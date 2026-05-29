El 35% de los adolescentes ya probó vapeadores: la advertencia de la Sociedad Argentina de Cardiología

La Sociedad Argentina de Cardiología alerta sobre el avance de vapeadores, cigarrillos electrónicos y tabaco calentado entre adolescentes y jóvenes en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) advirtió sobre la reciente expansión del uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina. La alerta pone el foco en el crecimiento del consumo, especialmente entre adolescentes, jóvenes, personas con antecedentes cardiovasculares, embarazadas y quienes no fumaban previamente.

La SAC insiste en que estos productos, aunque se promocionan como alternativas “más seguras” o herramientas de reducción de daño, “no son inocuos, contienen o pueden vehiculizar nicotina —una sustancia altamente adictiva con efectos cardiovasculares— y pueden exponer a los usuarios y al ambiente a compuestos potencialmente tóxicos”.

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Los especialistas remarcan que la prevención de la iniciación, la protección de niñas, niños y adolescentes y el tratamiento integral de la dependencia al tabaco y la nicotina deben ser prioridades en toda política sanitaria. Además, subrayan la necesidad de fortalecer las políticas públicas de control frente a estos productos, que por su diseño, sabores, marketing digital y percepción de bajo riesgo, pueden facilitar el inicio al consumo y perpetuar la dependencia.

Los dispositivos de nicotina contienen compuestos potencialmente tóxicos, presentan riesgos cardiovasculares y no son inocuos, según especialistas de la SAC stemas de nicotina, vapeadores alternativos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la visión de la SAC, la proliferación de dispositivos de nicotina representa un desafío sanitario creciente. La doctora María Inés Sosa Liprandi, consultora del Área Corazón y Mujer ‘Dra. Liliana Grinfeld’, explicó: “Desde la perspectiva cardiovascular, la expansión de estos dispositivos constituye un nuevo desafío sanitario”.

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Y puntualizó: “La nicotina produce activación simpática, incremento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, disfunción endotelial y potenciales efectos proarrítmicos y protrombóticos. A ello se suma la exposición a partículas ultrafinas, metales pesados, carbonilos y sustancias químicas inhaladas cuyos efectos a largo plazo aún no se encuentran completamente establecidos”.

La doctora Sosa Liprandi advirtió, además: “Vapear está asociado consistentemente con asma, bronquitis, aumento de la tos e inflamación pulmonar, y el ‘pulmón de palomitas de maíz’, que es cuando se produce una cicatrización irreversible de las vías respiratorias, vinculada a saborizantes como el diacetilo”. Añadió que “también está descripto el EVALI, que consiste en una lesión pulmonar potencialmente mortal asociada al cigarrillo electrónico o al vapeo. El acetato (aceite) de vitamina E que se usa a veces para espesar los productos para vapear, puede dañar la función pulmonar. El daño pulmonar directo puede ocurrir a causa de los productos químicos, los vapores y los metales”.

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El “Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria. Argentina 2025”, llevado a cabo por el Observatorio Argentino de Drogas (SEDRONAR), aporta cifras preocupantes. El relevamiento, que alcanzó a más de 117 mil estudiantes y representa a más de dos millones de adolescentes escolarizados, muestra que el consumo de vapeadores o cigarrillos electrónicos alcanzó una prevalencia de vida del 35,5%, convirtiéndose en la tercera sustancia de mayor consumo entre adolescentes, detrás de las bebidas energizantes y el alcohol, y superando incluso al tabaco convencional.

El consumo de cigarrillos electrónicos alcanzó una prevalencia del 35,5% entre estudiantes secundarios, superando al tabaco convencional e intensificando la preocupación sanitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados señalan que mientras el consumo de tabaco convencional desciende, surgen con fuerza nuevas formas de administración de nicotina. Esta transición preocupa especialmente por la percepción errónea de inocuidad, la penetración en grupos jóvenes y la capacidad de generar dependencia temprana.

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El inicio del consumo en edad escolar alarma a los expertos, ya que la exposición temprana a la nicotina se relaciona con alteraciones en el neurodesarrollo, mayor probabilidad de adicción y riesgo de progresar hacia otros productos. La doctora Sosa Liprandi explicó que “la preocupación se incrementa debido a que muchos de estos productos circularon durante años en mercados informales, sin trazabilidad, control de calidad ni fiscalización efectiva de su composición. La comercialización ilegal, el contrabando y la fabricación artesanal facilitaron el acceso de adolescentes a dispositivos con concentraciones variables de nicotina y otros compuestos potencialmente tóxicos”.

Frente a este escenario, la SAC considera urgente reforzar estrategias de prevención para adolescentes y jóvenes, que incluyan educación sanitaria, restricciones en la publicidad y el marketing digital, control de acceso de menores, vigilancia epidemiológica continua y fortalecimiento de programas para dejar de fumar basados en evidencia científica.

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El doctor Sergio Baratta, presidente de la SAC, lo resumió así: “Frente a la rápida expansión de productos emergentes de nicotina, la Sociedad Argentina de Cardiología reafirma su compromiso con la prevención cardiovascular, la protección de la infancia y adolescencia, la cesación tabáquica basada en evidencia y la defensa de políticas públicas libres de conflicto de interés”.

La nicotina en vapeadores puede causar aumento de la frecuencia cardíaca, presión arterial, disfunción endotelial y efectos pulmonares graves como EVALI y el “pulmón de palomitas de maíz” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SAC remarca que toda política sobre productos de tabaco y nicotina debe formularse sin interferencia de las industrias vinculadas y que cualquier participación en debates técnicos, regulatorios o educativos debe declarar posibles conflictos de interés.

Estos dispositivos no deben promocionarse como seguros. La prioridad es disminuir la exposición de la población a la nicotina y sustancias tóxicas, evitar la iniciación y acompañar a quienes fuman en el camino hacia la cesación completa.

Lineamientos principales de la SAC sobre productos de nicotina

La Sociedad Argentina de Cardiología sostiene que:

1. Los vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina no deben considerarse productos inocuos ni promoverse como saludables.

2. La nicotina es una sustancia adictiva con efectos cardiovasculares relevantes, por lo que su consumo debe desalentarse en personas no fumadoras, adolescentes, jóvenes, embarazadas y personas con enfermedad cardiovascular o alto riesgo cardiovascular.

3. Estos productos no deben ser recomendados como primera línea para dejar de fumar. Las intervenciones con eficacia y seguridad mejor establecidas incluyen consejo médico estructurado, apoyo conductual y farmacoterapia aprobada según disponibilidad, indicación clínica y evaluación individual.

4. Debe evitarse el uso dual de cigarrillos combustibles con vapeadores, tabaco calentado o bolsas de nicotina, ya que puede perpetuar la dependencia y retrasar la cesación completa.

5. La protección de niñas, niños y adolescentes debe ser prioritaria, con restricciones estrictas de venta, publicidad, promoción, patrocinio, marketing digital, sabores atractivos, diseños dirigidos a jóvenes y acceso en entornos escolares o recreativos.

6. Los ambientes 100% libres de humo deben extenderse a aerosoles y productos emergentes de nicotina, incluyendo vapeadores y dispositivos de tabaco calentado, para proteger a terceros y evitar la renormalización del acto de fumar o vapear.

El marketing digital, los sabores atractivos y la falta de control facilitan el acceso de menores a productos con nicotina y aumentan el riesgo de adicción precoz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para la comunidad y para la consulta médica

Entre los mensajes más relevantes, la SAC adviertió: vapear no es inocuo; el aerosol de los vapeadores no es vapor de agua; las bolsas de nicotina pueden generar dependencia aunque no contengan tabaco; la nicotina puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

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A su vez recomendaron que productos con nicotina no sean usados por adolescentes, embarazadas ni personas no fumadoras. Si alguien desea dejar de fumar, debe consultar a un profesional de la salud y recibir tratamiento basado en evidencia. Subrayan que regular un producto no implica seguridad.

A los profesionales de la salud cardiovascular, la SAC sugiere preguntar siempre por el consumo de estos productos, registrar tipo y frecuencia, explicar que vapear no equivale a inhalar vapor de agua y que las bolsas “sin tabaco” también pueden causar dependencia.

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Desaconsejan el inicio en personas no fumadoras y priorizan intervenciones para lograr la cesación completa. También advierten sobre evitar mensajes ambiguos y recomiendan reforzar en pacientes con enfermedad cardiovascular que dejar por completo la nicotina y el tabaco es un objetivo central. Aconsejan atención y seguimiento específico en adolescentes, embarazadas y personas con trastornos de ansiedad, depresión o consumo problemático.

La SAC destaca la importancia de políticas públicas para restringir la publicidad, el marketing y la venta de dispositivos de nicotina a menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para políticas públicas

La SAC propone mantener el principio precautorio ante productos emergentes de nicotina, prohibir toda publicidad dirigida a jóvenes, restringir sabores y diseños atractivos, exigir etiquetado claro sobre riesgos, garantizar control poscomercialización y aplicar impuestos sanitarios proporcionales al riesgo.

Piden que estos productos se incluyan en encuestas nacionales y campañas públicas independientes de la industria. Además, enfatizan la protección de la formulación de políticas frente a conflictos de interés y el acceso amplio a tratamientos efectivos para dejar de fumar.

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