La desaparición de Agostina Vega en Córdoba: nuevas pistas, versiones enfrentadas y la hipótesis descartada

Agostina Vega y Claudio Barrelier, la menor desaparecida y el único detenido del caso

Ya pasaron más de cinco días y nada se sabe sobre el paradero de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba, quien fue vista por última vez la noche del sábado pasado, cuando se encontró con un conocido de su madre.

Mientras la chica de 14 años sigue sin aparecer, la Justicia analiza grabaciones, mensajes y testimonios que exponen diferencias entre lo que sostiene el principal acusado y único detenido, Claudio Barrelier, y lo que afirma el entorno familiar de la menor.

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Versiones contrapuestas

Este jueves, Barrelier declaró durante más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón. Según su defensor, Jorge Sánchez del Bianco, el hombre contestó todas las preguntas de la fiscalía y fue contundente con su versión sobre el video viralizado en las últimas horas, que muestra el momento en que Agostina habría entrado a su casa.

De acuerdo con el letrado, Barrelier sostuvo que la menor que aparece en la grabación es su hija de 11 años y no Agostina. Incluso detalló la vestimenta de la niña —“un buzo marrón, pantalón negro, zapatillas blanca con negro”, describió—, el trayecto que hicieron y hasta el kiosco al que fueron a comprar una gaseosa y cigarrillos. El detenido afirmó que Agostina “jamás” ingresó a su vivienda.

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El video que muestra al detenido ingresando a su casa con una menor

Por el contrario, la familia de Agostina sostiene que la chica sí ingresó a ese domicilio. El abuelo de la adolescente afirmó que no tiene dudas de que es ella quien aparece en las imágenes de la cámara de seguridad y que reconocen su forma de caminar y moverse.

Además, desde el entorno familiar insisten en que el principal sospechoso “miente para cubrirse” y que creen que hay una o dos personas más involucradas en la desaparición.

Durante la indagatoria, Barrelier negó haber ocultado que había estado con la adolescente y rechazó haberle mentido a Melisa Heredia, la madre de Agostina. Según su defensor, presentó capturas de pantalla de conversaciones mantenidas con la mujer durante la madrugada del domingo, en las que le explicó que la menor le había pedido ayuda para encontrarse con un amigo y que él no pudo trasladarla porque no tenía movilidad.

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Más tarde, cuando la madre volvió a consultarle, alrededor de las 5 del domingo, le contó que la vio subirse a un auto rojo. Pero eso no fue todo: Barrelier también aportó el nombre del chico al que, según él, Agostina fue a ver y mencionó que no lo conoce personalmente. Además, dijo que no vio al conductor del supuesto vehículo.

Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso y único detenido

¿Por qué no le dijo todo esto a la madre desde un comienzo? Si bien señaló que fue un error de su cliente, Sánchez del Bianco explicó que Barrelier no lo hizo porque había entendido que la madre estaba al tanto de que Agostina iba a juntarse con ese chico y que “la circunstancia no le resultó extraña”.

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Ante una consulta de la fiscalía sobre el paradero de Agostina, el detenido dijo que cree que la adolescente “se escapó con un noviecito” y aseguró que no sería la primera vez que tomaba una decisión de ese tipo.

Llamados anónimos

La madre de Agostina se presentó este jueves en los tribunales de Córdoba para aportar nueva información que comenzó a recibir después del allanamiento realizado en la casa de Barrelier.

Según explicó su abogado, Carlos Nayi, desde que se llevó adelante el procedimiento el miércoles por la tarde recibió llamadas desde números ocultos con datos vinculados a la investigación.

La mujer puso esa información a disposición de la Justicia, aunque por el momento no trascendió el contenido de esos aportes ni si dieron lugar a una línea investigativa concreta.

Por el caso se activó una Alerta Sofía

Entre los elementos técnicos, la querella sostiene que los registros de las antenas telefónicas ubican el celular de Agostina en la casa del acusado durante un lapso de aproximadamente tres horas. Luego de ese tiempo, el teléfono dejó de estar operativo.

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Este dato es central para la reconstrucción del recorrido de la adolescente y es una de las líneas de análisis de los investigadores.

Nayi, además, dijo que, hasta ahora, no hay indicios de que la adolescente haya abandonado el territorio provincial. En ese sentido, habló de un “cauto optimismo” respecto a la posibilidad de que siga con vida, aunque pidió prudencia para no entorpecer la investigación.

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La hipótesis descartada

Sustracción de menor, delitos vinculados a abusos sexuales, trata de personas y otras líneas surgieron desde el inicio de la causa, que sigue bajo secreto de sumario. Algunas perdieron fuerza.

Tanto la defensa de Barrelier como el abogado de la madre de Agostina coincidieron en descartar un móvil económico detrás de la desaparición.

De acuerdo a las partes, no existen deudas, conflictos de dinero ni problemas de enfrentamiento, al menos en lo que respecta al entorno familiar o al propio acusado. En la indagatoria el fiscal también le preguntó al detenido si tenía alguna deuda y la respuesta fue negativa.

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Familiares de Agostina marcharon este jueves (Captura de video)

En una entrevista con TN, el abogado defensor dejó una frase llamativa: “No cierra nada, creo que el fiscal lo ha advertido y por eso hay diversas hipótesis”.

Mientras sigue la investigación, Barrelier continúa alojado en el penal de Bouwer. La fiscalía tiene un plazo de diez días para decidir si solicita la prisión preventiva.