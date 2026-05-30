Tragedia en Chaco: dos muertos y un herido tras un múltiple choque entre un auto y dos camionetas

El único sobreviviente del Chevrolet fue derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña con lesiones de consideración

Dos personas murieron y una fue hospitalizada como consecuencia un choque entre un auto y dos camionetas en la Ruta Nacional 16, en la provincia del Chaco. El siniestro ocurrió este sábado a las 7:45 en el kilómetro 260, a unos cuatro kilómetros del acceso a la localidad de Pampa del Infierno, y movilizó a efectivos policiales, personal del Gabinete Científico y equipos de emergencia en la zona.

El vehículo de menor porte involucrado fue un Chevrolet Corsa blanco, que colisionó con dos camionetas Toyota Hilux, ambas blancas y que provenían de Santiago del Estero. De acuerdo con la información de El Liberal, el conductor del automóvil era un joven de 26 años identificado con las iniciales O.T.M.M., quien falleció a raíz del impacto. Junto a él viajaba otra persona que también perdió la vida en el lugar y cuya identidad no fue revelada.

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Un tercer ocupante del Corsa sobrevivió al accidente con lesiones de consideración. Fue trasladado en primera instancia al hospital local y luego derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece internado.

Los conductores de las Hilux —un hombre de 29 años domiciliado en Pampa de los Guanacos y otro de 42 años oriundo de Quimili— no sufrieron heridas, al igual que el acompañante de 35 años que viajaba en uno de esos rodados.

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Tras el hecho, intervino el Equipo Fiscal N° 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Gustavo Rafael Valero, quien ordenó la participación del Gabinete Científico para la realización de las pericias.

El personal especializado llevó adelante el registro fotográfico de la escena y las tareas de constatación, mientras efectivos de la Sección Rural y de Patrulla Vial regularon la circulación vehicular sobre la ruta para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por el lugar.

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Las causas que desencadenaron el choque permanecen bajo investigación. Las autoridades trabajan para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias exactas del impacto.

Una mujer chocó contra un camión sobre la “Ruta del desierto” y murió

La fiscal Eugenia Bolsán ordenó el secuestro de los vehículos implicados en el choque de la Ruta del Desierto, mientras continúan las pericias periciales (Policía de La Pampa)

Una mujer de 67 años perdió la vida el último viernes por la noche en la Ruta Provincial 20, conocida como la “Ruta del Desierto”, tras la colisión de su Toyota Corolla Cross con un camión con carretón en la jurisdicción de 25 de Mayo.

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El violento choque se produjo alrededor de las 20:40 en el kilómetro 366. Ambos rodados se desplazaban en el mismo sentido al momento del impacto. El siniestro requirió la presencia de personal de la Comisaría Departamental de 25 de Mayo, equipos sanitarios y peritos que trabajaron sobre el terreno.

Al arribar al lugar, los agentes hallaron el automóvil con daños totales en su carrocería, detenido sobre el asfalto.

Según la información policial, el auto embistió por alcance y a gran velocidad la parte trasera del camión de carga, que trasladaba una picadora de piedra con destino a la localidad neuquina de Añelo: un carretón de gran porte con maquinaria pesada sobre la ruta provincial.

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En el vehículo de menor tamaño viajaba un matrimonio oriundo de Cipolletti. “Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer perdió la vida en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir atención médica”, confirmaron a Infobae fuentes policiales de La Pampa.

El conductor del camión fue revisado por personal sanitario de forma preventiva y no registró lesiones. En el sitio actuaron efectivos policiales, personal de salud, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

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Por disposición de la autoridad judicial, ambos vehículos fueron secuestrados con fines periciales, y las actuaciones siguieron su curso. La investigación de la mecánica del choque quedó a cargo de la fiscal Eugenia Bolsán.