Perú

¿Dolor menstrual intenso? Podría ser endometriosis: señales de alerta que advierten especialistas

La endometriosis ocurre cuando tejido similar al endometrio crece fuera del útero, causando inflamación y dolor

Guardar
(Foto: Jovani Pérez/Infobae)
(Foto: Jovani Pérez/Infobae)

El dolor menstrual intenso no siempre es algo “normal”. Cuando las molestias durante la menstruación son muy fuertes, persistentes o impiden realizar actividades cotidianas, podrían ser una señal de endometriosis, una enfermedad ginecológica que afecta a millones de mujeres en el mundo.

Especialistas del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) y del Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) advierten que esta condición ocurre cuando tejido similar al endometrio —la capa que recubre el interior del útero— crece fuera de él, provocando inflamación, dolor y otros problemas de salud.

Según ambas instituciones, la endometriosis puede presentarse principalmente en mujeres en edad reproductiva y, en muchos casos, tarda años en diagnosticarse porque el dolor menstrual suele normalizarse o confundirse con molestias comunes del periodo.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Los especialistas recomiendan prestar atención a ciertos síntomas que podrían indicar la presencia de endometriosis:

  • Dolor menstrual intenso o incapacitante que interfiere con el trabajo, estudio o actividades diarias.
  • Dolor al tener relaciones sexuales.
  • Molestias al orinar o evacuar, especialmente durante la menstruación.
  • Sangrado menstrual abundante o irregular.
  • Fatiga constante o sensación de agotamiento extremo.
  • Problemas para quedar embarazada.

De acuerdo con el Minsa y EsSalud, si estos síntomas aparecen de manera recurrente, es importante acudir a una consulta ginecológica para recibir una evaluación adecuada.

Diagnóstico y tratamiento

Una mujer con dolores por
Una mujer con dolores por menstruación (AdobeStock)

El diagnóstico de la endometriosis puede ser complejo y requiere una combinación de evaluaciones clínicas, historial médico detallado y estudios especializados. Entre los métodos más utilizados están:

  • Ecografía pélvica: permite detectar quistes o lesiones grandes de endometriosis.
  • Resonancia magnética: en casos complejos, ayuda a visualizar mejor el tejido fuera del útero.
  • Laparoscopía diagnóstica: procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que confirma la presencia de tejido endometrial fuera del útero y permite, en algunos casos, extirparlo durante la misma intervención.

El tratamiento dependerá de cada paciente y de la severidad de los síntomas, e incluye varias opciones:

  • Medicamentos para el dolor: analgésicos comunes o antiinflamatorios no esteroides para aliviar cólicos intensos.
  • Terapias hormonales: anticonceptivos, progestágenos o análogos de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) para reducir la inflamación y el crecimiento del tejido endometrial.
  • Cirugía: en los casos más severos, se realiza la extracción del tejido endometriósico, preservando órganos cuando es posible. La cirugía mejora el dolor y puede favorecer la fertilidad.
  • Seguimiento multidisciplinario: los especialistas recomiendan acompañamiento médico regular, apoyo psicológico y medidas de autocuidado, como actividad física moderada y control de estrés, para mejorar la calidad de vida.

¿Cuándo deja de ser normal los dolores en la menstruación?

Según el Minsa, aunque muchas mujeres pueden experimentar molestias leves o moderadas durante la menstruación, el dolor menstrual intenso o incapacitante no es normal. Los cólicos que impiden realizar las actividades diarias, como estudiar, trabajar o realizar tareas cotidianas, pueden ser una señal de endometriosis u otras condiciones ginecológicas que requieren evaluación médica.

El Minsa recomienda prestar atención a dolor que no mejora con analgésicos comunes, que se acompaña de sangrado abundante, dolor al tener relaciones sexuales o molestias al orinar o evacuar, ya que estos síntomas pueden indicar la presencia de enfermedades que necesitan diagnóstico y tratamiento oportuno. Por ello, cualquier dolor menstrual que limite la vida diaria debe ser consultado con un profesional de salud.

Temas Relacionados

endometriosisdolor menstrualmenstruaciónperu-salud

Más Noticias

Gobierno ordena teletrabajo en Lima y Callao por crisis del gas

El Ejecutivo dispuso un paquete de acciones para enfrentar la restricción del suministro de gas natural, que incluye apoyo a hogares, taxistas, industrias y servicios esenciales

Gobierno ordena teletrabajo en Lima

Perú se queda sin gas natural: Las medidas de emergencia impuestas por el Gobierno para garantizar servicio en los hogares

Asimismo, se informó que el presidente José María Balcázar y los ministros de Estado viajarán a Cusco para supervisar directamente las labores de reparación y restablecimiento del transporte de gas natural

Perú se queda sin gas

50 frases poderosas para pancartas del 8M: ideas para carteles en la marcha del Día de la Mujer

Las pancartas del 8M se han convertido en un símbolo de estas movilizaciones. Si buscas inspiración, aquí te compartimos 50 frases feministas para pancartas, además de consejos para crear un cartel llamativo para la marcha

50 frases poderosas para pancartas

Viaje soñado de Melissa Klug termina en angustia al quedar varada en las Maldivas por crisis en Medio Oriente: “Quiero irme a mi casa”

La empresaria peruana y sus amigas llevan dos semanas atrapadas en una isla paradisíaca, sin poder regresar al Perú debido a la suspensión de vuelos tras el conflicto en Dubái, viviendo días de incertidumbre lejos de casa

Viaje soñado de Melissa Klug

Brecha orgásmica: por qué las mujeres tienen menos orgasmos que los hombres en las relaciones sexuales

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la brecha orgásmica vuelve a discutirse como un tema de salud sexual y bienestar

Brecha orgásmica: por qué las
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Proclaman a Gunther Gonzales como

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Jueza falla a favor de Vladimiro Montesinos y ordena recalcular sus penas: ¿El ‘Doc’ sale de prisión?

Vladimiro Montesinos reaparece en juicio del caso Sobres bomba y se acoge a dos ‘leyes procrimen’ del Congreso

Elecciones 2026: Simulación proyecta a Fuerza Popular y Renovación Popular liderando la Cámara de Diputados

PJ acepta pedido de José María Balcázar y posterga inicio del juicio por difamación para agosto de 2026

ENTRETENIMIENTO

Viaje soñado de Melissa Klug

Viaje soñado de Melissa Klug termina en angustia al quedar varada en las Maldivas por crisis en Medio Oriente: “Quiero irme a mi casa”

Marina Mora lanza su perfume exclusivo y defiende su precio: “La calidad lo vale”

Hija de Tula Rodríguez salió de sala de operaciones y conductora cuenta los detalles de la operación: “Fue complicado”

Samahara Lobatón y Youna reavivan rumores de reconciliación tras besos en vivo en TikTok

Usuarios piden que se vaya ‘Esto es Guerra’ y regrese ‘Bienvenida la tarde’: “Prefiero a Andy V que a Patricio Parodi”

DEPORTES

Se reveló el interés de

Se reveló el interés de Universitario por Adrián Ugarriza: “La ‘U’ lo está intentando traer”

Programación de la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos de hoy, horarios y canales TV

Juan Reynoso asume “malas decisiones” en la eliminación de Melgar: “Nos tenemos que levantar y pensar en la Liga 1”

Jean Deza no pudo entrenar con Sport Boys por deuda pendiente con Santos de Nazca

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín