Descubren qué le ocurre al cerebro durante el sueño profundo y cuál es el vínculo con la demencia

Una investigación de la Universidad de Rochester en Estados Unidos relaciona la calidad del sueño profundo con un mejor funcionamiento del sistema glinfático (Imagen ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Universidad de Rochester en Estados Unidos presentó un trabajo en el que destaca que el sueño profundo activa un sistema que elimina toxinas del cerebro y podría influir en el riesgo de demencia. La investigación, difundida en la revista científica Science, se enfoca en los efectos de la calidad del descanso sobre la salud cerebral y su vínculo con trastornos neurodegenerativos.

En el informe, la neurocientífica danesa Maiken Nedergaard y su equipo proponen que la función del sueño va más allá del simple descanso. De acuerdo con los expertos, el sueño constituye un estado biológico organizado que combina la actividad cerebral, los movimientos de los vasos sanguíneos y el flujo del líquido cefalorraquídeo para favorecer la limpieza nocturna del órgano central del sistema nervioso.

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Según Infosalus, portal especializado en salud, el artículo explica que el estrés crónico, la depresión, las enfermedades cardiovasculares, la falta de sueño y la edad avanzada pueden alterar el ritmo cerebral nocturno y afectar la capacidad de eliminar desechos. Así, estos factores, aparentemente distintos, convergen en un mismo mecanismo biológico que incide en el riesgo de demencia.

Cómo el cerebro se limpia mientras dormimos

El equipo científico plantea que la identificación temprana de cambios en los ritmos cerebrales y cardíacos asociados al sueño podría abrir la puerta a intervenciones preventivas frente al deterioro cognitivo de origen neurodegenerativo

La investigación recuerda el descubrimiento del sistema glinfático en 2012 (con investigaciones y repercusiones clave consolidándose en 2013), una red que moviliza el líquido cefalorraquídeo a través del tejido cerebral para eliminar residuos metabólicos. Este sistema, descrito por el laboratorio de Nedergaard, resulta especialmente activo durante el sueño y se ha convertido en un pilar en el estudio de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson.

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El artículo señala que el sueño no representa un estado de quietud: “Durante el sueño, el cerebro adopta un ritmo coordinado que parece sustentar una de sus funciones de mantenimiento más importantes”, afirmó Nedergaard, citada por Science. Los ritmos cerebrales sincronizados impulsan el sistema glinfático mediante movimientos lentos de los vasos sanguíneos, un proceso llamado vasomoción. Estos cambios permiten el flujo del líquido cefalorraquídeo y la eliminación de sustancias tóxicas, incluidas las proteínas beta-amiloide y tau, asociadas a la demencia.

Las claves biológicas del proceso

El texto se detiene en los neuromoduladores, sustancias químicas como la norepinefrina, serotonina, dopamina y acetilcolina, que regulan el estado de ánimo, la atención y el aprendizaje. Durante el sueño no REM, estos compuestos se sincronizan en oscilaciones lentas. Este fenómeno se asocia con variaciones en la frecuencia cardíaca, la respiración y la actividad de los vasos sanguíneos.

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“Muchos trastornos que aumentan el riesgo de demencia también alteran los ritmos del sueño”, destacó la neurocientífica en declaraciones recogidas por Infosalud. El equipo considera que estos procesos no ocurren de manera independiente, sino que se conectan mediante la capacidad del cerebro para limpiar desechos durante la noche.

Un biomarcador para anticipar el riesgo

La investigación confirma que la actividad cerebral sincronizada durante el descanso impulsa la circulación del líquido cefalorraquídeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo subraya la utilidad de la variabilidad de la frecuencia cardíaca como posible indicador de la salud cerebral relacionada con el sueño. Según el artículo, los dispositivos de consumo permiten ya monitorizar este parámetro, que muestra cambios sutiles entre los latidos del corazón a lo largo de la noche. Los investigadores observaron que esas fluctuaciones se encuentran estrechamente ligadas a los mismos ritmos cerebrales que regulan la limpieza de toxinas.

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De acuerdo con la investigación, la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca podría convertirse en una herramienta sencilla y no invasiva para anticipar el deterioro cognitivo y detectar a las personas con mayor riesgo de desarrollar demencia antes de que surjan los síntomas.

Implicancias para el futuro de la prevención

De acuerdo con la experta, cuando los ritmos del sueño se alteran por envejecimiento, estrés, enfermedades psiquiátricas o cardiovasculares, el cerebro pierde eficacia en la eliminación de proteínas tóxicas. El grupo plantea la hipótesis de que la identificación precoz de alteraciones en estos ritmos permitiría implementar estrategias preventivas frente al deterioro cognitivo.

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La investigación de la Universidad de Rochester abre una vía para comprender la relación entre descanso nocturno y salud cerebral, lo que podría derivar en nuevas formas de evaluación y prevención de enfermedades neurodegenerativas, según el estudio.