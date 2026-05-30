Sociedad

Tragedia en Chaco: dos muertos y un herido tras un múltiple choque entre un auto y dos camionetas

El hecho ocurrió durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 16, cerca de la localidad de Pampa del Infierno

Guardar
Google icon
Vista de una carretera mojada con dos vehículos accidentados: una camioneta blanca en la zanja y un sedán blanco con daños graves, con escombros y personas observando
El único sobreviviente del Chevrolet fue derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña con lesiones de consideración

Dos personas murieron y una fue hospitalizada como consecuencia un choque entre un auto y dos camionetas en la Ruta Nacional 16, en la provincia del Chaco. El siniestro ocurrió este sábado a las 7:45 en el kilómetro 260, a unos cuatro kilómetros del acceso a la localidad de Pampa del Infierno, y movilizó a efectivos policiales, personal del Gabinete Científico y equipos de emergencia en la zona.

El vehículo de menor porte involucrado fue un Chevrolet Corsa blanco, que colisionó con dos camionetas Toyota Hilux, ambas blancas y que provenían de Santiago del Estero. De acuerdo con la información de El Liberal, el conductor del automóvil era un joven de 26 años identificado con las iniciales O.T.M.M., quien falleció a raíz del impacto. Junto a él viajaba otra persona que también perdió la vida en el lugar y cuya identidad no fue revelada.

PUBLICIDAD

Un tercer ocupante del Corsa sobrevivió al accidente con lesiones de consideración. Fue trasladado en primera instancia al hospital local y luego derivado al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece internado.

Los conductores de las Hilux —un hombre de 29 años domiciliado en Pampa de los Guanacos y otro de 42 años oriundo de Quimili— no sufrieron heridas, al igual que el acompañante de 35 años que viajaba en uno de esos rodados.

PUBLICIDAD

Tras el hecho, intervino el Equipo Fiscal N° 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal Gustavo Rafael Valero, quien ordenó la participación del Gabinete Científico para la realización de las pericias.

El personal especializado llevó adelante el registro fotográfico de la escena y las tareas de constatación, mientras efectivos de la Sección Rural y de Patrulla Vial regularon la circulación vehicular sobre la ruta para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por el lugar.

Las causas que desencadenaron el choque permanecen bajo investigación. Las autoridades trabajan para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las circunstancias exactas del impacto.

Una mujer chocó contra un camión sobre la “Ruta del desierto” y murió

Vista lateral de un SUV rojo siniestrado de noche, con la puerta delantera izquierda abierta, airbags visibles y restos de escombros en el asfalto
La fiscal Eugenia Bolsán ordenó el secuestro de los vehículos implicados en el choque de la Ruta del Desierto, mientras continúan las pericias periciales (Policía de La Pampa)

Una mujer de 67 años perdió la vida el último viernes por la noche en la Ruta Provincial 20, conocida como la “Ruta del Desierto”, tras la colisión de su Toyota Corolla Cross con un camión con carretón en la jurisdicción de 25 de Mayo.

El violento choque se produjo alrededor de las 20:40 en el kilómetro 366. Ambos rodados se desplazaban en el mismo sentido al momento del impacto. El siniestro requirió la presencia de personal de la Comisaría Departamental de 25 de Mayo, equipos sanitarios y peritos que trabajaron sobre el terreno.

Al arribar al lugar, los agentes hallaron el automóvil con daños totales en su carrocería, detenido sobre el asfalto.

Según la información policial, el auto embistió por alcance y a gran velocidad la parte trasera del camión de carga, que trasladaba una picadora de piedra con destino a la localidad neuquina de Añelo: un carretón de gran porte con maquinaria pesada sobre la ruta provincial.

En el vehículo de menor tamaño viajaba un matrimonio oriundo de Cipolletti. “Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer perdió la vida en el lugar, mientras que el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad para recibir atención médica”, confirmaron a Infobae fuentes policiales de La Pampa.

El conductor del camión fue revisado por personal sanitario de forma preventiva y no registró lesiones. En el sitio actuaron efectivos policiales, personal de salud, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias de rigor para determinar las circunstancias del hecho.

Por disposición de la autoridad judicial, ambos vehículos fueron secuestrados con fines periciales, y las actuaciones siguieron su curso. La investigación de la mecánica del choque quedó a cargo de la fiscal Eugenia Bolsán.

Temas Relacionados

ChacoPampa del InfiernoSantiago del EsteroAccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron muerta tras una semana desaparecida en Córdoba

Las autoridades hallaron los restos este sábado por la tarde en un predio del barrio Ampliación Ferreyra. Claudio Barrelier es el único detenido

Quién era Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron muerta tras una semana desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

Así lo confirmaron fuentes del caso a Infobae. Fue en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde las autoridades la buscaban desde el viernes. A las 18:30 habrá una conferencia de prensa del ministro y el fiscal

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

“Salió de su casa desnuda y pedía ayuda”: el antecedente penal de Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega

Un vecino que tiene un local en la misma cuadra que el acusado recordó el episodio que derivó en una causa por privación ilegítima de la libertad contra el principal sospechoso por la desaparición de la menor en Córdoba. Los detalles

“Salió de su casa desnuda y pedía ayuda”: el antecedente penal de Barrelier, el único detenido por el caso de Agostina Vega

Exclusivo, habló por primera vez “Pequeño J” desde la cárcel: “Me apenó cómo mataron a las chicas”

Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado del brutal triple crimen narco de Florencio Varela, respondió las preguntas de Infobae desde el penal de Marcos Paz. Su fuga a Bolivia y sus recuerdos de las víctimas

Exclusivo, habló por primera vez “Pequeño J” desde la cárcel: “Me apenó cómo mataron a las chicas”

Tragedia en La Pampa: un automóvil chocó de atrás a un camión y murió una mujer sobre la “Ruta del desierto”

El hecho ocurrió durante la noche del viernes a la altura de la localidad de 25 de Mayo. La víctima tenía 67 años y murió en el lugar, mientras que su acompañante quedó internado con lesiones graves. Esta semana había fallecido otra persona en esa traza provincial

Tragedia en La Pampa: un automóvil chocó de atrás a un camión y murió una mujer sobre la “Ruta del desierto”

DEPORTES

Corridas, gases lacrimógeno y disturbios en París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

Corridas, gases lacrimógeno y disturbios en París durante la final de la Champions League entre PSG y Arsenal

PSG le ganó por penales al Arsenal y se consagró campeón de la Champions League por segundo año consecutivo

La tanda de penales que convirtió al PSG en campeón de la Champions League por segundo año seguido

La lista histórica de campeones de Champions League tras el título de PSG

Tras su histórica victoria ante Sinner, Juan Manuel Cerúndolo superó una épica batalla de 6 horas y 427 puntos: se clasificó a octavos de final de Roland Garros

TELESHOW

El llanto viral de una fanática al cruzarse con Peter Lanzani: “Desde chiquita soñaba con verlo”

El llanto viral de una fanática al cruzarse con Peter Lanzani: “Desde chiquita soñaba con verlo”

El romántico saludo de Thelma Fardin a Nicolás Riera en un festejo de cumpleaños a distancia: “Hasta tu vuelta”

Otra acusación de racismo sacude la casa de Gran Hermano: cuál fue la frase que podría derivar en una nueva expulsión

Las lágrimas de Karina Mazzocco en el último programa de A la tarde: “Tuve que aceptar el duelo”

El vuelo que traía a Jimena Barón y su familia no pudo aterrizar en Ezeiza y fue obligado a desviarse a San Pablo: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

La Luna Azul de mayo de 2026 será la luna llena más pequeña del año: cuándo observarla

La Luna Azul de mayo de 2026 será la luna llena más pequeña del año: cuándo observarla

El Salvador registra más de 122 mil casos acumulados de diarreas agudas en lo que va del 2026

Desmantelan red internacional de tráfico ilegal de armas de fuego en República Dominicana

La revolución de los robots llega a los quirófanos de Panamá

Alemania llegará como invitada a la Filgua 2026 y promete una fiesta literaria única en Guatemala