Ciencia

Un modelo matemático identifica por primera vez cuántas calorías aporta la microbiota intestinal al organismo

El sistema, llamado DAMM y publicado en PLOS One, estima que los ácidos grasos producidos por bacterias del colon equivalen al 7,4% del total de energía disponible en el organismo

Guardar
Google icon
Torso humano con vista transparente del sistema digestivo, mostrando el estómago y los intestinos repletos de microorganismos coloridos. Fondo verde difuminado.
El modelo matemático DAMM calcula cuántas calorías aporta realmente la microbiota intestinal al organismo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las etiquetas nutricionales hacen parecer que las calorías son un dato exacto y simple. Sin embargo, dentro del cuerpo humano el proceso es mucho más complejo: antes de que el combustible llegue realmente al organismo, los alimentos atraviesan un ecosistema de bacterias que también participa activamente en la digestión.

Ahora, investigadores de la Universidad Estatal de Arizona desarrollaron una herramienta matemática llamada DAMM capaz de estimar cuántas calorías aprovecha verdaderamente el cuerpo incorporando un factor que los métodos tradicionales prácticamente no contemplan: la actividad de la microbiota intestinal.

PUBLICIDAD

El trabajo, publicado en PLOS One, propone una nueva forma de entender cómo el organismo transforma la comida en combustible y podría abrir futuras aplicaciones en nutrición personalizada, obesidad y diabetes.

Infografía de sistema digestivo humano, calculadora, medidor de calorías. Gráficos muestran el rol de la microbiota intestinal en la absorción energética.
Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona vinculan la actividad bacteriana del colon con el 7,4% del total energético disponible (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La digestión no es solamente un proceso humano: es una colaboración entre nuestro cuerpo y los billones de microbios que viven en el intestino”, explicó Rosa Krajmalnik-Brown, profesora de la Universidad Estatal de Arizona y directora del Biodesign Center for Health Through Microbiomes.

PUBLICIDAD

El ecosistema digestivo que también participa en la digestión

La microbiota está formada por bacterias y otros microorganismos que habitan principalmente el colon. En los últimos años, la ciencia descubrió que esta comunidad no solo ayuda a degradar alimentos, sino que también participa en funciones inmunológicas, hormonales y metabólicas.

El nuevo enfoque suma ahora otra idea importante: este ecosistema también influye sobre la cantidad real de calorías que el cuerpo termina utilizando. Es parecido a tener una segunda “planta de procesamiento” dentro del intestino, capaz de extraer combustible adicional de restos alimentarios que no fueron completamente digeridos en etapas previas.

Ilustración del torso de una persona mostrando un intestino luminoso con microbiota colorida, rodeado de burbujas y escudos translúcidos de protección.
DAMM incorpora la influencia de la microbiota intestinal en el aprovechamiento calórico, un factor ignorado por los métodos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante más de un siglo, el cálculo calórico se basó principalmente en el método de Atwater, que estima la energía de proteínas, grasas y carbohidratos mediante valores promedio fijos. DAMM propone una mirada mucho más detallada.

Primero calcula cuánta energía absorbe el intestino delgado y luego analiza qué residuos llegan al colon, donde las bacterias transforman componentes como carbohidratos complejos y almidón resistente.

Durante ese proceso se producen compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta, moléculas generadas por la actividad bacteriana a partir de fibra y otros restos alimentarios que el cuerpo también puede utilizar como fuente calórica. Según los investigadores, los sistemas clásicos subestiman esa contribución derivada de la microbiota.

La alimentación modifica el aprovechamiento calórico

El equipo comparó dos patrones alimentarios: una dieta rica en componentes vegetales no digeridos y almidón resistente —menos procesada y diseñada para favorecer a las bacterias intestinales— y una dieta occidental típica, con menos fibra y productos ultraprocesados.

Las personas que siguieron la alimentación occidental aprovecharon en promedio 116 kilocalorías más por día que quienes consumieron la dieta rica en fibra. Sin embargo, los participantes con mayor consumo de material fermentable no reportaron más hambre.

Mesa de madera con un desayuno variado: yogur con frutos rojos y semillas, tostadas de aguacate, huevos revueltos con verduras, frutas, cereales, legumbres y un letrero.
Un patrón alimentario rico en fibra modula la producción de ácidos grasos de cadena corta por las bacterias del colon (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta mostró además que las bacterias producían más ácidos grasos de cadena corta cuando recibían mayores cantidades de estos compuestos vegetales. En promedio, estas moléculas aportaron unas 140 kilocalorías diarias, equivalentes aproximadamente al 7,4% del total energético disponible.

En promedio, estas moléculas aportaron unas 140 kilocalorías diarias, equivalentes aproximadamente al 7,4% del total energético disponible. Según el modelo, alrededor del 85% de las calorías aprovechadas provino del tracto gastrointestinal superior, mientras que el 15% restante surgió del colon, donde la actividad bacteriana cumple un papel central.

Por qué las bacterias también influyen en las calorías

Aunque muchas veces se piensa que la fibra “no aporta calorías”, parte de ella puede ser utilizada por la microbiota. Cuando estas bacterias procesan restos alimentarios generan sustancias que influyen sobre inflamación, saciedad y regulación metabólica.

Los científicos explican que este ecosistema funciona como un intermediario entre la dieta y el organismo. Eso significa que dos personas podrían aprovechar cantidades distintas de calorías aun consumiendo exactamente los mismos alimentos.

Qué implicancias podría tener

Los investigadores creen que este sistema podría ayudar a desarrollar estrategias nutricionales mucho más personalizadas. Por ejemplo, permitiría comprender mejor por qué algunas personas responden distinto frente a una misma dieta o por qué ciertos patrones alimentarios favorecen obesidad, diabetes y otras alteraciones metabólicas.

El equipo también considera que la herramienta podría servir para analizar si determinadas dietas favorecen adecuadamente a la microbiota o, por el contrario, reducen su diversidad y funcionamiento.

Microbiota intestinal, Salud digestiva, Bacterias intestinales, gastrointestinal, Intestinos, Ciencia y salud, microbioma - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La diversa microbiota intestinal explica por qué dos personas pueden aprovechar diferente cantidad de calorías comiendo lo mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores aclaran que el sistema fue validado únicamente en adultos sanos y todavía necesita más estudios antes de aplicarse clínicamente. Además, la microbiota humana varía enormemente entre individuos, por lo que futuras investigaciones deberán incorporar diferencias de edad, estado de salud y composición bacteriana.

Aun así, Los científicos consideran que DAMM representa un avance porque integra, por primera vez de manera cuantitativa, la relación entre alimentación, metabolismo y actividad microbiana. Las calorías no dependen solamente de lo que se come, sino también de cómo el ecosistema intestinal ayuda a procesarlo.

Temas Relacionados

Microbioma IntestinalMetabolismo EnergéticoNutriciónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salud de la mujer en Argentina: expertos analizaron brechas y avances hacia una atención médica más equitativa

Referentes de la gestión sanitaria, la medicina y la investigación se reunieron en Buenos Aires durante el Summit por la Salud de la Mujer 2026 organizado por Women in Global Health Argentina. Allí, expusieron exponer los principales obstáculos, desde sesgos clínicos y demoras diagnósticas hasta trabas administrativas

Salud de la mujer en Argentina: expertos analizaron brechas y avances hacia una atención médica más equitativa

Virus sincicial respiratorio en Argentina: refuerzan la importancia de la prevención de cara al invierno

Referentes en infectología analizaron ejes para prevenir casos graves y fallecimientos durante la temporada de bajas temperaturas

Virus sincicial respiratorio en Argentina: refuerzan la importancia de la prevención de cara al invierno

El déficit de zinc eleva el riesgo de demencia en adultos mayores

Un ensayo destaca la relación entre una dieta adecuada, la salud del cerebro y la vista. El glaucoma causa ya el 8,39 % de la ceguera global, mientras que los casos de demencia podrían superar los 130 millones en 2050

El déficit de zinc eleva el riesgo de demencia en adultos mayores

Cuántos minutos más se puede entrenar con solo elegir la música favorita, según un estudio de Finlandia

Investigadores de la Universidad de Jyväskylä comprobaron que escuchar canciones propias puede extender la actividad física hasta seis minutos adicionales, transformando el entrenamiento en algo elegido y disfrutable en lugar de una obligación

Cuántos minutos más se puede entrenar con solo elegir la música favorita, según un estudio de Finlandia

Descubren en el sur de la Patagonia un dinosaurio raptor que conecta la Argentina con la Antártida

Lo llamaron Kank australis. Sus restos fósiles estaban en Santa Cruz y fueron estudiados por científicos de Argentina y Japón. Por qué el hallazgo cambia lo que se sabía sobre la distribución de los dinosaurios raptores en el hemisferio sur

Descubren en el sur de la Patagonia un dinosaurio raptor que conecta la Argentina con la Antártida

DEPORTES

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

Briatore catapultó a Schumacher y a Alonso y hoy sonríe con Colapinto: la historia detrás del resurgimiento de Alpine en la F1

De ser campeón con la selección juvenil que catapultó a Scaloni a jugar su primer Mundial: la historia de Leonardo Balerdi

River Plate realizará la pretemporada en Europa: la sede elegida y la reestructuración del plantel

La lista de Argentina para el Mundial 2026: la enseñanza de Qatar, el equipo base y las dudas que persisten

Fuerte autocrítica de Paredes tras la eliminación de Boca: la molestia que arrastraba, su charla con Riquelme y el futuro de Úbeda

TELESHOW

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Zoe Bogach sorprendió al revelar que no se baña hace una semana: “Me da fobia entrar al agua”

Carola Reyna recordó cómo terminó siendo chofer de Jorge Luis Borges: “Hacía una semana había sacado el registro”

La explosiva pelea de Andrea Del Boca y Nenu contra Tati Luna en Gran Hermano: “Con la salud no se jode”

Darío Barassi tuvo un desliz con una participante y tuvo que pedirle disculpas a su esposa: “Mi mujer me va a matar”

La denuncia de Stephanie Demner a una ecografista que filtró su embarazo: “Violó el secreto profesional”

INFOBAE AMÉRICA

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

Keiko Fujimori y la apuesta por la gobernabilidad del Perú

La OTAN condenó la incursión del dron ruso en Rumania: “El comportamiento imprudente es un peligro para todos”

Rubio se reúne con el canciller de Pakistán en medio de la incertidumbre por un posible acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Peter Magyar se reunirá con Ursula von der Leyen para intentar liberar los fondos congelados de la Unión Europea

La Armada de Ucrania denunció que un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad turca en el mar Negro