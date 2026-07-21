República Dominicana

El Gobierno acelera la reforma policial en República Dominicana tras denuncias por violencia extrema

La ministra de Interior y Policía dijo que los hechos recientes evidencian retos del proceso de cambio institucional y que se aplican mecanismos para detectar abusos, en una reunión de seguridad encabezada por Luis Abinader

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Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La ministra de Interior y Policía de República Dominicana, Faride Raful, recalcó el compromiso del Gobierno con la investigación y sanción de los casos en los que agentes de la Policía Nacional han estado involucrados en muertes de civiles.

La funcionaria enfatizó que no habrá impunidad en los casos de violencia policial y que la transparencia es un eje central en la transformación de la institución.

En las últimas semanas, la sociedad dominicana ha presenciado denuncias sobre episodios de violencia extrema ejercida por efectivos policiales contra civiles, incluyendo muertes bajo custodia e intercambios de disparos en operativos recientes.

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Según explicó Raful durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader, estos hechos han puesto en evidencia los retos que enfrenta el proceso de reforma policial en el país.

“Contrario a años anteriores, estamos trabajando en favor de la transparencia para que no haya impunidad”, sostuvo Raful al exponer ante las autoridades y medios el diagnóstico que motiva la reforma. La ministra reconoció la desconfianza que existe entre la ciudadanía hacia la Policía Nacional, un aspecto que, aseguró, se encuentra en el centro de los objetivos de cambio institucional.

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Ilustración en acuarela de tres figuras masculinas: dos policías uniformados, uno con la bandera dominicana, escoltan a un hombre esposado y cabizbajo.
Una figura masculina esposada camina, cabizbaja y de perfil, escoltada por dos agentes de la Policía Nacional dominicana en un entorno institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La funcionaria explicó que el Gobierno ha establecido mecanismos para detectar y sancionar posibles abusos. “Es un cambio cultural. Pero no vamos a desistir de seguir intentándolo. Seguiremos trabajando con ahínco, compromiso y esfuerzo hasta transformar la Policía Nacional en una institución que garantice la seguridad de todos”, subrayó Raful.

Entre las medidas adoptadas en el proceso de reforma, la ministra mencionó la graduación de más de 12,000 agentes tras un proceso de formación de más de un año, lo que busca fortalecer el desempeño y la ética profesional de los nuevos policías. Además, resaltó la modernización del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), donde se ha incrementado la participación de académicos especializados en seguridad ciudadana, y la creación de mesas de seguridad para diseñar soluciones locales a los problemas de violencia.

Otro de los avances destacados por Raful es la incorporación de cámaras corporales, conocidas como bodycams, en el equipamiento de los agentes. Según la funcionaria, “forman parte del proceso de transformación y permiten fortalecer los sistemas de supervisión y vigilancia. Gracias a ello, más casos salen a la luz pública”. Esta herramienta tecnológica ha sido presentada como clave para documentar los procedimientos policiales y aumentar la rendición de cuentas ante posibles excesos.

Faride Raful afirmó que todo agente de la Policía Nacional que viole la ley enfrentará consecuencias legales en República Dominicana. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)
Faride Raful afirmó que todo agente de la Policía Nacional que viole la ley enfrentará consecuencias legales en República Dominicana. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La ministra también expuso cifras recientes sobre la situación de violencia en el país. Entre el 1 y el 17 de julio, se registraron 43 homicidios, de los cuales 33 estuvieron relacionados con conflictos interpersonales. “El combate a la delincuencia sigue siendo un gran desafío, pero también tenemos la mirada puesta en la violencia social, que hoy está dominando las causas de los homicidios”, advirtió Raful.

En respuesta a esta problemática, el Gobierno ha impulsado el proyecto de Ley de Convivencia Ciudadana y el Primer Plan Estratégico Sectorial de Seguridad Ciudadana 2026-2035, cuyo objetivo es coordinar la prevención y la actuación de todas las instituciones del Estado en materia de seguridad pública. Estas iniciativas forman parte de la estrategia para consolidar una Policía Nacional moderna, transparente y orientada a la protección de los derechos de los ciudadanos.

Raful reiteró que la transformación policial constituye un proceso de largo plazo, pero insistió en la determinación del Gobierno para sostenerlo. “Seguiremos trabajando con ahínco, compromiso y esfuerzo hasta transformar la Policía Nacional en una institución que represente la seguridad de todos”, concluyó la ministra ante las preguntas de la prensa.

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