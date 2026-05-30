Cómo la caída del consumo, el contrabando y la importación desde China están liquidando a la industria del calzado

Emmanuel Fernandez participa en una entrevista, visiblemente enfocado en la conversación, con un micrófono al frente y un fondo de estudio.

Emanuel Fernández llegó a la entrevista con zapatillas puestas. Las suyas, Kioshi. Lo aclaró casi como un gesto de coherencia: es su uniforme de trabajo, dijo. Pero detrás de esa imagen hay una historia que va en otra dirección. El empresario, dueño de una de las pocas marcas de calzado deportivo que todavía fabrica en Argentina, habló durante casi media hora en el canal de streaming Ahora Play, conducido por Claudio Zlotnik y Esteban Rafele, y el cuadro que trazó sobre su sector no dejó demasiado margen para el optimismo.

La caída de producción

Fernández arrancó con un dato que resume el estado de su empresa mejor que cualquier análisis. En 2022 y 2023, en la mejor época de Kioshi, la fábrica producía cerca de 40.000 pares mensuales. Hoy llega a 10.000. La caída no es un fenómeno aislado: según los datos que maneja la cámara sectorial, la producción nacional de calzado pasó de 120 millones de pares anuales a 80 millones el año pasado, y en el primer trimestre de 2025 acumuló una baja de 25% frente al mismo período de 2024.

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El deterioro de su propia empresa es proporcional al del sector. Kioshi llegó a tener 120 empleados. Hoy trabajan 15. “La situación es casi terminada del calzado, lo hablamos con todos los colegas”, dijo. “Todos los meses uno dice, más abajo que esto no se puede estar, y se sigue profundizando”.

Cementerio de maquinaria

La imagen que usó para describir su fábrica fue directa: “Es un cementerio de maquinaria, porque la mayoría está apagada, o se prende una vez por semana para hacer un trabajo puntual.” Kioshi tiene producción integrada —suela, capellada, textil, corte— pero hoy esa infraestructura opera muy por debajo de su capacidad. “Una semana producimos algo, totalmente ineficiente estamos siendo”, reconoció.

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La industria nacional enfrenta una combinación de caída del consumo, importaciones crecientes y contrabando desde las fronteras del norte. (Reuters)

La reducción de personal fue gradual, en parte porque las indemnizaciones tampoco podían pagarse de golpe. “Se tuvo que ir arreglando con cada persona. Se hizo un plan, a algunos se les pudo pagar un poco más y después ir haciendo cuotas”, explicó. Los empleados que se fueron, agregó, en su mayoría no encontraron trabajo formal: “Más que hace Uber o alquila Uber para hacer las aplicaciones”.

Los tres factores que explican la caída

Fernández identificó una combinación de problemas que se retroalimentan. El primero es el consumo. Argentina pasó de vender casi cuatro pares de calzado per cápita al año a dos, “estamos a los niveles de Perú y Bolivia en venta de pares”, dijo. El segundo es la importación: en 2024 ingresaron cerca de 51 millones de pares, un 40% más que el año anterior. El tercero es el contrabando: “Está ingresando mucho producto falsificado de las fronteras, de norte sobre todo”.

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Sobre los aranceles, señaló que el esquema actual favorece al producto importado. El ensamblado local con partes traídas del exterior tiene arancel cero, mientras que el calzado terminado paga 35%, pero se eliminaron los mecanismos de dumping y los valores criterio que antes funcionaban como freno. “Eso está complicando bastante la industria”, dijo. A eso se suma un factor externo: la guerra comercial entre China y Estados Unidos generó un excedente de mercadería china que está llegando a precios muy por debajo de los habituales. “Si sacás el dumping, es muy difícil competir”.

“La lucha es desigual”

Kioshi vende sus zapatillas entre $35.000 y $50.000 el par. Fernández lo presentó como un precio competitivo para el segmento —dijo que están entre la primera y segunda entrada de precio en calzado deportivo nacional— pero reconoció que la ecuación se complicó. “Tuvimos un aumento de costo energético enorme, costos financieros, y de todo nos aumentó, contra un importado que le bajan los aranceles. Entonces la lucha es desigual”.

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Las fábricas locales buscan la forma de competir con los productos importados, mientras esperan por la reactivación del consumo.

Al mismo tiempo, relativizó el argumento de que la industria nacional es ineficiente por naturaleza. “El textil, el calzado o cualquier otro rubro industrial frente a Asia, hoy somos todos improductivos”, admitió, pero lo puso en perspectiva: “Brasil estuvo casi 40 años protegiendo el calzado, hasta que pudo ser una industria muy desarrollada y salir al mundo. Hoy compite con Asia, tiene fábricas enormes y exporta también a Latinoamérica y a Estados Unidos.” Para Fernández, el problema no es la industria sino la ausencia de una política sostenida. “¿Por qué no hay un consenso sobre el desarrollo productivo de un país que incluya el calzado, el textil, la metalmecánica, la autopartista?”

En cuanto a la eficiencia interna, tomó distancia del diagnóstico oficial que señala a las empresas por haber “cazado en el zoológico” durante años de inflación alta. “Nosotros siempre tratamos de tener la mejor maquinaria, optimizar los procesos para tener mayor productividad. Estamos siempre buscando la mejora de la productividad, de sacar un mejor producto, buscar materiales que por ahí acá no había”, comentó.

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La cadena se rompe eslabón por eslabón

Uno de los tramos más preocupantes del relato de Fernández no tiene que ver con su fábrica sino con lo que está viendo en la cadena comercial. En las últimas semanas, según contó, los reportes que le llegan desde el interior del país son casi diarios: locales de calzado que cierran, distribuidores que no renuevan alquileres, comercios de cuatro décadas que liquidan. “Tal cliente cerró, tal cliente tiene tres locales y cerró dos. Me llaman que no van a renovar alquiler porque no lo pueden soportar. Los que tienen el local propio lo alquilan para dos pesos chinos y cierran, que por ahí son locales de 40 años. Eso se empezó a escuchar mucho el último mes, es uno por día prácticamente.”

El fenómeno no se limita al comercio. En zonas como Lanús y Lomas de Zamora, tradicionales polos de producción de calzado, también están cerrando talleres pequeños. “Hay muchos fabricantes que están cerrando los talleres y lo alquilan a talleres mecánicos, otras cosas, porque se prefiere el alquiler”. Esos cierres, advirtió, van a profundizar el problema: menos locales significa menos demanda.

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Locales de calzado con décadas de historia están cerrando o reconvirtiendo sus espacios ante la caída de las ventas. (AP)

La situación financiera de la cadena también deteriora el cobro. “Se vende poco, se cobra peor, están viniendo cheques rechazados de clientes que no son clientes de estafa, sino clientes que no llegan a cubrir el cheque. Los bancos también, uno está a tope de deuda”.

El truco de las 12 cuotas

Un episodio reciente que Fernández describió con detalle ilustra hasta dónde llega el problema de liquidez en los consumidores. Durante el fin de semana siguiente al Hot Sale, notó una serie de compras que luego fueron canceladas. Al revisar los datos, encontró un patrón: los clientes compraban en 12 cuotas y cancelaban de inmediato. La plataforma les devolvía el dinero completo, pero ellos quedaban debiendo el monto en 12 pagos.

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“Te hacen la compra pero no te compran. La compran en 12 cuotas, cancelan inmediatamente, y la plataforma le devuelve el dinero completo. O sea que la gente no está llegando a fin de mes, se está financiando hasta con esas cosas. Es bastante grave lo que se ve”, dijo. Kioshi tuvo unas diez o doce operaciones de ese tipo en un fin de semana. La respuesta fue eliminar la opción de 12 cuotas en su tienda online.

La modalidad de comprar en cuotas y cancelar de inmediato para obtener liquidez sorprendió a los vendedores durante las últimas semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno no lo sorprendió del todo. En su entorno cercano ya veía señales similares: “Con mis empleados o colegas o amigos están todos recontra endeudados con las aplicaciones. A veces te piden adelanto para poder cargar la tarjeta Sube para viajar”.

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Sin ayuda y sin piso claro

Fernández ubicó la fábrica de Kioshi en el partido de Esteban Echeverría. La única asistencia concreta que mencionó viene de la intendencia local: ferias de productores y reducción de tasas municipales. Del resto del Estado, nada. “No estamos recibiendo como pyme ninguna ayuda. Y es un paliativo, porque la verdad que a nosotros lo que nos sirve es vender, y hoy la venta no está..

Sobre las perspectivas, fue cauteloso. Dijo que la empresa está haciendo “todos los cambios necesarios para tratar de aguantar hasta que empiece a mejorar”, pero admitió que no hay señales claras de cuándo podría darse ese punto de inflexión. La baja reciente en las importaciones, aclaró, no es una buena noticia: se debe a que hay sobrestock en toda la cadena, no a que la industria esté recuperando terreno. “El problema principal es el consumo. Después, una vez que reactive el consumo, podemos hablar de si está entrando mucho importado", cerró Fernández.