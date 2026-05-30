Ciencia

Dermatitis atópica: por qué no solo afecta la piel y requiere un abordaje integral

Síntomas como picazón, insomnio o alteraciones emocionales pueden complicar el día a día y exigir un enfoque médico que contemple desde el autocuidado a nuevas terapias y la coordinación de especialistas. Cómo será la sexta campaña nacional de detección gratuita

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Plano cercano de una persona con un suéter gris rascándose suavemente el antebrazo. La piel del antebrazo muestra enrojecimiento, sequedad y pequeñas placas.
El impacto de la dermatitis atópica en calidad de vida se refleja en el 90% de los pacientes, quienes ven alteradas áreas como el trabajo, la escuela y sus relaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta profundamente la vida diaria, en especial la de niños y adolescentes. Su impacto se extiende más allá de las lesiones cutáneas visibles e influye en el bienestar emocional, social y laboral de quienes la padecen. Con el objetivo de promover la atención destinada a personas con sospecha de la enfermedad, los primeros días de junio se llevará a cabo la sexta campaña nacional de detección gratuita.

La dermatitis atópica se presenta con brotes frecuentes, picazón persistente y síntomas como enrojecimiento, dolor, costras e infecciones. Este trastorno puede alterar el descanso, la dinámica familiar y el rendimiento escolar o laboral. Un abordaje integral, que incluya intervención médica especializada y atención a la salud mental, es clave para tratar eficazmente la enfermedad y preservar la calidad de vida.

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Al menos el 10% de los niños y adolescentes en el país conviven con esta dolencia, y en casi 30% de los casos los síntomas persisten hasta la adultez. El eccema puede generar incomodidad física, afectar el sueño y limitar actividades cotidianas. Las lesiones suelen aparecer en la cara, el cuero cabelludo, las manos y zonas de pliegues, aunque su localización varía según la edad.

Una médica con guardapolvo blanco examina el cuello y la nuca de un niño, revelando una zona con enrojecimiento leve y piel seca. El rostro del niño no es visible.
La dermatitis atópica afecta principalmente a niños y adolescentes, con brotes frecuentes y síntomas como picazón, enrojecimiento y lesiones cutáneas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la infancia, las erupciones predominan en mejillas y brazos, mientras que en adolescentes son más comunes en codos o rodillas. En adultos, suelen localizarse en párpados, muñecas, pies y manos. La diversidad de síntomas requiere ajustar el tratamiento de acuerdo al perfil del paciente para obtener mejores resultados.

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Frecuentemente, la dermatitis atópica está asociada a otras comorbilidades, como alergia alimentaria, rinitis o asma. El origen multifactorial, con influencias genéticas y ambientales, explica la variabilidad de su presentación. Contar con un enfoque conjunto de dermatólogos y alergistas permite diseñar estrategias personalizadas y mejorar la salud general del paciente.

Impacto en la calidad de vida y salud mental

El impacto en la calidad de vida es elevado: alrededor del 90% de los pacientes ve afectada una o más áreas de su rutina diaria, como el trabajo, la escuela, los vínculos sociales y la economía familiar.

Infografía detallada sobre la dermatitis atópica en Argentina, mostrando un brazo con lesiones cutáneas, estadísticas de prevalencia en niños y adultos, demoras en el diagnóstico, síntomas, zonas frecuentes, comorbilidades e impacto diario.

El prurito constante limita actividades cotidianas y puede originar trastornos psicológicos. Quienes padecen picazón crónica tienen el triple de posibilidades de desarrollar depresión y el doble de riesgo de experimentar ansiedad. El descanso nocturno se altera, lo que disminuye el rendimiento diurno y aumenta el riesgo de accidentes relacionados con la somnolencia.

La incomodidad, la dificultad para dormir y la exposición a lesiones pueden llevar a evitar actividades deportivas y sociales. La consulta temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para restablecer la salud integral y potenciar el desarrollo futuro de quienes conviven con esta patología.

Barreras en el diagnóstico y tratamiento integral

El diagnóstico de la dermatitis atópica suele demorarse, especialmente en algunas provincias, donde en 6 de cada 10 casos puede tardar entre dos y cinco años. Esta demora retrasa el acceso a terapias adecuadas y complica el control de la enfermedad.

Un dermatólogo con guantes de látex blancos examina de cerca el antebrazo de un paciente, el cual presenta una visible zona de enrojecimiento y piel seca.
El 10% de los niños y adolescentes presenta dermatitis atópica, y en el 30% de los casos los síntomas persisten en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultar al médico ante los primeros síntomas es esencial para lograr un diagnóstico temprano y evitar la progresión del eccema o la aparición de complicaciones graves. La detección precoz facilita la personalización del tratamiento y previene recaídas o infecciones recurrentes.

Dada su complejidad, la enfermedad requiere el trabajo coordinado de dermatólogos y alergistas, quienes adaptan las terapias según la gravedad, los antecedentes y la coexistencia de otras afecciones. Un enfoque integral mejora la eficacia del tratamiento y contribuye al bienestar físico y emocional del paciente.

Nuevas terapias y educación para el autocuidado

Han aparecido medicamentos biológicos, como los inhibidores de las interleuquinas 4 y 13, así como inhibidores de JAK orales, que ofrecen mejores resultados en casos moderados o graves. Estas opciones permiten controlar tanto la picazón como las lesiones cutáneas, mejorando así el pronóstico general.

Manos enguantadas de un profesional de la salud sosteniendo una jeringa prellenada y un blíster de comprimidos junto a un folleto de dermatitis atópica.
Las nuevas terapias, incluidos medicamentos biológicos y orales, logran mejores resultados en casos moderados y graves de dermatitis atópica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los tratamientos médicos, el autocuidado cumple un rol vital. Identificar y evitar factores desencadenantes, así como aprender sobre el adecuado cuidado de la piel, son acciones recomendadas para reducir los brotes. Los especialistas insisten en que cada caso debe recibir un seguimiento individual y un ajuste de las estrategias según la respuesta clínica.

Silvia Fernández Barrio, presidenta de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), destaca que la dermatitis atópica “atraviesa mucho más que la piel”, y enfatiza la necesidad de diagnóstico oportuno y acceso a alternativas terapéuticas según cada etapa de la enfermedad.

Campaña gratuita para el diagnóstico de la dermatitis atópica

En este contexto, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL) y la Asociación Argentina de Dermatología (AAD) organizan la sexta campaña nacional de detección gratuita de dermatitis atópica. El objetivo es facilitar el acceso al diagnóstico y mejorar la calidad de vida de los afectados.

Entre el 1 y el 7 de junio se asignarán turnos online en pedirturno.com.ar y a través del teléfono 0800 222 3776, de lunes a viernes de 9 a 14h. Las consultas y atenciones tendrán lugar del 8 al 12 de junio en diferentes provincias y ciudades, con participación de profesionales de distintas especialidades.

Estas acciones buscan reducir barreras, agilizar el diagnóstico y orientar a cada persona hacia una atención experta. Así, se promueve el control adecuado de la dermatitis atópica y se favorece una mejor calidad de vida para quienes conviven con la enfermedad.

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