El arte de ser Moria Casán: Cecilia Roth y Griselda Siciliani cuentan cómo fue el desafío de interpretar a La One

En la alfombra roja de los Premios PINTI, las actrices Cecilia Roth y Griselda Siciliani conversan sobre su participación en la próxima biopic de Moria Casán

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La alfombra roja de los Premios Pinti se transformó en escenario para un encuentro singular entre Cecilia Roth y Griselda Siciliani, protagonistas de la biopic Moria. Ambas compartieron impresiones sobre el desafío de interpretar a una de las personalidades más reconocidas del espectáculo argentino, para narrar distintas etapas de la vida de Moria Casán en un proyecto que suma además a Sofía Gala Castiglione, la hija de la One.

En un clima distendido, las actrices dialogaron con la periodista Florencia Ferrero, quien celebró la reunión en vivo: “Miren lo que es esta escena de las Moria. Miren ahí. Se acaban de encontrar. Bienvenidas. ¿Cómo les va?” La interacción marcó el tono de complicidad y humor que atravesó toda la charla, y que también define la relación entre las protagonistas fuera del set.

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Asumir el rol de Moria Casán implicó para Roth y Siciliani un trabajo introspectivo y desafiante. Ambas coinciden en que la aproximación no fue desde la imitación, sino desde la exploración de elementos propios que resuenan con el personaje. “Yo creo que en este trabajo maravilloso que nos tocó hacer, con Moria, que es un ícono, creo que cada una de nosotras, que no hay ningún tipo de imitación ni nada de eso, sino que es como la Moria que tenemos adentro cada una de nosotras. Eso es el tema, descubrir esa Moria que tenemos...”, expresó Roth, dejando en claro el carácter personalísimo del proceso.

El desafío de encarnar a una figura tan presente en la cultura popular argentina llevó a las actrices a un viaje de autodescubrimiento. La referencia a la terapia surge con naturalidad: “Sí, fue en terapia”, reconoció Roth, al aludir al trabajo emocional involucrado. La experiencia, según Siciliani, fue “hermosa y medio un honor también saber que podíamos estar adentro de este ícono por un tiempo”.

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Cecilia Roth como Moria (Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2025)

El proceso de construcción del personaje de Moria implicó, según relataron, una búsqueda genuina por encontrar dentro de sí mismas aquello que conecta con la esencia de la diva. Lejos de limitarse a copiar gestos o frases célebres, el trabajo actoral consistió en habitar y resignificar parte de la identidad de Casán, adaptándola a la mirada y sensibilidad de cada intérprete.

La oportunidad de interpretar a Moria en distintas etapas vitales supuso también un ejercicio de empatía y flexibilidad. La presencia de Sofía Gala Castiglione, hija de la diva y quien encarna una tercera versión de la protagonista, es reconocida por sus colegas como parte fundamental del mosaico narrativo de la biopic. “Ni hablar Sofi, ¿no? Que es la tercera Moria que no está acá”, recordó Siciliani, al subrayar el carácter coral del proyecto.

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En síntesis, para Roth y Siciliani, interpretar a Moria significó mucho más que un trabajo actoral convencional. Fue un proceso de identificación, transformación y homenaje, en el que la figura de la diva se vuelve tanto objeto de estudio como elemento de autoconocimiento. “Ella adentro nuestro. Porque era como: ‘ay, me siento Moria’”, resume el intercambio entre ambas, poniendo en palabras la experiencia de habitar un ícono y, a la vez, dejarse atravesar por su energía.

Griselda Siciliani como Moria Casán

A pesar de no haber trabajado juntas en el set, el encuentro público sirve como espacio para la construcción de una narrativa compartida, donde ambas pueden intercambiar vivencias y anécdotas sobre lo que significó sumergirse en la piel de Moria. La interacción con la prensa y el público en estos espacios refuerza el lazo entre las intérpretes y alimenta la expectativa en torno a la serie.

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“Fue una experiencia hermosa, hermosa y medio un honor también saber que podíamos estar adentro de este ícono por un tiempo”, afirma Siciliani. De sus palabras se desprende que la construcción del personaje trasciende el plano profesional para situarse en el terreno de lo personal y lo emocional. La sensación de tener a Moria “adentro nuestro”, como expresan ambas, da cuenta de la profundidad con que abordaron el papel y el impacto que la experiencia tuvo en su identidad actoral.