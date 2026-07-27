Condenan a cadena perpetua al hombre que provocó el cuarto incendio más grande en la historia de California

La Justicia de California concluyó que Ronnie Dean Stout II empujó de forma intencional su Toyota Yaris en llamas por un barranco en medio de una alerta roja por calor y viento (East Bay Times)

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La condena a cadena perpetua para Ronnie Dean Stout II marcó un momento clave en la historia judicial y ambiental de California, tras hallarlo responsable de haber provocado el cuarto incendio forestal más grande registrado en el estado.

El incendio Park, iniciado el 24 de julio de 2024 cerca de Chico, en el condado de Butte, devastó más de 174.000 hectáreas y dejó a su paso cientos de viviendas y estructuras destruidas, aunque no se reportaron víctimas mortales.

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Las autoridades concluyeron que Stout, residente de Chico de 44 años, actuó de manera voluntaria y maliciosa. Su Toyota Yaris de 2007, envuelto en llamas tras quedar atascado, fue empujado por él mismo por un barranco en una zona de vegetación extremadamente seca, en medio de condiciones de alerta roja por calor y viento.

Esta acción, según la jueza Kristen Lucena, cumplió con la intencionalidad requerida para el delito de incendio provocado, lo que agravó el caso por los antecedentes del acusado, entre ellos robo y abuso de menores.

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La investigación determinó que el incendio se propagó rápidamente por los condados de Butte y Tehama, destruyendo 427 viviendas en Cohasset y Forest Ranch, además de más de 300 estructuras adicionales.

El siniestro también forzó evacuaciones masivas y el cierre temporal del Parque Nacional Volcánico Lassen. Los esfuerzos de control se extendieron por dos meses.

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El incendio Park comenzó el 24 de julio de 2024 cerca de Chico, en el condado de Butte, y devastó más de 174.000 hectáreas sin dejar víctimas mortales (Active Norcal)

El proceso judicial y la polémica de la prueba

Durante el juicio, que duró tres días y se realizó sin jurado, la defensa cuestionó la calidad de la prueba y la credibilidad de los testigos, en especial Elizabeth Fox, la única persona que afirmó haber visto a Stout empujar el vehículo hacia el barranco.

La abogada defensora, Nicole Diamond, argumentó que Fox padecía problemas de salud mental y que su relato —difundido incluso en redes sociales— pudo haber estado sesgado por experiencias traumáticas previas, como la pérdida de su casa en el Camp Fire.

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La defensa propuso que el desplazamiento del auto pudo deberse a factores mecánicos, como neumáticos deteriorados o cambios de peso cuando Stout se bajó del vehículo, y criticó que los investigadores de Cal Fire orientaran la pesquisa solo en función del testimonio de Fox.

Sin embargo, la jueza Lucena consideró que el relato de Fox encontró respaldo parcial en la observación de otros testigos y en las circunstancias físicas del lugar.

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Por su parte, la fiscalía, encabezada por Marc Noel, subrayó que cualquier persona habría entendido el peligro de manipular un vehículo encendido sobre pasto seco en condiciones extremas de calor, baja humedad y viento.

Noel insistió: “Esto era un desastre esperando ocurrir. Todo lo que necesitaba era una fuente, y el señor Stout fue esa fuente”.

Por qué fue condenado Ronnie Stout

Stout fue hallado culpable de incendio intencional porque, según la sentencia, empujó deliberadamente su auto en llamas hacia un barranco, lo que generó el incendio que arrasó miles de hectáreas.

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La condena a cadena perpetua de Ronnie Dean Stout II marcó un hito judicial y ambiental en California por el incendio Park

La clave del proceso fue la intencionalidad: mientras la defensa alegó un accidente, la jueza concluyó que las pruebas y los testimonios apuntaron a una acción voluntaria y maliciosa, agravada por antecedentes delictivos previos.

Según el fallo, el caso lo expone a una pena de 25 años a cadena perpetua bajo la ley de los tres strikes de California.

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La audiencia de sentencia quedó programada para el 9 de octubre en Oroville. La defensa sostiene que la condena no refleja adecuadamente los hechos ni la intención real de Stout, mientras que la fiscalía y la magistrada destacaron el peligro y la magnitud del daño causado.

Impacto y antecedentes del incendio Park

El incendio Park se convirtió en el mayor incendio intencional de la historia estatal y el cuarto en la escala general de grandes siniestros forestales en California.

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Comparado con el Camp Fire de 2018 —que dejó 85 víctimas fatales y arrasó Paradise—, el incendio Park se distinguió por su enorme impacto material y ambiental, aunque sin pérdidas humanas directas.

La magnitud del daño obligó a una movilización coordinada de recursos de emergencia durante dos meses y puso a prueba la respuesta de las autoridades frente a incendios provocados.

Las consecuencias materiales y ecológicas persisten, mientras la sentencia contra Stout busca establecer un precedente en la estricta aplicación de la ley ante conductas de alto riesgo y reincidencia.

El caso generó debate sobre la fiabilidad de los testimonios y el alcance de la ley de los tres strikes, y dejó en claro el peso de la responsabilidad individual en contextos de vulnerabilidad ambiental y la severidad de las penas ante desastres provocados por acciones humanas.