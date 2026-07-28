Cuáles son las provincias en las que 1 de cada 5 deudores bancarios son considerados ”irrecuperables”

Las cuentas bancarias pueden ser objeto de embargo por deudas, con bloqueo total o parcial de los fondos según la autoridad que emita la orden - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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La morosidad más grave del sistema financiero tiene un mapa definido: en varias provincias del norte y de Cuyo, uno de cada cinco deudores ya se encuentra en situación “irrecuperable”, es decir, mantiene al menos una línea de crédito con un año o más de atraso en el pago, lo que el Banco Central clasifica como situación 5.

A nivel nacional, de acuerdo a un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), entre mayo de 2025 e igual mes de este año, la proporción de deudores irrecuperables sobre el total de deudores pasó del 9,8% al 17,2%.

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En el norte, el peso sobre el total de deudores ronda el 20%, consolidando a esa región como la más afectada por el deterioro del crédito.

Los casos más críticos se concentran en San Juan (23,8%), La Rioja (21,7%), Catamarca (21,6%), Salta (20,7%), Tucumán (23%), Santiago del Estero (20,8%), Chaco (20,9%), Formosa (20,4%), Misiones (20,4%), San Luis (21,7%) y Corrientes (20,4%).

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Mapas de los deudores "irrecuperables"

Pero los mayores saltos interanuales se registraron en Neuquén, Chubut, Chaco y Santa Fe. En esas cuatro provincias, el porcentaje de deudores irrecuperables creció 12 puntos porcentuales en un año. En conjunto, sumaron 220.000 nuevos deudores irrecuperables, una parte significativa del incremento registrado a nivel nacional.

En términos absolutos, el país pasó de alrededor de 2 millones de deudores irrecuperables en mayo de 2025 a 3,6 millones en mayo pasado. Esto implica 1,6 millones de personas más en la categoría de mayor riesgo crediticio en apenas doce meses.

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Si se considera a todos los deudores morosos —aquellos con al menos tres meses de atraso— la cifra asciende a 5,8 millones de personas, equivalente al 12,5% de la población argentina, que tiene por lo menos una línea de crédito en situación irregular.

Deudas bajas, pero imposibles de pagar para muchos

El análisis de los montos muestra que el problema no está concentrado en grandes créditos hipotecarios o prendarios. Por el contrario, los deudores irrecuperables suelen tener obligaciones relativamente bajas, asociadas al financiamiento de gastos cotidianos como compras en supermercados, servicios o arreglos del hogar.

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La mitad de los deudores irrecuperables adeuda $309.000 o menos, mientras que entre los deudores que están al día la mitad mantiene deudas de $668.000 o menos.

La mitad de los deudores irrecuperables adeuda $309.000 o menos. REUTERS/Agustin Marcarian

En promedio, los deudores irrecuperables adeudan 53,7% menos que quienes no registran atrasos en sus pagos. El dato sugiere que son los hogares con menor capacidad de endeudamiento y con créditos de menor monto los que están enfrentando mayores dificultades para devolver lo adeudado.

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A su vez, los jóvenes lideran el aumento de deudores con más de un año de mora: este grupo registró un crecimiento del 87%. En segundo lugar se ubican las personas de 75 años o más, con un incremento del 11%.

Esto se vincula, según el IAG, con que el salario del sector privado registrado frenó su recuperación a mediados del año pasado y se ubica 5,3% por debajo en términos reales de los niveles de 2023. }

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Por otro lado, los salarios del sector público permanecen estancados en niveles bajos, ubicándose un 21% por debajo del promedio de 2023. A su vez, el ingreso disponible —medido como el salario menos los gastos fijos en servicios— se redujo aún más debido al aumento de las tarifas y del costo del transporte.

En el caso de los trabajadores del sector privado, este indicador acumula una caída del 9,7% desde el cambio de gestión.

En este contexto, “la capacidad de repago de las personas no mejorará mientras sus ingresos no se recuperen”, consideró el IAG.

Ahora bien, con 19 meses consecutivos de aumento en la morosidad de las familias, cerca de 7 millones de personas quedaron excluidas del acceso a créditos bancarios y no bancarios.

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Este escenario choca con la apuesta del Gobierno de que la recuperación de la actividad económica, y especialmente del consumo, se sostenga en una mayor expansión del crédito, sobre todo si se considera que el poder adquisitivo de los hogares sigue deteriorándose.