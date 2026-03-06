¿Dolor menstrual intenso? Podría ser endometriosis: señales de alerta que advierten especialistas

(Foto: Jovani Pérez/Infobae)

El dolor menstrual intenso no siempre es algo “normal”. Cuando las molestias durante la menstruación son muy fuertes, persistentes o impiden realizar actividades cotidianas, podrían ser una señal de endometriosis, una enfermedad ginecológica que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Especialistas del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) advierten que esta condición ocurre cuando tejido similar al endometrio —la capa que recubre el interior del útero— crece fuera de él, provocando inflamación, dolor y otros problemas de salud.

Según ambas instituciones, la endometriosis puede presentarse principalmente en mujeres en edad reproductiva y, en muchos casos, tarda años en diagnosticarse porque el dolor menstrual suele normalizarse o confundirse con molestias comunes del periodo.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Los especialistas recomiendan prestar atención a ciertos síntomas que podrían indicar la presencia de endometriosis:

Dolor menstrual intenso o incapacitante que interfiere con el trabajo, estudio o actividades diarias.

Dolor al tener relaciones sexuales .

Molestias al orinar o evacuar , especialmente durante la menstruación.

Sangrado menstrual abundante o irregular .

Fatiga constante o sensación de agotamiento extremo .

Problemas para quedar embarazada.

De acuerdo con el Minsa y EsSalud, si estos síntomas aparecen de manera recurrente, es importante acudir a una consulta ginecológica para recibir una evaluación adecuada.

Diagnóstico y tratamiento

Una mujer con dolores por menstruación (AdobeStock)

El diagnóstico de la endometriosis puede ser complejo y requiere una combinación de evaluaciones clínicas, historial médico detallado y estudios especializados. Entre los métodos más utilizados están:

Ecografía pélvica : permite detectar quistes o lesiones grandes de endometriosis.

Resonancia magnética : en casos complejos, ayuda a visualizar mejor el tejido fuera del útero.

Laparoscopía diagnóstica: procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que confirma la presencia de tejido endometrial fuera del útero y permite, en algunos casos, extirparlo durante la misma intervención.

El tratamiento dependerá de cada paciente y de la severidad de los síntomas, e incluye varias opciones:

Medicamentos para el dolor : analgésicos comunes o antiinflamatorios no esteroides para aliviar cólicos intensos.

Terapias hormonales : anticonceptivos, progestágenos o análogos de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) para reducir la inflamación y el crecimiento del tejido endometrial.

Cirugía : en los casos más severos, se realiza la extracción del tejido endometriósico, preservando órganos cuando es posible. La cirugía mejora el dolor y puede favorecer la fertilidad.

Seguimiento multidisciplinario: los especialistas recomiendan acompañamiento médico regular, apoyo psicológico y medidas de autocuidado, como actividad física moderada y control de estrés, para mejorar la calidad de vida.

¿Cuándo deja de ser normal los dolores en la menstruación?

Según el Minsa, aunque muchas mujeres pueden experimentar molestias leves o moderadas durante la menstruación, el dolor menstrual intenso o incapacitante no es normal. Los cólicos que impiden realizar las actividades diarias, como estudiar, trabajar o realizar tareas cotidianas, pueden ser una señal de endometriosis u otras condiciones ginecológicas que requieren evaluación médica.

El Minsa recomienda prestar atención a dolor que no mejora con analgésicos comunes, que se acompaña de sangrado abundante, dolor al tener relaciones sexuales o molestias al orinar o evacuar, ya que estos síntomas pueden indicar la presencia de enfermedades que necesitan diagnóstico y tratamiento oportuno. Por ello, cualquier dolor menstrual que limite la vida diaria debe ser consultado con un profesional de salud.