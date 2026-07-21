De la sospecha al horror: Joven salvadoreña descubre celular oculto grabando a mujeres y niñas en un laboratorio

Una joven agachada observa un teléfono móvil oculto entre maderas y cinta aislante en el suelo de un baño clínico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vulneración a la intimidad y la privacidad a través de dispositivos mecánicos y digitales se ha convertido en una amenaza latente que trasciende fronteras y entornos.

Recientemente, el testimonio en TikTok de una joven salvadoreña de nombre Kenia Mejía encendió las alarmas internacionales al relatar una traumática experiencia vivida en un laboratorio clínico que frecuentaba habitualmente.

Según su relato, acudió al establecimiento a recoger los resultados de un urocultivo. El encargado del lugar, quien siempre se había mostrado amable y respetuoso, le mintió al asegurarle que los exámenes reflejaban presencia de sangre en la orina y que requería una nueva prueba inmediata para descartar problemas graves en la matriz o el útero.

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Confiada, Kenia accedió a tomarse la muestra en el baño del local. Sin embargo, comenzó a sospechar cuando el sujeto le insistió inusualmente en que dejara la luz encendida alegando que “ahí nadie la miraba”.

Al ingresar, lo primero que hizo Kenia fue apagar la luz por prudencia. Mientras se lavaba las manos, notó un extraño destello en el suelo, cerca del inodoro. Al agacharse para revisar, descubrió dos piezas de madera unidas con cinta aislante negra que ocultaban un teléfono grabando en tiempo real.

Presa del pánico y los nervios, detuvo la grabación e intentó borrar el fragmento donde aparecía su cuerpo. Al acceder a la papelera del dispositivo para eliminarlo definitivamente, Kenia se topó con una aterradora realidad: había más de mil videos almacenados con contenido explícito de mujeres de todas las edades, señoras mayores, adolescentes e incluso niñas menores de edad que habían acudido al mismo laboratorio.

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Una joven nunca imaginó que una visita de rutina a un laboratorio se convertiría en un engaño.

Pese al impacto emocional, la joven mantuvo la calma para salir del recinto, entregó la muestra y se retiró a su lugar de trabajo. Allí, al romper en llanto fue impulsada a denunciar. La policía atendió el llamado de inmediato, realizó la inspección correspondiente en el laboratorio e incautó el teléfono oculto con las pruebas.

El responsable fue detenido y ahora enfrenta un riguroso proceso penal por delitos relacionados con la grabación no consentida y el almacenamiento de material pedófilo.

Marco legal en El Salvador: ¿Cómo se sanciona este delito?

En El Salvador, estas conductas están estrictamente sancionadas en el marco penal para salvaguardar la intimidad e integridad de la ciudadanía.

La figura legal aplicable en este tipo de conductas es el Acoso a través del uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación, sancionado en el artículo 25 de la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, el cual establece penas de prisión para quien utilice herramientas tecnológicas para captar, difundir o almacenar la intimidad de una persona sin su conocimiento o consentimiento.

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Adicionalmente, según las evidencias recabadas en los dispositivos, los procesados pueden enfrentar cargos contemplados en el Código Penal Salvadoreño por:

Violación a la Intimidad o Captación Indebida de Imágenes (Art. 187-A): Que castiga con pena de cárcel la captación o registro no autorizado de imágenes en la esfera privada.

Pornografía Infantil y Utilización de Menores (Art. 173 y ss.): Si en el material incautado figuran niñas, niños o adolescentes, la pena se agrava considerablemente, derivando en condenas de prisión de carácter severo e inconmutables.

La captación no consentida de imágenes en áreas privadas está tipificada como delito en el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos en El Salvador, acarreando penas severas de cárcel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tips de prevención en baños públicos y hoteles

Ante el incremento de casos con cámaras espía y teléfonos ocultos, resulta fundamental adoptar medidas de autocuidado y revisión al ingresar a espacios de uso privado como baños públicos, vestidores o habitaciones de hotel.

Inspección visual detallada: Al entrar, examine minuciosamente el entorno. Busque objetos cotidianos que parezcan fuera de lugar, mal orientados o con montajes artesanales (cajas, trozos de madera, tubos de PVC, detectores de humo adicionales, enchufes falsos, ambientadores o ganchos para ropa). Atención a divisiones y esquinas: En baños compartidos o duchas comunes, revise las partes superiores e inferiores de las paredes divisorias, así como el suelo cercano a la taza del baño o esquinas oscuras. Escaneo de luces infrarrojas o reflejos: Apague las luces del recinto e inspeccione el área utilizando la linterna de su teléfono móvil. Las lentes de las cámaras ocultas suelen reflejar la luz directa, mostrando un pequeño destello brillante. Verificación de red Wi-Fi y Bluetooth: Muchas cámaras espía modernas transmiten señal en tiempo real. Al llegar a una habitación de hotel, realice un escaneo de redes Wi-Fi o dispositivos Bluetooth disponibles para detectar nombres sospechosos o desconocidos. Uso de aplicaciones de detección: Existen aplicaciones móviles gratuitas y de pago diseñadas para detectar campos magnéticos o señales de cámaras conectadas a la red local. Reportar y no manipular en exceso: Si descubre un dispositivo oculto, procure no alterar la escena más de lo necesario para preservar la evidencia. Tome fotografías del hallazgo con su propio teléfono y contacte de inmediato a la administración del lugar y a las autoridades policiales.