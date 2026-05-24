Salud

Las pequeñas acciones diarias que alivian el estrés crónico

Aprender a reconocer las señales del cuerpo ayuda a manejar la tensión y encontrar calma en medio del ritmo acelerado, según la psicóloga Begoña G. Larrauri

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Hombre con camisa azul sentado en un escritorio oscuro con las manos en la cabeza, rodeado de papeles, tazas de café y un portátil con gráficos financieros.
La normalización del estrés crónico dificulta el reconocimiento de sus síntomas y retrasa la búsqueda de soluciones efectivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, muchas personas viven en un estado de alerta constante, arrastradas por la prisa, la sobrecarga de trabajo y la hiperconectividad. La dificultad para mantener el equilibrio emocional se ha vuelto habitual, mientras el estrés se percibe cada vez más como parte natural del día a día.

Según la psicóloga Begoña G. Larrauri, autora del libro Jaque al estrés, esta normalización del estrés crónico lleva a minimizar tanto sus causas como sus consecuencias, dificultando el reconocimiento del problema así como la búsqueda de soluciones efectivas. El primer paso consiste en tomar conciencia de estas señales para poder implementar cambios útiles en la rutina diaria.

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Estrategias de microcambios para gestionar el estrés

La gestión del estrés crónico no requiere transformaciones drásticas, sino la adopción de microcambios: acciones concretas y sencillas que se integran naturalmente en la vida cotidiana. Larrauri recomienda detenerse y escuchar al cuerpo ante las primeras señales de tensión.

Mujer con cabello corto, sentada en posición de loto sobre un cojín, meditando. Ojos cerrados, manos en mudra. Ambiente interior luminoso con plantas.
Los microcambios, como desayunar conscientemente y escribir ocupaciones, ayudan a gestionar el estrés crónico de manera sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque existen situaciones insostenibles por motivos laborales o personales, en la mayoría de los casos bastan algunos reajustes para recuperar la calma y el control. Percibir que ciertos momentos del día pertenecen a uno mismo y sirven para calmar la mente puede marcar una diferencia real.

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Algunos ejemplos prácticos de estos microcambios incluyen desayunar conscientemente, identificar tres prioridades para el día y abordarlas una a una, así como evitar el uso inmediato del celular al levantarse.

Una táctica recomendable es volcar por escrito las ocupaciones y preocupaciones al final del día; esta acción facilita la organización mental y prepara para la jornada siguiente, allanando el camino para un cierre consciente y saludable.

Señales y síntomas físicos y emocionales del estrés crónico

El cuerpo suele advertir explícitamente la presencia de estrés crónico, aunque con frecuencia estos signos pasan inadvertidos o son subestimados. Entre los síntomas físicos destacados están el cansancio, la fatiga, el desánimo y las alteraciones del sueño, todos ellos indicadores de que la presión se acumula.

Una mujer de mediana edad con cabello oscuro se sienta en una mesa, con una mano en la cabeza y otra en el pecho, mirando hacia un lado.
El estrés crónico manifiesta síntomas físicos como cansancio, fatiga, trastornos de sueño y dolores musculares en espalda y zona lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estrés impacta en tres niveles: físico, de comportamiento y emocional, manifestándose con tensión y contracción muscular, sobre todo en espalda y zona lumbar. Adicionalmente, pueden surgir trastornos digestivos como la predisposición a gastritis o la pérdida de masa muscular (sarcopenia), acompañados de un sistema inmunitario debilitado y mayor susceptibilidad a infecciones.

El insomnio y la dificultad para concentrarse también suelen estar presentes, complicando las actividades cotidianas y el rendimiento general. En el plano emocional y de la conducta, son habituales el aislamiento social, la reducción de la comunicación, la baja motivación para hacer planes y preferir la soledad en casa.

Señales de alarma pueden incluir el olvido constante de tareas, la revisión compulsiva del móvil, irritabilidad y variaciones frecuentes del estado de ánimo. La falta de momentos agradables o de risas refleja, en muchos casos, un nivel elevado de estrés acumulado.

Impacto del estrés en la salud física y mental

El estrés crónico repercute de manera importante en la salud física y mental, tanto de forma inmediata como acumulativa. La tensión muscular persistente propicia dolores y contracturas recurrentes, en tanto que la alteración de la mucosa gástrica aumenta el riesgo de problemas digestivos.

Hombre con suéter gris, manos en la cara y expresión de preocupación, frente a un laptop que muestra 'Actualizando... 12%', en un escritorio con papeles y una taza.
El aislamiento social, la baja motivación y la tendencia a revisar compulsivamente el móvil son signos importantes de estrés acumulado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sarcopenia y la reducción de defensas se traducen en una mayor vulnerabilidad ante enfermedades y afecciones del día a día. En lo mental, la fatiga, el insomnio y la falta de concentración minan la capacidad de respuesta en todas las áreas.

Las relaciones personales se ven afectadas por el aislamiento y la irritabilidad, lo que reduce la satisfacción vital. Reconocer estas señales resulta decisivo para intervenir a tiempo y preservar el bienestar general.

Recomendaciones prácticas y ejemplos para combatir el estrés

Entre las propuestas para abordar el estrés crónico, expertos como Begoña G. Larrauri y testimonios recogidos por la revista especializada en salud Men’s Health sugieren rutinas sencillas y microcambios efectivos. Destaca la importancia de reservar momentos diarios para el autocuidado, practicar la respiración consciente, priorizar tareas, escribir las preocupaciones al final del día y limitar el uso excesivo del teléfono móvil.

La suma de estos ajustes progresivos puede ser clave para recuperar el control personal. Roberto Cabezas, especialista en fitness y colaborador de la revista, subraya el valor de la actividad física cotidiana y una alimentación saludable como herramientas para reducir el estrés y mejorar la salud física y mental.

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