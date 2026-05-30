El conmovedor gesto de Gabriel Heinze con un jugador del Arsenal tras perder la final de la Champions contra el PSG

Paris Saint-Germain venció al Arsenal por 4-3 en los penales tras igualar 1-1 en el Puskás Aréna de Hungría y conquistó su segunda UEFA Champions League consecutiva. El elenco inglés se quedó al borde de ganar su primer certamen internacional y, pese a que ganó la Premier League, sufrió un duro golpe en el cierre de la temporada. Gabriel Heinze, ayudante de campo de Mikel Arteta, vivió un partido especial y tuvo un gesto conmovedor tras la derrota en la tanda.

La definición del torneo internacional se selló después de que Gabriel Magalhaes desperdiciara su remate por encima del travesaño luego de que Beraldo anotara el 4-3 definitivo. Gran parte de los jugadores del Arsenal se pusieron a llorar en el terreno de juego, algo que refleja el fuerte golpe que supone perder la final del torneo.

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En ese momento, las cámaras de la transmisión oficial capturaron el momento en el que Gabriel Heinze estaba consolando a Jurriën Timber, quien ingresó al partido en el complemento. Hay que destacar que el Gringo cumple una función centrada en potenciar la línea defensiva del equipo y trabaja constantemente con los jugadores. De hecho, el argentino tiene un video particular con el neerlandés en el que le explica cómo tiene que trabajar en el cuerpo a cuerpo a la hora de marcar a un rival.

El Gringo trabaja de forma detallada en los defensores del Arsenal

Heinze se incorporó al cuerpo técnico de Arteta en julio de 2025. El argentino aceptó dejar el mando de un equipo propio para convertirse en ayudante y asumir una tarea específica: potenciar la línea defensiva del club inglés. El portal inglés Daily Mail detalló que el Gringo conduce entrenamientos de alta exigencia, con ejercicios de uno contra uno y un trabajo intenso de posicionamiento táctico orientado al bloque defensivo. Dentro del club el argentino es “muy respetado por los jugadores y no se anda con rodeos. Saben que no está en el club para andar con rodeos”.

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El arquero David Raya describió ese impacto con una valoración directa: “Heinze aporta muchos cojones, nos aprieta mucho. Solo quiere lo mejor para el grupo, en especial para los del bloque defensivo. Nos dice en cada partido dónde nos pueden hacer daño, y logramos otro arco en cero”.

Arteta detalló el peso de su colaborador antes de un partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo. Es extraordinario en eso. Si alguien te dice ‘si haces eso, tendrás éxito’, y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello”.

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Gabriel Heinze vivió la final de la Champions al lado de Mikel Arteta con su efervescencia de siempre (REUTERS/Andrew Boyers)

El equipo de Mikel Arteta se había adelantado a los cinco minutos en la final de la Champions League con un gol de Kai Havertz, que capitalizó un rebote, quedó mano a mano con el arquero y definió para el 1-0. A partir de ese momento, el conjunto francés concentró la posesión ante un Arsenal replegado cerca de su área.

Ese dominio territorial no encontró grietas en el bloque defensivo inglés durante gran parte del partido. La estructura de los Gunners, trabajada durante la temporada por el cuerpo técnico de Arteta, había sido una de las claves de su recorrido hasta la final. La igualdad apareció en el complemento, cuando Khvicha Kvaratskhelia forzó una infracción de Cristhian Mosquera dentro del área. Ousmane Dembélé ejecutó el penal con un remate cruzado y marcó el 1-1.

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Después del empate, el Arsenal abandonó su postura más conservadora y el partido se abrió. Ambos equipos atacaron con más continuidad, aunque las ocasiones más claras fueron para el conjunto parisino: Kvaratskhelia estrelló un remate en el palo y Bradley Barcola desperdició dos oportunidades nítidas.

La final se resolvió desde los 12 pasos después de un tiempo suplementario con pocas llegadas. Fue la primera definición por penales en una final de Champions desde la temporada 2015/16, cuando Real Madrid superó 5-3 al Atlético de Madrid en Italia.

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Para el Arsenal fue la segunda derrota en una final de Champions. La anterior había sido en 2006, cuando el equipo dirigido por Arsène Wenger cayó 2-1 ante Barcelona. El club inglés había cortado hacía algunas semanas una sequía de 22 años sin ser campeón de la Premier League.