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Cuánto cobran albañiles, ayudantes de obra y oficiales en julio 2026

Los trabajadores del sector de la construcción tendrán un nuevo aumento el próximo mes, de acuerdo a la escala salarial prevista en las últimas paritarias

Manos y brazos enguantados de un albañil, que usa una llana para aplicar cemento sobre un ladrillo, construyendo una pared de ladrillos.
El incremento pactado para agosto fue de 1,9%(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los trabajadores de la construcción percibirán un nuevo incremento salarial en agosto como parte de un acuerdo escalonado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Según informaron las entidades firmantes, el convenio establece aumentos sucesivos que impactan en los salarios básicos.

El esquema de actualización salarial, acordado en mayo, dispuso que en junio se aplicara un aumento del 2,1% sobre los haberes básicos vigentes en mayo, mientras que en julio el ajuste fue del 2% calculado sobre los nuevos valores de junio.

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Para agosto, el incremento pactado será del 1,9% sobre los salarios básicos de julio. De esta manera, los trabajadores del sector recibirán en la próxima liquidación los nuevos valores actualizados, que busca acompañar la evolución de los precios y mantener el poder adquisitivo.

Persona con guantes cepilla una pared antigua y desmoronada para remover salitre y moho, levantando polvo. Cerca, un cubo con esponja y botella de limpiador.
El sector de la construcción, según el Indec, mostró un alza interanual del 1,9% en mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1° de agosto de 2026 entrarán en vigencia los nuevos salarios básicos para el personal de la construcción, con valores diferenciados según la zona geográfica. Para la Zona A, que comprende la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones, el jornal total para un oficial especializado será de $7.420, mientras que un oficial percibirá $6.348, un medio oficial $5.866 y un ayudante $5.399. En el caso de los serenos, la remuneración mensual ascenderá a $980.858.

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En la Zona B, integrada por La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, los valores serán superiores debido al adicional por zona. El jornal total de un oficial especializado alcanzará $8.237, el de un oficial $7.049, el de un medio oficial $6.502 y el de un ayudante $6.020, mientras que el salario mensual de los serenos será de $1.092.719.

Para la Zona C, que abarca la provincia de Santa Cruz, el jornal total de un oficial especializado será de $11.392, un oficial cobrará $10.680, un medio oficial $10.306 y un ayudante $10.007. En tanto, los serenos percibirán una remuneración mensual de $1.639.782.

Por último, en la Zona C Austral, correspondiente a Tierra del Fuego, se aplicarán los valores más elevados. El jornal total para un oficial especializado será de $14.841, el de un oficial $12.695, el de un medio oficial $11.732 y el de un ayudante $10.798, mientras que el salario mensual de los serenos ascenderá a $1.961.716.

A partir del 1° de agosto de 2026 entrarán en vigencia los nuevos salarios básicos para el personal de la construcción, con valores diferenciados según la zona geográfica. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo
A partir del 1° de agosto de 2026 entrarán en vigencia los nuevos salarios básicos para el personal de la construcción, con valores diferenciados según la zona geográfica. EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

El acuerdo paritario aclaró: “Las partes convienen que el presente acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y en el marco de la negociación colectiva, acuerdan mantener la COMISIÓN ESPECIAL para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, asumiendo el compromiso de reunirse el 20 de julio de 2026, a efectos de definir, entre otros, los ajustes que correspondan a partir del mes septiembre de 2026 y la prórroga a los períodos sucesivos de las contribuciones patronales y aportes solidarios pactados respecto del segundo tramo de la paritaria anual conforme pautas aquí establecidas”.

“Las partes podrán solicitar reunirse con anterioridad a esa fecha si lo consideraran necesario en función de las condiciones económicas”, agregó.

Vale mencionar que la firma se da en un contexto en que el sector de la construcción, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, mostró un alza interanual del 1,9% en mayo, tras varios meses en los que predominaron las caídas.

Se registró un repunte del 6,3% en la demanda de insumos, que revirtió la caída observada en abril. Sin embargo, los datos de junio volvieron a mostrar un descenso, lo que consolidó un comportamiento en modo “serrucho”. Los indicadores adelantados de julio ya anticipan una nueva retracción: los despachos de cemento disminuyeron 0,7% y el Índice Construya retrocedió 2%.

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