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Tigre se enfrentará con Nacional de Uruguay por un lugar en los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Luego de ganar 3-0 en Montevideo, el Matador buscará completar el trabajo en Victoria para avanzar de ronda. El duelo iniciará a las 19 y será televisado por ESPN

Tigre logró imponerse por 3-0 en la ida (Fotobaires)
Tigre logró imponerse por 3-0 en la ida (Fotobaires)
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Tigre recibirá a Nacional en Victoria con la serie encaminada tras el 3-0 conseguido en Montevideo. El partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 se jugará desde las 19:00 en el estadio José Dellagiovanna y definirá al rival de Montevideo City Torque en los octavos de final.

La ventaja del equipo argentino se construyó hace una semana en el Gran Parque Central con un dominio de principio a fin. Jalil Elías abrió el marcador a los dos minutos, Ignacio Russo amplió la diferencia al cierre del primer tiempo y Elías Cabrera selló la goleada en el final del encuentro. el Matador llega con margen amplio para avanzar y con la posibilidad de dejar en el camino a uno de los equipos de mayor peso continental.

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En el plano doméstico, Tigre viene de una derrota con mayoría de suplentes: perdió 1-0 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto en el inicio del Torneo Clausura. Antes, el jueves pasado, también había quedado eliminado de la Copa Argentina tras caer por el mismo resultado frente a Independiente Rivadavia en los 16avos de final, con gol de Luciano Gómez.

En la competencia continental, el equipo de Victoria exhibió un recorrido más firme. El Matador accedió a los playoffs después de terminar segundo en el Grupo A con nueve unidades, por detrás de Macará de Ecuador y por delante de América de Cali de Colombia y Alianza Atlético de Perú.

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*El compacto del triunfo 3-0 de Tigre en la ida

Nacional, en cambio, llega sin rodaje inmediato a nivel local porque su partido ante Progreso fue postergado. El Bolso, además, marcha séptimo en la Liga AUF con 22 unidades. Hay que recordar que el elenco uruguayo cayó a la Sudamericana luego de terminar tercero en la fase de grupos de la Libertadores por debajo de Coquimbo y Deportes Tolima. Tigre sí tuvo actividad, aunque sus últimas presentaciones en torneos argentinos contrastaron con la imagen de solidez que mostró en la serie de ida en Uruguay.

El encuentro de vuelta también estará atravesado por un operativo reforzado de seguridad. En Montevideo, tras el primer cruce, hinchas de Tigre sufrieron una emboscada a la salida del estadio y una persona fue baleada. El herido fue trasladado al Hospital del Cerro, donde recibió atención por un impacto en uno de sus brazos y evoluciona favorablemente.

El plantel de Nacional viajó el lunes a la Argentina para intentar revertir la desventaja. La lista de convocados incluye a 23 jugadores y tiene como novedad la primera aparición del mediocampista Santiago Silva, una de las incorporaciones del club en este mercado de pases.

El conjunto uruguayo tendrá tres ausencias relevantes. No viajaron Baltasar Barcia ni Juan Cruz De Los Santos, a quienes se suma la baja ya confirmada de Sebastián Coates por lesión, además de Bruno Zuculini, expulsado en el partido de ida.

Posibles formaciones

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes, Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez; Santiago López e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Juan García, Baltasar Barcia; Maximiliano Silvera, Alexander dos Santos y Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Árbitro: Flavio De Souza (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Estadio: José Dellagiovanna

Hora: 19:00

TV: ESPN

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