Ciencia

El impacto del estrés en la consolidación de recuerdos, según la ciencia

Los investigadores detectaron que la presión emocional debilita la integración de experiencias y rostros

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Un rompecabezas de un cerebro sobre un fondo blanco - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio de la Universidad de Hamburgo identifica el papel del estrés como factor clave en el olvido de la información aprendida (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué algunas lecciones o conocimientos parecen desvanecerse de la memoria apenas un día después de haberlos aprendido? Un reciente estudio liderado por Lars Schwabe, psicólogo cognitivo de la Universidad de Hamburgo, identificó a un factor muchas veces pasado por alto como posible responsable de este fenómeno: el estrés.

Hasta ahora, las explicaciones sobre el olvido se centraban en las neuronas y en el papel del sueño, pero la investigación publicada en Science Advances, revista científica, y reseñada por National Geographic, revista de divulgación científica, revela que el estrés puede ser determinante en la forma en que almacenamos y recuperamos información.

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La influencia del estrés sobre la memoria fue analizada a través de una combinación de técnicas de imagen cerebral y pruebas cognitivas, mostrando que situaciones estresantes —como exámenes o entrevistas laborales— pueden saturar el hipocampo, una región esencial para la consolidación de recuerdos.

Cuando se da un pico de estrés, el hipocampo destina recursos a gestionar ese estado, dejando en segundo plano otros procesos como el almacenamiento de nuevas memorias.

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Imágenes cerebrales muestran que situaciones estresantes reducen la actividad cerebral en zonas asociadas con la memoria, según el experimento realizado con 121 personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Imágenes cerebrales muestran que situaciones estresantes reducen la actividad cerebral en zonas asociadas con la memoria, según el experimento realizado con 121 personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sugiere que el olvido frecuente tras momentos de tensión no se debe únicamente a fallos neuronales o falta de sueño, sino que el estrés actúa directamente sobre la capacidad del cerebro para integrar y fijar la información.

Experiencias como no recordar el desarrollo de un examen o los detalles de una entrevista encuentran explicación en el impacto fisiológico del estrés sobre el sistema nervioso central, según la investigación.

Principio de integración y funcionamiento de la memoria en el hipocampo

El estudio parte del principio de integración: un proceso por el cual el cerebro conecta información antigua con nueva para interpretar nuestro entorno. Esto explica por qué un olor o una melodía pueden evocar recuerdos lejanos, y cómo asociamos experiencias pasadas con estímulos presentes. Sin embargo, cuando este mecanismo falla, pueden surgir problemas cognitivos como la ansiedad o incluso cuadros psicóticos.

Persona de tono de piel medio con camisa de rayas azules, cabello recogido, se toca el cuello con expresión de dolor sentada frente a una laptop blanca cerrada en un escritorio.
El principio de integración explica cómo el cerebro conecta recuerdos antiguos con nueva información, proceso alterado bajo estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región cerebral protagonista de este proceso es el hipocampo, cuyo nombre proviene de su parecido con un caballito de mar. Esta estructura, esencial para la memoria, también está involucrada en la orientación espacial y la regulación del estrés.

La investigación recalca que el hipocampo puede saturarse en situaciones de alta demanda emocional, alterando así la integración de memorias.

Diseño y metodología del estudio científico

Para analizar el impacto del estrés en la memoria, según el estudio, el equipo de Schwabe diseñó un experimento con 121 participantes. Primero, se les presentó una tarea de memoria: debían asociar imágenes emparejadas —rostros o escenas con animales— mientras se registraba la actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional.

Al día siguiente, según los autores, los voluntarios se dividieron en dos grupos. Uno fue sometido a una entrevista de trabajo simulada, acompañada de cálculos mentales complejos, generando una situación de estrés elevado.

Un hombre con ojeras y corbata desatada se sienta en un escritorio con un monitor que muestra código, rodeado de altas pilas de papel y vasos de café.
Pese a la menor actividad cerebral, ambos grupos mostraron precisión similar en las pruebas conductuales de memoria realizadas por los científicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otro grupo realizó una prueba mucho más sencilla: un discurso sobre un tema libre y cálculos mentales simples, considerado un reto menor para el cerebro. Posteriormente, según el estudio, ambos grupos volvieron a realizar una tarea de memoria, esta vez asociando animales con figuras tridimensionales, también bajo observación por resonancia magnética.

Efectos del estrés en la consolidación de la memoria

La fase crítica del estudio llegó al pedir a los participantes que vincularan la figura tridimensional recién vista con el rostro o la escena que habían asociado al mismo animal el día anterior. De este modo, según los autores, se evaluó la capacidad del cerebro para consolidar y recuperar información tras haber experimentado altos o bajos niveles de estrés.

Hombre con camisa azul en un escritorio de oficina, con las manos en la cabeza, rodeado de laptop, papeles y post-its. Colegas trabajan en el fondo.
La investigación sugiere que los recuerdos ligados a emociones positivas se consolidan mejor en el hipocampo que los aprendidos bajo estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación detectó que, al memorizar rostros, escenas o figuras, se activaban regiones cerebrales distintas. No obstante, según el estudio, tras una prueba estresante, la actividad en estas zonas era menor. Quienes habían estado sometidos a más presión mostraron menos actividad cerebral, lo que sugiere que el estrés limita la habilidad de formar nuevas asociaciones y recuerdos.

Resultados e interpretación del experimento

Pese a la disminución de la actividad cerebral detectada por la resonancia magnética en personas estresadas, según el estudio, la precisión al unir conceptos fue similar en ambos grupos. Esta aparente contradicción, según los investigadores, puede deberse a que las pruebas conductuales tradicionales son menos sensibles que las técnicas de imagen cerebral para captar diferencias sutiles en la memoria.

El estudio concluye que el estrés modifica los patrones neuronales en el hipocampo, afectando la consolidación de recuerdos. Esto ayuda a entender por qué la memoria funciona mejor en estados de calma y por qué muchos conocimientos adquiridos en contextos de presión se pierden poco después.

En cambio, recuerdos ligados a emociones positivas, como una melodía apreciada o el aroma de una comida familiar, pueden quedar grabados de manera mucho más profunda.

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