Ciencia

Estrategias recomendadas por médicos para el control efectivo del dolor crónico de la endometriosis en diferentes etapas

Opciones personalizadas marcan la diferencia entre el alivio y la persistencia de molestias físicas. Descubrir nuevos enfoques podría transformar la experiencia diaria de quienes padecen esta condición

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Ilustración: Profesional de la salud y paciente en consulta. Mujer con compresa, junto a mesa con frutas, verduras, botellas de medicinas y libro de terapias.
La endometriosis es una enfermedad crónica que causa inflamación, dolor pélvico y puede afectar la fertilidad en mujeres de diferentes edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La endometriosis es una enfermedad crónica en la que tejido similar al endometrial crece fuera del útero, generando inflamación y dolor. Los síntomas más habituales incluyen dolor pélvico, menstruaciones dolorosas, molestias durante las relaciones sexuales y dificultades para concebir. Esta afección responde a las hormonas del ciclo menstrual y puede afectar la fertilidad. El impacto y la intensidad de las molestias varían en cada persona.

Megan Billow, especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y salud pélvica de la Cleveland Clinic, sostiene que “el tratamiento de la endometriosis debe adaptarse a cada individuo. Los síntomas de dolor, los objetivos reproductivos y la calidad de vida influyen de manera decisiva en la elección del plan terapéutico”.

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Billow enfatiza: “nadie conoce mejor tu cuerpo que tú misma” y destaca la importancia de que las pacientes participen activamente en las decisiones sobre su salud. Así, el diagnóstico y el manejo deben ajustarse a cada experiencia.

El enfoque multidisciplinario para la endometriosis combina terapias médicas, cambios en el estilo de vida y apoyo psicológico para mejorar la calidad de vida (crédito Visuales IA)
El enfoque multidisciplinario para la endometriosis combina terapias médicas, cambios en el estilo de vida y apoyo psicológico para mejorar la calidad de vida (crédito Visuales IA)

No existe un único método válido para todas las pacientes, por lo que la planificación terapéutica debe ser multidisciplinaria y flexible. Este enfoque integral permite combinar opciones médicas, cambios en el estilo de vida y apoyo psicológico, buscando el máximo bienestar físico y emocional.

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Estrategias de alivio del dolor

El abordaje del dolor en la endometriosis requiere un enfoque personalizado y multidisciplinario. Consultar con un profesional de la salud permite analizar los síntomas y definir los objetivos del tratamiento, considerando factores como la edad, la gravedad del cuadro y el deseo de embarazo. En general, se combinan autocuidados, cambios de hábitos y tratamientos médicos.

“No hay una única forma de aliviar el dolor de la endometriosis. Es posible que debas probar varios enfoques antes de descubrir cuál es el que mejor te funciona”, afirma Billow en la información difundida por Cleveland Clinic. Encontrar la estrategia adecuada lleva tiempo y requiere acompañamiento profesional. El proceso de ensayo y error ayuda a identificar soluciones efectivas según las necesidades y respuesta de cada paciente.

Una mujer de mediana edad con cabello oscuro, vestida de gris, sentada en una camilla de examen, se sujeta el abdomen con una expresión de dolor.
El manejo del dolor asociado a la endometriosis integra autocuidados, evaluación profesional y estrategias variadas según la gravedad del cuadro y el deseo de embarazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el estilo de vida y remedios caseros

La modificación de hábitos cotidianos puede contribuir al alivio de los síntomas. Una dieta equilibrada, basada en frutas, verduras y alimentos naturales, ayuda a modular la inflamación. Billow aclara: “No existe una dieta específica para la endometriosis” y advierte: “Desconfía de quienes afirman que la dieta puede curar la endometriosis. La enfermedad no se origina por lo que comes y modificar la alimentación no la va a eliminar”.

El ejercicio físico regular, como yoga o pilates, es valorado por muchas personas con endometriosis. “Los ejercicios de fortalecimiento y movilidad —incluidos el yoga y el pilates— pueden ser especialmente útiles para muchas personas con endometriosis”, señala. Aplicar calor en la zona pélvica ayuda a relajar los músculos y reducir espasmos: “El calor puede ayudar a relajar esos músculos y reducir los espasmos que agravan el dolor pélvico”.

Mujer en pose de yoga de estiramiento en una esterilla azul. Viste top azul y leggings oscuros. Fondo de parque verde con árboles frondosos y un lago.
La actividad física regular y la aplicación de calor en la zona pélvica son opciones simples que muchas pacientes encuentran útiles para aliviar los síntomas de la endometriosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso de medicamentos y terapias hormonales

El tratamiento farmacológico se orienta al alivio de los síntomas y, en algunos casos, a frenar la progresión de la enfermedad. Los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno se recomiendan para el dolor temporal. “Estos medicamentos pueden ser útiles para aliviar síntomas a corto plazo”, advierte Billow, “pero no tratan la enfermedad de base y no deberían usarse como solución prolongada sin la guía de un profesional”.

Las terapias hormonales buscan suprimir el estrógeno, la hormona que favorece el crecimiento de las lesiones. Entre las alternativas se encuentran anticonceptivos, progestágenos y medicamentos que actúan sobre las gonadotropinas. Billow subraya: “Si buscas concebir, la supresión hormonal podría no ser lo más adecuado en este momento”. Por ello, la elección del tratamiento debe considerar los planes reproductivos de cada paciente.

El uso de antiinflamatorios y terapias hormonales puede aliviar síntomas de la endometriosis, pero siempre debe ser supervisado por un profesional y adaptarse al plan de fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de antiinflamatorios y terapias hormonales puede aliviar síntomas de la endometriosis, pero siempre debe ser supervisado por un profesional y adaptarse al plan de fertilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cirugía y otros procedimientos médicos

Cuando los tratamientos convencionales no son suficientes, la cirugía puede considerarse para eliminar las lesiones de endometriosis. “Al eliminar las lesiones, abordamos una de las principales fuentes de inflamación e irritación que contribuyen al dolor”, explica Billow. El tejido extraído se analiza para confirmar el diagnóstico y ajustar el tratamiento posterior.

La cirugía se recomienda en casos de dolor persistente, enfermedad grave o infertilidad asociada. “Para muchas personas, la cirugía es solo una parte de un plan integral que puede incluir también terapia hormonal, fisioterapia del suelo pélvico y otras estrategias para el control del dolor”, precisa Billow. En casos muy graves, la histerectomía puede considerarse, aunque Billow aclara que “puede aliviar ciertos síntomas, pero no es una cura para la endometriosis”.

Una mujer de 45 años con suéter azul, sentada de frente, mirando a un psicoterapeuta de 65 años que está de espaldas, en un consultorio.
El apoyo psicológico y la terapia cognitivo-conductual resultan esenciales para el tratamiento integral de la endometriosis al ayudar a gestionar el dolor crónico y el estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyo emocional y recursos disponibles

El dolor crónico afecta tanto el cuerpo como la mente, por lo que el apoyo psicológico es central en el tratamiento integral. La terapia cognitivo-conductual ayuda a disminuir el dolor percibido y el estrés, mejorando la calidad de vida.

“Vivir con endometriosis afecta tanto al bienestar físico como al emocional”, afirma Billow. La especialista destaca que contar con acompañamiento profesional puede marcar la diferencia: “Trabajar con un terapeuta puede ayudarte a desarrollar habilidades de afrontamiento, gestionar el estrés y regular mejor el sistema nervioso”.

El dolor y el estrés suelen reforzarse mutuamente, amplificando los síntomas si no se abordan adecuadamente. Por eso, Billow recomienda incorporar técnicas de relajación y apoyo profesional. Contar con recursos psicológicos y acompañamiento puede marcar una diferencia significativa en la vida cotidiana de quienes conviven con esta enfermedad.

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