Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores: de las burlas de River a las críticas a Úbeda

Boca Juniors cayó ante Universidad Católica por 1-0 en La Bombonera y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores por primera vez en 32 años. El único gol del partido lo convirtió Clemente Montes a los 33 minutos, con un remate de derecha tras un contragolpe que nació de un tiro libre a favor del local. El equipo de Claudio Úbeda nunca logró generar las situaciones necesarias para dar vuelta el marcador y terminó tercero en el Grupo D con siete puntos. El plantel y el cuerpo técnico se marcharon a los vestuarios abucheados y en las tribunas atronó el “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

La última vez que el Xeneize había quedado afuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores fue en 1994, bajo la conducción de César Luis Menotti. En esta edición había comenzado en buena forma, con seis puntos en dos partidos disputados, pero luego el rendimiento del equipo se derrumbó.

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El trámite del partido mostró a un Boca con iniciativa inicial —con intentos de Exequiel Zeballos y Marco Pellegrino—, pero con serias deficiencias defensivas en las jugadas a balón detenido, precisamente por donde llegó el tanto de los Cruzados.

Tras el gol chileno, el equipo de la Ribera recurrió de manera sistemática a centros al punto penal, con Zeballos como única arma de desequilibrio real. Leandro Paredes no aportó claridad desde la mitad de la cancha, mientras que Tomás Aranda mostró personalidad pero careció de concreción. Sobre el cierre, le anularon un tanto a Ángel Romero por una milimétrica posición adelantada, y el arquero Vicente Bernedo detuvo un remate de Paredes sobre la línea en los minutos finales.

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Así, el semestre del conjunto auriazul terminó muy por debajo de las expectativas. En el Torneo Apertura, había sido eliminado por Huracán en los octavos de final.

Universidad Católica terminó primera del Grupo D con 13 puntos, seguida por Cruzeiro con 11, que también avanzó a octavos de final. Barcelona de Ecuador cerró último con tres unidades.

El Xeneize, gracias a terminar en la tercera ubicación, disputará el playoff de la Copa Sudamericana ante O’Higgins de Chile, que finalizó segundo en su grupo de esa competencia. Si supera dicho escollo, jugará los octavos de final.

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Esta chance no resulta un consuelo para los fanáticos que se volcaron a las redes sociales para criticar a los futbolistas -varios exhibieron un nivel muy bajo-, a Claudio Úbeda, a quien se le vence el contrato, y también al presidente Juan Román Riquelme. También hubo una catarata de memes de hinchas de River Plate para burlarse de su clásico rival, una especie de revancha de lo que ocurrió el domingo, cuando los fanáticos del Xeneize se mofaron de los Millonarios por la final perdida ante Belgrano.

Los mejores memes de la eliminación de Boca

boca ACABA DE QUEDAR AFUERA DE LA LIBERTADORES MAS FACIL DE LA HISTORIA CONTRA UN CLUB CHILENO, ES EL MEJOR DIA DE MI VIDApic.twitter.com/KI04wnGiQo — Dizzo🇲🇨 (@Dizzoo14) May 29, 2026