“¿Alguien más está viendo lo mismo que yo?”: la fuerte defensa de Galperín a la gestión económica del Gobierno

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, volvió a respaldar públicamente al Gobierno de Milei a través de su cuenta en X.

Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre y uno de los empresarios más influyentes del país —con una fortuna personal que supera los USD 7.500 millones—, volvió a respaldar públicamente al Gobierno nacional. A través de sus redes, el empresario enumeró una serie de indicadores económicos que, según sostuvo, reflejan una mejora significativa de la situación del país.

No es la primera vez que Galperín defiende la gestión de Javier Milei. A lo largo de los últimos meses, el empresario ha tomado posición de manera reiterada en favor de las políticas económicas del Gobierno, convirtiéndose en una de las voces del sector privado más activas en ese sentido.

PUBLICIDAD

El posteo del empresario

En su publicación, Galperín abrió con una referencia directa a lo que describió como una ofensiva sostenida contra la administración nacional. “Luego de meses de que todo el sistema de poder haya atacado al Gobierno de una manera inédita”, escribió, para luego listar los indicadores que, a su entender, marcan un punto de inflexión.

“Hoy tenemos: 447 palos de dólares comprados en un día, tasas bajando, inflación bajando, EMAE [Estimador Mensual de Actividad Económica] y economía creciendo, inflación bajando, tipo de cambio estable, reservas en niveles récord, superávit fiscal, superávit comercial, empleo privado creciendo, pobreza bajando”, enumeró en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

El Banco Central publicó este jueves datos que muestran reservas por USD 48.511 millones y una compra de divisas de USD 447 millones en el día. (Reuters)

“¿Alguien más está viendo lo mismo que veo yo? Me parece que se dio vuelta la tortilla”, cerró el empresario en su posteo.

Los datos del BCRA

Junto con su mensaje, Galperín compartió una infografía del BCRA correspondiente al jueves 28 de mayo de 2026, que publica diariamente el organismo con sus principales variables. En efecto, la entidad sumó USD 447 millones, la segunda compra más alta del año, con lo que el acumulado anual supera los USD 9.600 millones, cifra que representa más del 96% de la meta de compras de divisas para este año.

PUBLICIDAD

Al cierre de la jornada, las reservas brutas llegaron a USD 48.511 millones, una suba diaria de 644 millones de dólares. Este monto marca el valor más elevado en casi siete años y supera el máximo registrado en febrero por la actual gestión.

En cuanto a las tasas, el informe consignó una Tasa Nominal Anual (TNA) de 22,81% para el Tamar—Tasa Mayorista de la República Argentina— y de 20,69% para el Badlar, ambas correspondientes a bancos privados. El tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.430,454 por dólar.

PUBLICIDAD

Una voz que respalda al Gobierno

El posteo de Galperín se enmarca en una postura que el empresario ha sostenido de manera consistente desde que Milei asumió la presidencia. En distintas oportunidades, el fundador de Mercado Libre se ha expresado a favor de la orientación económica del Gobierno, en particular en lo referido al ajuste fiscal y a la desregulación.

Galperín es una de las voces del sector privado que con mayor frecuencia ha respaldado la gestión de Milei desde que asumió la presidencia.

En esta ocasión, su mensaje apunta a trazar un contraste entre lo que describe como una presión sostenida del “sistema de poder” sobre la administración y los resultados que, según él, empiezan a verificarse en los indicadores macroeconómicos. La publicación fue acompañada por datos oficiales del BCRA, que el propio organismo difunde a diario, y que Galperín utilizó como respaldo de su argumento.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el empresario no hizo distinciones entre variables de corto y largo plazo: puso en el mismo plano la compra de divisas del día con tendencias más estructurales como la reducción de la pobreza o el crecimiento del empleo privado. Su publicación generó repercusión en la red social, en línea con el rol que el ejecutivo viene ocupando como una de las figuras del sector privado más activas en el debate económico y político del país.

La polémica con las jubilaciones

A comienzos de mayo, Marcos Galperín protagonizó una controversia en X que tuvo amplia repercusión. Todo comenzó con la viralización de un video periodístico, en el que una mujer mayor relataba que su haber jubilatorio no le alcanzaba para cubrir los gastos básicos, en particular el costo de los medicamentos, y que dependía de la ayuda de sus hijos para sostenerse. La mujer también aclaró que nunca había tenido empleo formal porque se había dedicado durante su vida a las tareas del hogar.

PUBLICIDAD

Ante ese video, Galperín respondió en la red social con un emoji de carita sonriente, gesto que fue interpretado por una parte significativa de los usuarios como una burla hacia la jubilada. La reacción del empresario generó miles de interacciones y se instaló como uno de los temas más debatidos de la jornada. El streamer Coscu —Martín Pérez Disalvo— fue una de las voces más resonantes en cuestionarlo: “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?”, escribió, y destacó el valor del trabajo doméstico no remunerado. En un segundo mensaje, Coscu profundizó la crítica: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios.”

Galperín no respondió a esos cuestionamientos, pero sí publicó un mensaje en el que planteó su postura sobre el sistema previsional: “Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado.” La frase amplificó el debate y extendió la polémica durante horas en la plataforma, con intervenciones de periodistas, usuarios y figuras públicas que sumaron sus opiniones sobre el rol del trabajo doméstico, la situación de los adultos mayores y el sistema jubilatorio argentino.

PUBLICIDAD