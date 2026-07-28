El tierno video de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Amancio: “Mi niño feliz, valiente y sensible”

Benjamín Vicuña y su hijo Amancio

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El actor chileno Benjamín Vicuña compartió este martes un mensaje emotivo en sus redes para celebrar el cumpleaños de su hijo menor. “Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado”, escribió junto a un video. El homenaje público estuvo dirigido a Amancio, el hijo que tiene con la actriz argentina Eugenia China Suárez.

La publicación de Vicuña reunió rápidamente mensajes de apoyo y cariño por parte de seguidores y colegas del medio artístico. El actor cerró su dedicatoria con un deseo: “Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio”.

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“Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio”

En el video, se observa a Benjamín viajando en auto con su hijo y palpitando el festejo. “¿Quién es el que está de cumpleaños?”, le preguntó. “Mañana”, respondió el nene, con esa precisión literal que tienen los chicos. El actor quiso saber si era feliz, si sabía cuánto lo quería. “¿Sabes que te amo con toda, toda, toda mi alma?”, le preguntó con un susurro. Amancio respondió con una sonrisa y un movimiento de cabeza que no dio lugar a dudas. “Un hombrecito. Te amo. Dios mío, qué hermoso”, remató el actor de Secreto en la montaña.

El posteo reflejó la intimidad familiar que Vicuña suele compartir en fechas especiales. La publicación se viralizó en pocas horas, sumando miles de reacciones y comentarios que celebran la vida del niño, entre ellos el de su hermano mayor, Bautista, fruto de la relación del chileno con Pampita Ardohain: “Cada vez más parecido a mi yo de niño”.

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La dedicatoria de Benjamín Vicuña por el cumpleaños de Amancio reforzó ante el público el vínculo entre padre e hijo

Este 28 de julio, Amancio Vicuña cumple seis años. Su nacimiento marcó una nueva etapa en la vida de la pareja, aunque posteriormente tanto Vicuña como Suárez siguieron caminos separados. El cumpleaños de Amancio se ha transformado en una fecha significativa tanto para la familia como para los seguidores de ambos artistas. Cada año, los mensajes de sus padres se convierten en tendencia, mostrando la calidez del vínculo que los une a pesar de la distancia.

En el universo digital, las palabras de Vicuña tomaron relevancia inmediata. “Valiente y sensible”, destacó el actor, apuntando a las cualidades que más admira en su hijo menor. El posteo recogió muestras de afecto de usuarios anónimos y figuras conocidas, quienes resaltaron la fortaleza de la familia.

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El festejo de este año incluyó un mensaje que resalta la emoción de la paternidad. Vicuña expresó: “En tu nombre agradezco al cielo”, una frase que sus seguidores interpretaron como un homenaje al rol central que ocupa Amancio en su vida.

Benjamín Vicuña celebró en redes sociales el cumpleaños de Amancio con un mensaje emotivo por sus 6 años

Las celebraciones familiares han sido una constante en la cuenta de Vicuña, quien suele compartir imágenes y videos de momentos con sus hijos. El actor opta por mostrar instantes reales y espontáneos, lo que genera identificación entre quienes siguen su carrera.

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Benjamín de vacacciones con sus hijos en el sur, Nagnolia y Amancio

El actor chileno ha dicho en otras oportunidades que la paternidad es un pilar fundamental en su vida. Sus mensajes suelen resaltar el aprendizaje constante y la gratitud de compartir la crianza, incluso en un contexto de separación. El cumpleaños de Amancio Vicuña fue, una vez más, un motivo para que su padre expresara públicamente su amor y gratitud. La dedicatoria de Benjamín Vicuña se suma a una serie de gestos que, año tras año, refuerzan la imagen de una familia unida por el afecto y el respeto mutuo.

Benjamín con Amancio y Magnolia hijos que tuvo con la China Suárez

La costumbre de compartir palabras sentidas en cumpleaños y aniversarios se ha transformado en una manera de reafirmar la presencia y el amor familiar, aun cuando los padres ya no comparten una vida en pareja. En este caso, el mensaje de Vicuña fue interpretado por muchos como una reafirmación del lazo indisoluble entre padre e hijo.

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La respuesta del público ante este tipo de publicaciones suele ser positiva, con muestras de empatía y reconocimiento hacia la manera en que los protagonistas gestionan la exposición mediática de su vida privada.