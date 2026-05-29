Ginseng y adaptógenos: ¿moda o ayuda real para el manejo del estrés?

Los adaptógenos son plantas y hongos tradicionales en Asia y la medicina ayurvédica, estudiados por su efecto modulador del estrés y la energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las sustancias vegetales con propiedades para modular el estrés, conocidas como adaptógenos, han ganado popularidad por su potencial para ayudar al organismo frente a situaciones estresantes. Estos compuestos, presentes en hierbas y hongos, forman parte de tradiciones medicinales antiguas en Asia e India y se utilizan hoy en distintas presentaciones, incluyendo infusiones, suplementos y alimentos funcionales.

Si bien expertos han indicado que podrían favorecer la adaptación fisiológica al estrés, investigaciones recientes coinciden en que estos productos no eliminan el estrés ni sustituyen tratamientos médicos, sino que podrían apoyar la resistencia del cuerpo ante factores estresantes. De esta forma, modulan diversas funciones, pero su utilidad debe ser evaluada caso por caso, considerando sus limitaciones y siempre bajo consejo profesional.

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Los adaptógenos son sustancias de origen vegetal que actúan como normalizadores del equilibrio interno, explica la Cleveland Clinic. Por su parte, la UCLA destaca que su popularidad se ha renovado, sobre todo después de la pandemia, debido al interés generalizado en opciones naturales como apoyo al bienestar. Según los expertos, estas sustancias influyen sobre el eje cerebro-suprarrenal, central en la regulación corporal del estrés.

La ashwagandha y el ginseng concentran la mayor parte de las investigaciones científicas sobre reducción de ansiedad y mejora del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frank Lipman, médico especializado en medicina integrativa y citado por National Geographic, señala que ayudan a fortalecer la capacidad de afrontamiento ante el estrés y la ansiedad, y pueden contribuir a reducir la fatiga. Linda Chun, profesora adjunta de la Universidad Estatal de Ohio, indica que también se vinculan con mejoras en dolor, sueño y otros parámetros fisiológicos, como la glucosa y la presión arterial.

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Efectividad de los adaptógenos frente al estrés

Las pruebas científicas sobre los adaptógenos se centran especialmente en la ashwagandha y el ginseng, con múltiples ensayos clínicos realizados tanto en personas como en modelos animales. En el caso de la ashwagandha, empleada en la medicina ayurvédica, la evidencia indica un posible efecto beneficioso para reducir ansiedad, incrementar el bienestar y favorecer el sueño.

Estudios recientes demuestran que la suplementación con adaptógenos como ashwagandha reduce significativamente la ansiedad en adultos con alto estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en 2023 mostró que adultos sometidos a altos niveles de estrés experimentaron una reducción significativa en ansiedad tras tomar extractos de esta planta durante dos meses. Otro ensayo en estudiantes universitarios encontró mejoras en la calidad del sueño y el bienestar percibido tras un mes de suplementación.

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Respecto al ginseng blanco, una investigación clínica recogida en el Journal of Ginseng Research (2025) evaluó 86 personas con alto estrés. El grupo que consumió esta alternativa presentó una reducción significativa en un índice de estrés compuesto que combinó mediciones propias, indicadores neurofisiológicos y estudios de resonancia magnética funcional. El tratamiento registró una tasa de cumplimiento cercana al 92,9% y no reportó eventos adversos graves.

Según el equipo investigador, la suplementación se asoció a una disminución de las tensiones junto con patrones de conectividad cerebral más favorables para el manejo emocional. Las diferencias entre los grupos fueron ajustadas por valores iniciales, aunque los expertos advierten que el mayor nivel de estrés basal del grupo tratado podría influir en los resultados.

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El ginseng blanco mostró beneficios en la gestión del estrés y la conectividad cerebral, sin reportar efectos adversos graves en ensayos clínicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adaptógenos, según Yufang Lin de la Cleveland Clinic, “no reducen ni bloquean el estrés, sino que aumentan la resistencia del cuerpo”, ayudando a suavizar las variaciones fisiológicas ante ansiedad y fatiga. Por su parte, la UCLA subraya que la investigación respalda su utilidad como complemento ante el estrés y para la recuperación médica, pero insiste en que su uso debe estar supervisado por un profesional de la salud.

Beneficios adicionales de adaptógenos

Más allá del efecto estudiado en investigaciones, algunos adaptógenos han mostrado beneficios potenciales en parámetros como el sueño, la energía y la función inmunológica. Según la Cleveland Clinic, ashwagandha y ginseng regulan el metabolismo, ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y pueden actuar como apoyo en el bienestar general. Otros agentes, como el reishi, tienen un papel potencial en la modulación inmune y estudios preliminares exploran su uso contra tumores.

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De acuerdo con National Geographic, suelen tolerarse bien y, en dosis habituales, su toxicidad es baja. Por ello, los expertos recomiendan buscar suplementos de laboratorios confiables y consultar siempre con un médico para evaluar posibles riesgos e interacciones, dado que algunos adaptógenos pueden alterar los efectos de medicamentos como antidepresivos o inmunosupresores.

Los especialistas advierten sobre la importancia de la supervisión médica, ya que algunos adaptógenos pueden interactuar con medicamentos o tener riesgos específicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dana Ellis Hunnes, dietista sénior de UCLA Health, señala que estos productos pueden interactuar con tratamientos en curso y producir reacciones adversas de consideración. Se recomienda especial precaución durante el embarazo y ante trastornos endocrinos.

Otros adaptógenos populares

La rodiola (Rhodiola rosea) es otro adaptógeno tradicional. Se reconoce por su impacto sobre la fatiga, su capacidad de aumentar la resistencia física y mental y de mejorar el enfoque cognitivo, aunque en dosis elevadas podría incrementar la ansiedad. El tulsi o albahaca sagrada contribuye a la reducción de la ansiedad y a la calidad del sueño y la concentración. Schisandra destaca por ayudar a recuperar el equilibrio fisiológico, especialmente en contextos de estrés prolongado.

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Otras alternativas relevantes incluyen el eleuterococo, que estimula la función inmune; el reishi, hongo conocido por sus propiedades inmunomoduladoras y de protección cardiovascular; y el ginseng americano, que se asocia al alivio de fatiga y dolor. La literatura científica resalta que la evidencia es más consistente para la ashwagandha y el ginseng, mientras que los estudios sobre otros adaptógenos son en su mayoría preliminares o de menor escala.