Una mujer recuperó la vista tras cinco años de ceguera gracias a un trasplante ocular inédito en Italia

Una mujer de 67 años recuperó la visión tras un trasplante pionero de córnea y mácula realizado en el Hospital Molinette de Turín, Italia. @TG3

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Una mujer llevaba más de cinco años sin ver el rostro de su hijo. Eso cambió en un quirófano del Hospital Molinette de Turín, Italia, donde un equipo de cirujanos realizó lo que la medicina oftalmológica nunca había logrado antes: un trasplante simultáneo del segmento anterior del ojo y de la mácula, la zona central de la retina responsable de la visión de los detalles. La paciente, de 67 años conocida como Elena, recuperó la vista tras una intervención de casi seis horas que abre una nueva etapa en la cirugía ocular.

Qué fue lo que hicieron los médicos de Turín

El procedimiento, liderado por los profesores Michele Reibaldi y Vincenzo Sarnicola de la Clínica Oculística Universitaria, consistió en un autotrasplante sin antecedentes en la historia de la medicina. La lógica detrás de la cirugía fue tan audaz como precisa: utilizar los tejidos sanos de un ojo irrecuperable para salvar el otro.

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Elena presentaba una condición médica compleja. Según informó La Sicilia, su ojo izquierdo había quedado ciego por una lesión irreversible del nervio óptico tras un grave accidente de tránsito, pero sus estructuras internas —córnea, esclerótica, conjuntiva y mácula— permanecían en buen estado. El ojo derecho, en cambio, mantenía la conexión con el cerebro, pero estaba gravemente dañado por una maculopatía y los traumas del siniestro, lo que hacía inviable un trasplante de córnea convencional.

El equipo liderado por los profesores Michele Reibaldi y Vincenzo Sarnicola utilizó tejidos sanos del ojo izquierdo de la paciente para reconstruir el derecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución fue trasladar los tejidos íntegros del ojo izquierdo —incluyendo la córnea, la esclerótica, la conjuntiva y, por primera vez en el mundo, la mácula— para reconstruir el ojo derecho y devolverle funcionalidad visual.

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Si bien en el pasado se habían realizado trasplantes del segmento anterior del ojo, nunca antes se había logrado transferir de forma simultánea la porción central de la retina con resultado exitoso. La mácula es la estructura que permite leer, reconocer rostros y percibir colores con nitidez, por lo que su inclusión en el procedimiento representa el avance técnico más significativo de esta intervención.

“Esta intervención representa una nueva frontera en la cirugía oculística”, declaró Reibaldi tras la operación, según informó al citado medio. El médico agregó que, aunque el equipo aún monitorea el funcionamiento a largo plazo de la retina trasplantada, “los primeros datos son alentadores”.

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El director general de la Ciudad de la Salud y la Ciencia de Turín, Livio Tranchida, calificó el resultado como un logro de la sanidad pública. “Estamos frente a una intervención en los límites de lo imposible, sin precedentes”, afirmó.

La intervención, sin antecedentes en la medicina, incluyó por primera vez la transferencia exitosa de la mácula, esencial para la visión de detalles y colores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación: de la oscuridad a los colores

Los controles posoperatorios confirmaron que los tejidos trasplantados tuvieron un prendimiento correcto. La recuperación de Elena fue progresiva: primero percibió luz y sombras, luego imágenes en blanco y negro y, con el paso de los días, comenzó a distinguir colores y objetos, según detallaron en La Sicilia.

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El momento que el equipo médico recordará fue cuando la paciente abrió los ojos por primera vez tras la cirugía. Según detallaron los medios locales, Elena reconoció el rostro de su hijo y el de su perra guía, Joe, que había acompañado a la mujer durante toda su internación. La dirección del hospital autorizó excepcionalmente la presencia del animal en la habitación durante todo el período de recuperación, dado el vínculo vital entre ambas.

La propia Elena mantuvo el humor durante el posoperatorio. “Estoy muy contenta, pero estoy enojada ahora que me vi al espejo: hace cinco años me veía mejor”, bromeó con los médicos sobre el paso del tiempo durante sus años de ceguera.

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El procedimiento marca un avance en la cirugía ocular y fue calificado como un logro inédito de la sanidad pública italiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este no es el primer procedimiento sin precedentes que sale del Hospital Molinette. En 2023, los mismos profesores Reibaldi y Sarnicola realizaron en ese centro un autotrasplante ocular que también fue el primero en el mundo, aunque de menor complejidad técnica.

En aquella ocasión, el paciente era un hombre de 83 años que había perdido la visión en ambos ojos por dos patologías distintas.

Tres años después, con el caso de Elena, el mismo equipo fue un paso más allá: a la transferencia de córnea, esclerótica y conjuntiva sumó por primera vez la mácula, completando así un trasplante del segmento anterior del ojo en su totalidad. Sarnicola, presidente de la Sociedad Italiana de Córnea y Superficie Ocular y asesor de la Sociedad Italiana de Ciencias Oftalmológicas, fue parte central de ambos procedimientos.

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