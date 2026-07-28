Dos teatros de la Amazonía brasileña ingresan al Patrimonio Mundial de la Unesco

Vista del auditorio del Teatro Amazonas en Manaus, estado de Amazonas (MICHAEL DANTAS / AFP)

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Los teatros de la Paz y Amazonas, ubicados respectivamente en las ciudades amazónicas brasileñas de Belém y Manaos, fueron incluidos este lunes en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

El comité de esta agencia de la ONU encargado de la decisión, reunido hasta el miércoles en la ciudad surcoreana de Busan, destacó que ambos teatros son un legado de la “edad de oro” que vivió la región amazónica gracias a la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

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“Fueron diseñados como símbolos de ambición política”, dijo la Unesco al anunciar la inclusión de estos edificios inspirados en la arquitectura francesa en el Patrimonio Mundial.

Teatro de la Paz , Belém

El reconocimiento también cobija a la Plaza de la República y al Largo de São Sebastião, dos plazas públicas ubicadas frente a estos teatros en Belém y Manaos, respectivamente.

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Inaugurado en 1878, el Teatro de la Paz “afirmó el papel estratégico de la ciudad de Belém como puerto y capital del estado” de Pará, detalló la Unesco.

La ciudad de 1,4 millones de habitantes sigue siendo un importante puerto fluvial y acogió el año pasado la COP30, la mayor reunión de la ONU sobre cambio climático.

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El imponente edificio neorrenacentista sirvió de locación para la película Fitzcarraldo (1982), del director alemán Werner Herzog (MICHAEL DANTAS / AFP)

Por su parte, el Teatro Amazonas abrió sus puertas unos años más tarde, en 1896, y “expresó la riqueza y el prestigio de la futura capital de la Amazonía”.

El imponente edificio neorrenacentista sirvió de locación para la película Fitzcarraldo (1982), del director alemán Werner Herzog.

La fiebre del caucho (1879-1912) trajo una riqueza sin precedentes a la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo. Sin embargo, historiadores también apuntan que el trabajo forzado diezmó las poblaciones indígenas de la región en este periodo.

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Fuente: AFP