Cuba enfrentará prolongados apagones que afectarán casi el 70% de la isla en el horario de mayor demanda energética

Personas pasan el tiempo sentadas en el muro del Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba (Foto AP/Ramón Espinosa)

Cuba enfrentará este martes prolongados apagones que afectarán hasta un 67% de la isla en el horario de mayor demanda energética, de acuerdo con datos de la agencia de noticias EFE.

Desde mediados de 2024, el país atraviesa una crisis energética severa, resultado de dos factores: un sistema energético obsoleto y el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos en enero pasado, tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

La Unión Eléctrica (UNE), dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, estima que durante la tarde-noche la capacidad de generación será de 1.080 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW. Por este motivo, la UNE prevé una afectación estimada de 2.150 MW, cifra que representa lo que se desconectará para evitar apagones desordenados.

PUBLICIDAD

Cuba enfrentará este martes prolongados apagones que afectarán hasta un 67% de la isla en el horario de mayor demanda energética (Europa Press)

Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no funcionan debido a averías o a trabajos de mantenimiento. Estas plantas cubren el 40% del mix energético y usan crudo nacional. La situación es consecuencia de la antigüedad de las termoeléctricas y la falta de inversiones, lo que genera frecuentes averías.

El otro 40% del mix energético dependía de motores de generación que usan diésel y fueloil, pero este segmento está fuera de servicio desde enero por las sanciones estadounidenses.

El 20% restante proviene de gas y fuentes renovables, con un papel destacado de la cooperación con China.

Expertos independientes estiman que para sanear completamente el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se requerirían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, un monto fuera del alcance de Cuba, que padece una grave crisis económica desde hace más de seis años.

PUBLICIDAD