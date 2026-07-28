Deuda en tarjetas de crédito en Costa Rica alcanzó los ₡1.71 billones (USD 3,717.8 millones)

El saldo pendiente en tarjetas de crédito alcanzó los ₡1,71 billones al cierre de 2025, según el MEIC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El saldo de la deuda en tarjetas de crédito en Costa Rica ascendió a ₡1,710,188 millones (USD 3,717.8 millones) al cierre de 2025, de acuerdo con el más reciente informe semestral del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que también reveló un aumento en la cantidad de tarjetas de crédito y débito emitidas en el país.

El estudio, elaborado en cumplimiento de la Ley N.º 9859 contra la Usura Crediticia, determinó que el saldo pendiente representa un incremento de ₡92,025 millones (USD 200.1 millones), equivalente al 5.68 %, respecto al semestre anterior.

No obstante, el Ministerio enfatizó que esta cifra corresponde únicamente al crédito utilizado y pendiente de pago al cierre del período, por lo que no puede interpretarse automáticamente como un aumento del endeudamiento de los hogares costarricenses.

PUBLICIDAD

Según el informe, la variación puede responder a diversos factores, entre ellos cambios estacionales en el consumo, fluctuaciones del tipo de cambio, modificaciones en los límites de crédito, estrategias de refinanciamiento o el incremento en la cantidad de tarjetas activas.

El análisis del MEIC, basado en información suministrada por bancos públicos, privados, cooperativas y otros emisores financieros con corte al 31 de diciembre de 2025, muestra que el mercado continúa expandiéndose.

En total se contabilizaron 3,183,825 tarjetas de crédito en circulación, lo que representa un crecimiento de 173,186 plásticos, equivalente a un aumento del 5.7 % respecto al semestre anterior. De ese total, 2,325,941 corresponden a tarjetas titulares, mientras que 857,884 son tarjetas adicionales.

PUBLICIDAD

Costa Rica registró más de 3,18 millones de tarjetas de crédito en circulación durante el último semestre analizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la oferta, el informe identificó 363 tipos distintos de tarjetas de crédito, una reducción del 23.7 % frente al reporte previo.

El saldo total de deuda aumentó desde los ₡1,618,163 millones (USD 3,517.7 millones) registrados en junio de 2025 hasta los ₡1,710,188 millones (USD 3.717.8 millones) al cierre del año, incremento que refleja un mayor volumen de crédito utilizado durante el semestre.

El estudio también revisó las condiciones financieras ofrecidas por las entidades emisoras. Las tasas de interés corrientes anuales para tarjetas de crédito en colones oscilan entre 3.7 % y 36.6 %, mientras que en dólares varían entre 3.7 % y 30.4 %.

PUBLICIDAD

El MEIC destacó que ninguna supera el límite máximo establecido por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el marco de la Ley contra la Usura Crediticia.

Respecto a los costos asociados, el informe señala que ninguno de los 363 tipos de tarjetas de crédito cobra membresía inicial y que 354 productos no aplican anualidad. Solamente dos emisores cobran renovación, con montos de USD 10 y USD 20, mientras que más de la mitad de las tarjetas aplica comisiones por retiros de efectivo.

Además, 299 tipos de tarjetas ofrecen entre 15 y 30 días para cancelar el saldo de contado sin generar intereses.

En el caso de las tarjetas de débito, el informe contabilizó 7,450,701 tarjetas emitidas, un incremento de 469.265 unidades, equivalente al 6.72 %, respecto al estudio anterior. Del total, 7,295,422 corresponden a tarjetas titulares y 155.279 a tarjetas adicionales.

PUBLICIDAD

El Ministerio aclaró que esta cifra incluye tarjetas canceladas, vencidas, no activadas o en desuso, por lo que no necesariamente representa el número de tarjetas utilizadas de manera activa por los consumidores.

Asimismo, el informe identificó 329 tipos de tarjetas de débito, un aumento del 4.44 % respecto al semestre anterior.

El número de tarjetas de débito emitidas superó los 7,45 millones, de acuerdo con el informe semestral del MEIC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los costos, 150 tipos de tarjetas de débito no cobran apertura, mientras que el resto aplica cargos que van desde USD 1 hasta ₡5,000 (USD 10.87). En materia de renovación, 196 productos no generan ningún cobro, aunque algunas entidades financieras aplican cargos de hasta ₡6,000 (USD 13.04).

PUBLICIDAD

Solo 16 tipos de tarjetas de débito cobran anualidad, con tarifas que oscilan entre USD 10 y ₡6,000 (USD 13.04).

Por otra parte, los bancos públicos continúan ofreciendo cinco retiros mensuales gratuitos en cajeros automáticos, mientras que en bancos privados y cooperativas las comisiones por retiros en cajeros de otras entidades oscilan entre USD 1 y USD 5, dependiendo del emisor.

Ante este panorama, el MEIC recomendó a los consumidores comparar cuidadosamente las tasas de interés, los costos de renovación, las comisiones por retiros de efectivo y los plazos disponibles para realizar pagos de contado antes de contratar una tarjeta de crédito o débito.

PUBLICIDAD

Asimismo, la institución aconsejó revisar periódicamente los estados de cuenta, utilizar el crédito de forma responsable y analizar las condiciones de cada producto financiero para tomar decisiones informadas y evitar un uso excesivo del financiamiento.