La revelación de Zinedine Zidane tras asumir como DT de Francia y la inesperada pregunta que surgió en su presentación

Zidane habló por primera vez ante la prensa como entrenador de la selección francesa (Reuters)

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La Federación Francesa de Fútbol (FFF) oficializó este martes la designación de Zinedine Zidane como nuevo entrenador de la selección nacional, tras un proceso de negociaciones que se prolongó durante más de un año y medio. Según informó L’Équipe, la llegada de Zidane se gestó después de que rechazara durante años propuestas de clubes de alto perfil, incluidas ofertas millonarias del fútbol saudí, para esperar la oportunidad de dirigir a Francia.

Durante la rueda de prensa de presentación, Zidane explicó el trasfondo de su decisión: “Durante cuatro o cinco años recibí ofertas para dirigir un club y las rechacé todas por la selección francesa”. El entrenador francés, que dejó el Real Madrid tras su segunda etapa en 2021, detalló que su prioridad siempre estuvo clara. “Siempre vi a este equipo como un futuro entrenador. No fiché por un club por ese motivo. Lo único que quería hacer después del Madrid era dirigir a la selección francesa”, subrayó el nuevo seleccionador, según recogieron medios locales como RMC Sports.

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En su portal web, el periódico reveló cómo se gestó el proceso y que se aceleró cuando Didier Deschamps anunció en enero de 2025 su salida tras el Mundial. El presidente de la FFF, Philippe Diallo, relató que “me enfrenté a la situación sin precedentes de tener que encontrar soluciones para asegurar la continuidad de la época dorada del fútbol francés”. Diallo narró cómo se inició el contacto con Zidane: “Ya en febrero de 2025, me reuní con Zinédine Zidane. Me puse en contacto con él para ofrecerle el puesto de seleccionador”.

Las conversaciones entre ambas partes incluyeron varias reuniones en los últimos 18 meses. “Desde entonces, nos hemos reunido varias veces para allanar gradualmente el camino a su llegada”, precisó Diallo. El dirigente destacó la coincidencia de intereses: “En nuestras conversaciones, se ha producido un encuentro de dos deseos. Un deseo porque Zinédine es una de las leyendas del fútbol francés, y durante muchos años había manifestado que uno de sus sueños era dirigir a la selección francesa. Y por parte de la Federación, el deseo de contar con alguien que, tras esta magnífica década, posea el carisma, la competencia y el cariño de nuestra afición y del pueblo francés para liderar a uno de los mejores equipos del mundo”.

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Zidane confirmado como entrenador de la Selección de Francia en las redes

Uno de los momentos clave fue, según Diallo, una frase que le dijo Zidane en su primer encuentro: “Presidente, sé cómo ganar”. Esta declaración resultó determinante para el presidente de la federación: “Sentí que era alguien con el deseo y la confianza necesarios para hacer ganar a Les Bleus”.

Durante el periodo en que estuvo sin equipo, Zidane fue objeto de interés por parte de clubes de renombre, incluidos aquellos con propuestas económicas muy elevadas. Según reportó L’Équipe, el club Al-Hilal de Riad llegó a ofrecerle un contrato de un año valorado en más de 100 millones de euros, con el objetivo de liderar el proyecto para el Mundial de Clubes. Pese a la magnitud de la oferta, Zidane explicó que la descartó porque su meta seguía siendo la selección de su país: “Podría haber asumido un proyecto de tres años porque DD estaba allí. Tomó esta decisión en enero de 2025, y al día siguiente supe que quería ser el siguiente. Nos reunimos con el presidente y el acuerdo quedó sellado”.

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Otro asunto que generó atención fue el posible conflicto de patrocinio, ya que Zidane mantiene desde 1996 un contrato con una firma de ropa deportiva, mientras que la selección francesa viste indumentaria oficial de otra empresa. Durante la conferencia, el propio Zidane aclaró: “¿Un contrato vitalicio con Adidas? No, eso no existe. Tengo contrato, pero eso no cambia nada. Adidas no va a interferir con la selección francesa, pero yo no voy a abandonar a mi patrocinador de 30 años”. El presidente de la FFF ahondó sobre este punto: “Cuando el entrenador está con la selección nacional, viste Nike. En su vida fuera del trabajo como entrenador, tiene la libertad de hacer lo que quiera”. Diallo detalló que el único elemento exento son las zapatillas, ya que “Zidane jugará con las zapatillas que elija”, consideradas productos técnicos y no sujetos a restricciones de patrocinio.

Zinedine Zidane ya tiene fecha para su esperado debut en el banquillo de la Selección de Francia: el próximo 25 de septiembre de 2026 frente a Turquía. Tras asumir formalmente el cargo en sustitución de Didier Deschamps, el legendario astro galo iniciará su ciclo oficial en la primera jornada de la UEFA Nations League. El encuentro marcará el inicio de un proceso contractual de cuatro años que apunta directamente al Mundial 2030, cerrando así una larga espera para el técnico marsellés, quien no dirigía desde su salida del Real Madrid en 2021.

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