Honduras

Más de 15 mil familias del corredor seco recibirán alimentos tras pérdidas provocadas por la sequía

La iniciativa gubernamental contempla una inversión de 62 millones de lempiras y prioriza a hogares que reportaron pérdidas en sus cultivos debido a la falta de lluvias

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La Secretaría de Desarrollo Social destinó 62 millones de lempiras para el almacenamiento, transporte y distribución de alimentos.
La Secretaría de Desarrollo Social destinó 62 millones de lempiras para el almacenamiento, transporte y distribución de alimentos.

Más de 30 mil sacos de alimentos serán distribuidos durante las próximas semanas en 12 municipios del corredor seco de Honduras para 15,229 hogares afectados por la sequía. La asistencia comenzó en San Antonio de Flores, en Choluteca, y se entregará durante 19 días consecutivos.

Cada hogar recibirá dos sacos con un peso total de 150 libras de productos alimenticios, valuados en 4,000 lempiras por familia (alrededor de 154 dólares). La ayuda busca atender necesidades inmediatas de quienes vieron reducida o perdida su producción agrícola por las condiciones climáticas.

La distribución comenzará en el municipio de San Antonio de Flores, en Choluteca, cada ración incluye productos de la canasta básica como arroz, frijoles, harina de maíz y trigo, azúcar, café, pastas, avena, sal yodada, manteca, sardinas enlatadas, maíz dulce, pasta de tomate e Incaparina, alimento fortificado utilizado para contribuir a la nutrición de niños y otros grupos vulnerables.

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La logística contempla el almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos hacia las comunidades seleccionadas, además de un proceso de registro de los hogares beneficiarios para que la ayuda llegue a las familias identificadas como las más afectadas.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que para esta operación se destinó una inversión de 62 millones de lempiras (unos 2.38 millones de dólares), sobre las entregas explicó que estarán acompañadas por mecanismos de verificación y registro de los beneficiarios, así como procesos de supervisión durante la distribución en las comunidades priorizadas.

La inversión para la entrega de alimentos en el corredor seco alcanzará los 62 millones de lempiras, según la Sedesol.
La inversión para la entrega de alimentos en el corredor seco alcanzará los 62 millones de lempiras, según la Sedesol.

La ministra de la secretaría de Desarrollo Social, Fátima Juárez dijo que esta operación de "Respuesta a la Sequía 2026″ reafirma el compromiso del presidente Nasry Asfura de brindar respuestas a las necesidades de las familias más vulnerables, llevar esperanza y garantizar la seguridad alimentaria en la zona del Corredor Seco.

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El impacto de la sequía

La falta de lluvias ha provocado pérdidas recurrentes en cultivos de maíz y frijol, principales productos de subsistencia para miles de familias del corredor seco. Municipios del sur y oriente del país han experimentado una disminución en las precipitaciones durante los últimos meses, situación que también redujo la disponibilidad de agua para consumo y actividades productivas.

La operación de asistencia forma parte de las medidas implementadas para atender la emergencia derivada de la sequía en el corredor seco, una región donde miles de hogares requieren apoyo para cubrir sus necesidades básicas mientras esperan la recuperación del próximo ciclo agrícola.

Cada hogar recibirá dos sacos con 150 libras de alimentos, valorados en 4.000 lempiras por familia.
Cada hogar recibirá dos sacos con 150 libras de alimentos, valorados en 4.000 lempiras por familia.

Paralelamente a la distribución de alimentos, organismos internacionales impulsan medidas para fortalecer la recuperación de las familias afectadas. La FAO en Honduras, desarrolla un programa que combina asistencia económica con apoyo productivo, incluyendo kits agrícolas, sistemas de riego, insumos pecuarios, campañas de vacunación para el ganado y fortalecimiento de bancos comunitarios de granos.

De acuerdo con proyecciones de estos organismos especializados en seguridad alimentaria, las condiciones más críticas para las familias del corredor seco se concentran entre junio y septiembre, cuando disminuyen las reservas de alimentos y aumenta la dependencia de la compra de granos básicos, cuyos precios se mantienen por encima del promedio.

Mientras tanto, las autoridades también trabajan en una actualización técnica del mapa del corredor seco para redefinir las zonas más vulnerables según los cambios recientes en los patrones climáticos.

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