impide usar su ya célebre apodo en la camiseta.

El artículo 36° de las Bases de Primera División establece que los futbolistas deben identificarse con su apellido paterno y/o materno en la parte trasera de la camiseta, con una altura de entre 5 y 5,5 centímetros. La norma es explícita: “No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”. Así, el guardameta que fue furor en el torneo mundialista deberá lucir el apellido “Évora” o “Días” en su espalda, al menos mientras no se modifique la reglamentación.

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Según informó Redgol, la única vía para que Vozinha pueda usar su sobrenombre es que la dirigencia de Blanco y Negro gestione un cambio en las bases del torneo ante el Consejo de Presidentes. De no prosperar esa iniciativa, el portero de 40 años jugará con su apellido, como cualquier otro futbolista del campeonato.

Voziinha y una atajada en el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Cabo Verde y Argentina (REUTERS/Marco Bello)
Voziinha y una atajada en el partido de dieciseisavos de final del Mundial entre Cabo Verde y Argentina (REUTERS/Marco Bello)

El apodo tiene una historia personal detrás. Vozinha significa “abuelita” en portugués, y su origen se remonta a la infancia del arquero en Mindelo, segunda ciudad de Cabo Verde. Criado por sus abuelos —mientras su madre trabajaba y su padre cumplía funciones en el ejército—, el pequeño Josimar tenía la costumbre de refugiarse con su abuela cada vez que se enojaba durante los partidos callejeros con chicos mayores. Ese vínculo le dio el apodo que hoy lo identifica en todo el mundo.

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El sueldo de Vozinha y su lugar en el escalafón del Cacique

Más allá del inconveniente reglamentario, los detalles económicos del contrato también salieron a la luz. Según informó ADN Deportes, el portero percibirá una remuneración mensual cercana a los 47 millones de pesos chilenos (48.000 dólares), una cifra que lo ubica en la franja media de la plantilla del Monumental.

El salto económico que representa el contrato es considerable. Según informó Redgol, en GD Chaves, club de la segunda división de Portugal, Vozinha percibía menos de 10.000 dólares mensuales.

El techo salarial del equipo lo sigue ocupando Arturo Vidal, con ingresos mensuales próximos a los 114 millones de pesos (120.000 dólares), de acuerdo con ADN Deportes. Por detrás del “Rey” se encuentran Claudio Aquino, con 80 millones (84.000 dólares), y Javier Correa, con 70 millones mensuales (USD 74.000). Con sus 47 millones, Vozinha se posiciona en un rango similar al de futbolistas como Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez, pese a ser uno de los futbolistas con mayor proyección mediática del momento.

La llegada del caboverdiano se concretó luego de que se frustrara el fichaje de Santiago Mele, quien finalmente recaló en Independiente. Ante esa situación, Colo Colo retomó las negociaciones con Vozinha, quien llegó al acuerdo como agente libre tras la finalización de su vínculo con Chaves, club de la segunda división de Portugal. El arquero integró el once ideal del Mundial 2026 —el Guante de Oro fue para el español Unai Simón— y fue una de las figuras del histórico desempeño de Cabo Verde en el torneo, donde la selección africana llegó a poner en aprietos a Argentina en los dieciseisavos de final.

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