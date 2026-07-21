Mercados: suben las acciones argentinas, respaldadas por las alzas de Wall Street y el petróleo

Los indicadores de Nueva York regresan a las ganancias.

Las bolsas de Nueva York operan con alzas este martes, un comportamiento que se da en simultáneo a otra sesión con alza para los precios del petróleo, dadas las renovadas hostilidades en Oriente Medio.

Los principales índices de Wall Street avanzan a las 12 horas en un rango de 0,7% a 1,1%, mientras que el crudo se encarece más de 2 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 1,5%, a 3.270.000 puntos, un máximo desde el 10 de julio. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominan las ganancias, encabezadas por Cresud (+3,9%) y Pampa Energía (+3,6%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares. (actualizado a las 12 horas)

La Secretaría de Finanzas convocó para este martes a una licitación con suscripción en especie con liquidación el viernes 24 de julio. El Tesoro busca convertir la letra Lelink D31L6 con vencimiento el 31 de julio por un monto de USD 4.098 millones. Los tenedores disponen de dos opciones: la letra Dólar Linked D31G6 con vencimiento el 31 de agosto de 2026 o el bono TZVD8 con plazo hasta el 15 de diciembre de 2028. “Esta operación pretende reducir la volatilidad cambiaria del cierre de mes y extender los plazos de los compromisos de deuda”, expliacron desde Rava Bursátil.

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En el exterior las acciones estadounidenses subían, mientras los inversores se preparaban para una avalancha de informes de ganancias corporativas de empresas tecnológicas en medio de señales de una reactivación en las acciones de semiconductores, con los nuevos aranceles estadounidenses a Canadá y las hostilidades en Medio Oriente también en el punto de mira.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, sube un 1,2%, impulsado por el auge de los semiconductores antes de la publicación de los resultados de las grandes tecnológicas esta semana. El promedio Dow Jones Industrial avanzó un 0,7%, mientras que el S&P 500 gana un 0,7% tras la caída de las acciones el lunes en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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Los precios del crudo operaban a su vez en alza, mientras los mercados evalúan las noticias sobre los esfuerzos de mediación frente a los nuevos ataques intercambiados entre Estados Unidos e Irán, así como las amenazas de un bloqueo naval de Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.

Los futuros del Brent del Mar del Norte para septiembre ganaban 2,4%, a USD 91,37 el barril, mientras que el contrato de referencia del WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos, también para septiembre, , que vence este martes, avanzaba 2,4%, a 84,43 dólares.

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El ascenso del crudo es el fundamento de las ganancias de las acciones argentinas del sector de energía, como YPF (+1,8%, a USD 51,37), Vista Energy (+2,7%) y Tenaris (+0,6%).

“Hay cierta esperanza de una distensión entre Estados Unidos e Irán. Según algunas informaciones, los mediadores están proponiendo un alto el fuego de diez días, lo que podría volver a encarrilar el memorando de entendimiento”, señalaron los analistas de ING en una nota a clientes, en referencia al acuerdo provisional negociado en junio.

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Sin embargo, persisten importantes diferencias entre Washington y Teherán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de represalias tras la muerte de varios soldados estadounidenses, añadió ING.

Un alto cargo iraní dijo a Reuters que Teherán recibió una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de 10 días, en un intento por salvar el acuerdo firmado el 17 de junio, destinado a allanar el camino hacia un acuerdo duradero que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

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Esta iniciativa diplomática se produjo tras otra noche de bombardeos contra ciudades iraníes y de ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní contra instalaciones militares estadounidenses en toda la región.

Asimismo, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, anunciaron el lunes que impondrían un bloqueo naval a Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo frente contra Estados Unidos en su guerra contra Irán y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio más allá del golfo Pérsico.

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