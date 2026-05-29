La lista de Argentina para el Mundial 2026: la enseñanza de Qatar, el equipo base y las dudas que persisten

"Todos juntos de nuevo", reza el mural detrás de Scaloni en el complejo de Ezeiza. La imagen resume el espíritu del nuevo desafío (AP Foto/Natacha Pisarenko)

“En los Mundiales uno tiene en mente una cosa y a medida que van pasando los partidos y tenés la suerte de ir avanzando, vas cambiando. Por eso la decisión de la lista es importante, te permite ir cambiando”.

Lionel Scaloni exprimió hasta el anteúltimo día el plazo que puso la FIFA para entregar la lista de 26 futbolistas de la selección argentina para el Mundial 2026. Los números fríos marcan que hizo equilibrio con los puestos: tres arqueros, ocho defensores, 11 mediocampistas y cuatro delanteros. Nueve de ellos son debutantes: Juan Musso, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Nico González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López. En consecuencia, el entrenador puede argumentar con certeza que hizo un interesante recambio respecto a los héroes de Qatar, más allá de que la renovación incluye históricos (Lo Celso y González) que se cayeron de la anterior Copa del Mundo a último momento. El plantel tiene un promedio de edad de 29 años, pero en la gesta de Doha era similar.

PUBLICIDAD

Ante la epidemia de jugadores que arrastran molestias físicas, el Gringo esperó. Pisó la pelota y no la sacará de abajo de su botín hasta el día antes del debut (el 16 de junio, ante Argelia, por el Grupo J), último plazo para hacer retoques en la nómina por lesión. Con 26 fichas y la sucesión de alarmas, apeló a la enseñanza de Qatar, que queda reflejada en las declaraciones del inicio del texto: a la base le sumó jugadores versátiles, que pueden cumplir varias funciones.

Facundo Medina, con la casaca del Olympique de Marsella (REUTERS/Manon Cruz)

Si el fútbol de hoy se gana en el medio, proliferan los volantes. ¿El Cuti Romero es duda incluso en el debut porque se repone del esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha que sufrió con la casaca del Tottenham? ¿Marcos Acuña debió salir con una lesión muscular en la final que River Plate perdió contra Belgrano en el Torneo Apertura y genera dudas? Entra en la nómina Facundo Medina, quien puede cumplir en la cueva y en el lateral izquierdo, como relevo de Nicolás Tagliafico. Valentín Barco brilló en el Racing de Estrasburgo como mediocampista box to box, pero puede dar una mano también como marcador de punta. Nico González, otro tocado, es considerado una pieza única por Scaloni: sabe ser extremo, volante por izquierda o hacer el carril completo. Giuliano Simeone repite la matriz por derecha.

PUBLICIDAD

“Cuando hemos tenido que cambiar en Qatar como contra Holanda, lo hicimos. Tenemos jugadores que pueden hacer diferentes roles y otros que pueden aportar más vértigo o ser más verticales. No vamos a cambiar nuestra idea, pero si tiene que suceder, lo haremos. La lista está compuesta por un mix de jugadores que pueden aportarnos las dos maneras de jugar, aunque el estilo será siempre el mismo de la tenencia de la pelota, mirar el arco rival, someter y recuperar la pelota. Si no tenemos la posesión es aguantar ese momento para volver a atacar”, explicó el criterio de selección Scaloni 48 horas antes de la publicación de la nómina. Las elecciones respetan esa búsqueda.

Claro que, para repetir el plan de Qatar, hay matices. Las realidades no pueden ser calcadas. El equipo base, en líneas generales, es el que se mantuvo competitivo al ganar la Copa América 2024 y desfilar en las Eliminatorias Sudamericanas, con un pico de rendimiento en la goleada 4-1 ante Brasil. Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi (será su último torneo en la Albiceleste), Cristian Romero, y Nicolás Tagliafico en el fondo; las Ferraris -plagio a Jorge D’Alessandro- en el medio (Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister); Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez en ofensiva.

PUBLICIDAD

El lugar de Di María fue cubierto con éxito con otros nombres: Thiago Almada (un enlace que se reinventó en Europa), González o Simeone. Scaloni sabe que no es lo mismo, y no es en detrimento de los futbolistas que rindieron; simplemente, lo que ofrecía Fideo no es fácil de encontrar en el menú de cualquier seleccionado.

“Es imposible reemplazarlo, como Messi cuando no esté más. Lo que hay que intentar hacer es convivir, seguir siendo competitivos sabiendo que es imposible reemplazarlo, no sólo por su calidad, sino por lo que le generaba a los rivales, es irremplazable. A nosotros nos podía jugar por derecha, por izquierda, pero son cosas que a todos los entrenadores le van pasando, todos van cumpliendo años y nuestra meta como seleccionadores es ir mirando abajo, buscar chicos jóvenes que puedan aportar y meter presión a estos grandes jugadores. Ángel es uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del fútbol argentino. Buscaremos la manera de jugar que sea parecida a cuando él estaba, sin su gambeta y la genialidad que él tenía”, describió la circunstancia el DT.

PUBLICIDAD

Hasta ahí, tiene todo claro. El tema pasa por los imponderables, que en esta cita ecuménica surgieron con mucha antelación. Si Cuti Romero no llega al estreno, de no mediar sorpresas, su lugar será para Lisandro Martínez, quien cerró en gran forma la temporada en el Manchester United. Lionel Messi terminó con una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo su participación en la MLS con el Inter Miami. Se supone que en unos 10 días podría volver a la actividad. En el hipotético caso de que el capitán no esté apto para el debut (difícil tratándose de Messi), Scaloni puede apelar a una dupla del reino animal que ya supo combinarse: la Araña Álvarez y el Toro Martínez.

Gonzalo Montiel entró en la citación, pero el cuerpo técnico seguirá la evolución de su lesión (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Y el cuarto fragmento del medio dependerá de lo que plantee de acuerdo al rival. Nico González (hay que ver cómo llega, dado que se repone de un desgarro, en un replay de la pesadilla que sufrió en 2022) es más un salieri de Di María. Giuliano Simeone también, aunque con un perfil más potente y aguerrido. Thiago Almada ofrece otras características, menos vértigo y mayor inventiva, aunque le juega en contra el poco rodaje que le dio el otro Simeone, el Cholo, en el Atlético de Madrid.

PUBLICIDAD

Pero la principal preocupación se centra en el lateral derecho. Montiel sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo en la semifinal del Torneo Apertura ante Rosario Central, disputada el 16 de mayo. Nahuel Molina, el habitual titular, también se recupera de una ruptura fibrilar, aunque tiene una semana de rehabilitación extra (se lesionó el 9 de mayo, en el choque entre el Atlético de Madrid ante el Celta). El defensor que anotó el penal que destrabó la gloria en el estadio Lusail está en observación. Tanto, que en el grupo de respaldo que el cuerpo técnico decidió llevar a Estados Unidos para los amistosos ante Honduras e Islandia del 6 y el 9 de junio están incluidos Nicolás Capaldo y Agustín Giay, dos jugadores que pueden cumplir su rol. El técnico ya demostró que no le tembló la pizarra cuando cortó a Nico González y a Joaquín Correa antes de Qatar porque no estaban al 100% (en su lugar viajaron de urgencia Thiago Almada y Ángel Correa).

La lista puede admitir el debate en algunos nombres. Emiliano Buendía fue la figura del Aston Villa en la final de la Europa League. Ya había estado en la prelista de 2022, cuando tenía menos nombre. La pregunta es: ¿quién le cedía su lugar? ¿Giovani Lo Celso? El ex Rosario Central, de actualidad en el Betis, es una debilidad de Scaloni. Jugó 32 partidos en la temporada, con tres goles y tres asistencias. No siempre fue titular. Pero en las oficinas de Ezeiza entienden que aporta algo distinto: cerebro ante el músculo cuando se cierran los caminos; tenencia si hay que acunar el balón. Y es amalgama para las sociedades.

PUBLICIDAD

¿Franco Mastantuono? Pudo ser el Lo Celso de la lista. Iba camino a serlo. No obstante, tras un buen inicio, su desembarco en el Real Madrid no resultó como se esperaba y fue rehén de un vestuario hecho volcán, que se comió dos técnicos (Xabi Alonso, protector del argentino, y Álvaro Arbeloa). Tiene 18 años y múltiples revanchas por delante.

Marcos Senesi es otro de los que puede hacer ruido. Supo desechar la oferta para jugar por Italia por priorizar a Argentina. Redondeó una gran temporada en el Bournemouth y, tras quedar libre, se baten a duelo por su ficha el Tottenham, el Chelsea y el Manchester United, aunque los Spurs parecen tener ventaja. Había ofrecido rendimientos sólidos cuando lo probaron, salvo en el amistoso ante Mauritania. La opción de Scaloni por Medina, que le ocupa dos casillas en el tablero, lo dejó sin chances. Máximo Perrone, de gran año en el Como junto con Nico Paz -lo llevaron a Champions- también pujó por estar. Pero la plaza la obtuvo Barco.

PUBLICIDAD

Junto a Acuña, Buendía es una de las ausencias que más debate generó (REUTERS/Kemal Aslan)

Y está el caso Acuña, quien había levantado su nivel en River Plate al punto de convertirse en uno de los hombres más aplaudidos. Muy querido en la intimidad del plantel y parte del grupo que animan Dibu Martínez, Cuti Romero y Lisandro Martínez, dejará un hueco importante en el día a día.

“Cambiamos o renovamos cuando el que viene de abajo está muy bien y el que está jugando no lo viene haciendo tan bien. Es una señal que siempre hemos dado y no hemos encontrado en ellos esa baja de tensión, siempre querían más. Entonces, no veo por qué cambiarlos. Hemos sido siempre sinceros con ellos y los chicos que están hoy no nos han mostrado no querer estar, no bajar el nivel y así hemos actuado con los que están. Sumados a que la edad de algunos está justa y, en el caso de Otamendi, compite como si tuviera 30 años. Las cosas están dadas como para que los que estén se lo merezcan”, anticipó Scaloni antes de disfrazarse de actor, como en las publicidades, y dejar en las redes el video con el anuncio de su lista.

PUBLICIDAD

“Que la gente confíe, no los vamos a dejar tirados”, había pedido Messi tras el tropiezo ante Arabia Saudita en Qatar, que sirvió de impulso para que Argentina atrapara la tercera estrella. “A los hinchas les digo no los vamos a dejar tirados; vamos a dar el máximo para que sea difícil batirnos y que vengamos con una alegría”, tomó la frase Scaloni y la escribió en la bandera versión 2026. Con una lista nueva y varios de los nombres de antaño, pero la misma ilusión.

La lista de 26 jugadores de la selección argentina

La nómina elegida por Scaloni para la Copa del Mundo

El fixture de Argentina en la primera fase del Mundial

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22 de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14 de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23 de Argentina en el Dallas Stadium