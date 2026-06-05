Qué revela la psicología sobre las personas que toman notas a mano y su capacidad de concentración

La escritura manual activa más regiones cerebrales que el teclado, favoreciendo la memoria y la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, teclados y pantallas están reemplazando silenciosamente la escritura manual, tanto en la escuela, la universidad y en el trabajo. Las protagonistas hoy son las notebooks, tablets y celulares donde se escribe todo, sin embargo, todavía existen personas que sacan un cuaderno y escriben a mano mientras los demás teclean, lo que parece un anacronismo.

¿Qué es mejor para el cerebro teclear o escribir a mano?

Escribir a mano sigue siendo una acción que los neurólogos consideran muy valiosa en plena era digital, porque la caligrafía activa más regiones cerebrales que el teclado y puede favorecer el aprendizaje en la infancia, la estimulación cognitiva en adultos y la rehabilitación en pacientes con Parkinson, según los especialistas consultados.

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En adultos y adultos mayores, escribir a mano puede funcionar como un ejercicio de estimulación cognitiva comparable a aprender un idioma o tocar un instrumento, dijo el doctor Alejandro Andersson, médico neurólogo y director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA) en Infobae.

El especialista señaló que esta práctica activa de manera simultánea áreas motoras, perceptivas y de memoria, exige planificar, secuenciar y sostener la atención, y puede contribuir a mantener la plasticidad cerebral y a enlentecer procesos de deterioro cognitivo.

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El uso de dispositivos digitales para tomar notas puede aumentar las distracciones y reducir la atención sostenida (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Involucra áreas motoras finas, sensoriales, de lenguaje y de memoria. En cambio, al tipear se repite un movimiento uniforme de los dedos y la activación es más restringida”, afirmó.

Uno de los estudios más mencionados sobre este tema fue realizado por Pam Mueller, de Princeton, y Daniel Oppenheimer, de UCLA. Publicado en la revista Psychological Science, analizó el desempeño de estudiantes que tomaron apuntes a mano frente a quienes utilizaron una laptop en tres experimentos diferentes.

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Los resultados indicaron que quienes utilizaron papel y lápiz lograron mejores respuestas en preguntas conceptuales. Los autores señalaron que la costumbre de transcribir la información de manera casi literal en las laptops, en lugar de analizar y reformular el contenido, afecta negativamente el aprendizaje.

También, las investigaciones muestran que conduce a un mejor reconocimiento y comprensión de las letras. Y mejora la memoria y el recuerdo de palabras, sentando las bases de la alfabetización y el aprendizaje.

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Qué dice la psicología sobre las personas que toman notas a mano

Escribir a mano requiere planificar y secuenciar ideas, procesos esenciales para la comprensión y el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adriana Zillioto, licenciada en Psicología y grafóloga, coordinadora del Taller de Reeducación de la Escritura en Parkinson y Neurología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a Infobae que la escritura pone en juego un cúmulo de actividades mentales que son comunes a la escritura manual y a la tipeada (sea la de PC o el teléfono).

“Estos procesos incluyen distintos tipos de memoria y funciones ejecutivas como la planificación, ejecución y supervisión de tareas, que operan en segundo plano pero son esenciales para dar forma al contenido y la estructura del texto”, indicó.

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Y completó: “La escritura implica una variedad de procesos mentales que se activan tanto al escribir a mano como al tipear, ya sea en una computadora o en un celular. Sin embargo, al tipear, el dispositivo tecnológico automatiza ciertos aspectos de la escritura, eliminando la necesidad de poner en marcha mecanismos que sí son fundamentales en la escritura manual”.

Para los niños, aprender a escribir a mano fortalece la motricidad fina, la coordinación y la memoria de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que escriben a mano disfrutan de estos beneficios, según los expertos:

Mejor motricidad fina y coordinación ojo-mano para conectar o secuenciar elementos gráficos. Más memoria procedimental motora, que guía la secuencia de trazos necesarios para formar letras y palabras. Mejor ortografía, comprensión lectora y memoria de trabajo. La escritura manual requiere sintetizar las ideas principales en vez de copiar todo literalmente. Este proceso contribuye a una mayor comprensión y facilita el análisis posterior. Tienen más tiempo para reflexionar y consolidar lo aprendido, al ser la escritura manual un proceso más lento que tipear. Disponen de una atención sostenida durante más tiempo. Escribir a mano disminuye las distracciones digitales vinculadas a notificaciones, ventanas emergentes o la multitarea permanente. Mayor retención de la información. Una Frontiers in Psychology observó que la escritura manual activa redes cerebrales más amplias e interconectadas que el uso del teclado, en particular en áreas relacionadas con la memoria, la atención y el procesamiento sensorial. Esta mayor activación cerebral mejora la retención de datos y conceptos relevantes. Una investigación publicada enobservó que laque el uso del teclado, en particular en áreas relacionadas con la memoria, la atención y el procesamiento sensorial. Esta mayor activación cerebral mejora la retención de datos y conceptos relevantes.

La escritura manual fortalece la coordinación motora fina y la conexión entre la percepción y la acción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según analizó Audrey van der Meer, profesora de neuropsicología en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) sobre este estudio, al escribir con el teclado, la información “entra por los oídos y sale por las yemas de los dedos, pero no se procesa la información entrante”. Sin embargo, al tomar apuntes a mano, a menudo es imposible escribirlo todo; los estudiantes deben prestar atención activamente a la información entrante y procesarla: priorizarla, consolidarla e intentar relacionarla con lo que han aprendido anteriormente. Esta acción consciente de construir sobre el conocimiento existente puede facilitar la concentración y la comprensión de nuevos conceptos", afirmó en Scientific American.

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Finalmente, ¿qué pasará si no tomamos más el lápiz y el papel? “Si en el futuro casi no escribimos a mano, el cerebro se reorganizará, como ocurrió cuando pasamos de la tradición oral a la escritura, o de la pluma al teclado. Perderíamos parte de la integración sensoriomotora que da la caligrafía, pero ganaríamos otras adaptaciones ligadas a lo digital. Lo que importa, más que el soporte, es la profundidad del procesamiento mental”, concluyó el doctor Andersson.