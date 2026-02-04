Cómo el ciclo hormonal y los niveles de estrógeno afectan la memoria en las mujeres, según un estudio

Altos niveles de estrógeno en el cerebro elevan el riesgo de problemas de memoria por estrés en mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los altos niveles de estrógeno en el cerebro pueden incrementar el riesgo de problemas de memoria relacionados con el estrés, especialmente en mujeres.

Un estudio reciente de la Universidad de California, Irvine, señala que esto explicaría por qué las mujeres tienen casi el doble de probabilidad de desarrollar trastorno por estrés postraumático y muestran una mayor vulnerabilidad a la demencia en la vejez. El hallazgo fue publicado en la revista Neuron.

Estrógeno, estrés y memoria: una relación compleja

Según la Cleveland Clinic, los niveles de estrógeno no son constantes, sino que varían a lo largo del ciclo menstrual. Tras la menstruación, esta hormona aumenta de forma progresiva hasta alcanzar su punto máximo justo antes de la ovulación. En esa etapa, el cerebro se encuentra en un estado de mayor plasticidad: aprende con más facilidad, forma recuerdos más rápido y responde con mayor intensidad a los estímulos emocionales.

Ese mismo mecanismo, que en condiciones normales favorece el aprendizaje, puede transformarse en un factor de riesgo si ocurre un evento de estrés intenso durante ese período. En cambio, en la segunda mitad del ciclo, cuando el estrógeno desciende y predomina la progesterona, las respuestas emocionales suelen ser más estables y la fijación de recuerdos traumáticos tiende a ser menos marcada.

La investigación, dirigida por la doctora Tallie Z. Baram, profesora de pediatría, anatomía, neurobiología y neurología, examinó los efectos de varios factores de estrés simultáneos, como los que pueden ocurrir durante catástrofes naturales o hechos de violencia masiva.

Los resultados evidencian que la exposición al estrés en periodos de alto estrógeno puede dejar secuelas prolongadas en la memoria. En esas fases hormonales, la dificultad para recordar hechos se intensifica y las respuestas emocionales frente a recordatorios traumáticos se vuelven más marcadas.

El equipo científico se centró en cómo las hormonas influyen en la memoria tras vivencias estresantes, motivado por la mayor prevalencia de trastornos ligados al estrés en mujeres. Identificaron que las fases del ciclo hormonal con niveles elevados de estrógeno vuelven al cerebro más susceptible a desarrollar alteraciones persistentes en la memoria después de episodios de estrés agudo.

El papel del hipocampo y la diferencia entre sexos

La doctora Baram aclaró que el estrógeno es esencial para el aprendizaje, la memoria y el funcionamiento cerebral en condiciones normales. Sin embargo, cuando estos niveles son altos en el hipocampo —región clave para la consolidación de recuerdos— y ocurre un evento de estrés severo, los mecanismos que suelen ser beneficiosos pueden propiciar problemas mnésicos duraderos.

El estudio demostró este fenómeno en experimentos con ratones. Aquellos expuestos a situaciones estresantes durante picos hormonales desarrollaron, con mayor facilidad, dificultad para recordar y respuestas intensificadas ante estímulos asociados al trauma. En contraste, cuando los niveles de estrógeno eran bajos, los efectos adversos en la memoria se reducían considerablemente.

También se observó que en ratones machos el proceso fue menos intenso y operó a través de mecanismos biológicos diferentes. Esto subraya que la vulnerabilidad varía según el sexo, pero también por la fase hormonal existente al momento del trauma.

En mujeres, la tendencia era a formar recuerdos traumáticos más rápidamente, generalizar el miedo y experimentar consecuencias prolongadas. La clave estaba en el estado hormonal durante el suceso estresante, no en etapas posteriores.

Bases moleculares y oportunidades terapéuticas

El mecanismo detrás de estos efectos ocurre a nivel celular. Cuando el estrógeno se encuentra en niveles elevados, el material genético del cerebro adopta un estado más “flexible”, que permite que ciertos genes se activen con rapidez.

En condiciones normales, esta plasticidad favorece el aprendizaje y la adaptación. Sin embargo, frente a situaciones de estrés intenso, ese mismo mecanismo puede volverse contraproducente y dejar modificaciones profundas y persistentes en los circuitos cerebrales encargados de la memoria.

Los investigadores también detectaron una diferencia clave entre sexos. El estrógeno actúa a través de distintos receptores: en los machos predomina el “alfa”, mientras que en las hembras es más relevante “beta”. Al bloquear el receptor específico en cada caso, lograron evitar que aparecieran los problemas de memoria, incluso cuando los niveles hormonales seguían siendo altos.

Este resultado sugiere que, en el futuro, podrían desarrollarse tratamientos que tengan en cuenta estas diferencias biológicas y apunten a proteger la memoria de manera más precisa y personalizada.

Implicancias clínicas y prevención

Las consecuencias de este estudio van más allá del laboratorio. Estos descubrimientos ayudan a explicar por qué afecciones como el trastorno por estrés postraumático o la demencia afectan en mayor medida a las mujeres, y por qué quienes experimentan traumas graves —como catástrofes colectivas, agresiones violentas o crisis emocionales intensas— durante periodos de alto estrógeno corren mayor riesgo de problemas de memoria a largo plazo.

La coautora Elizabeth Heller, profesora asociada de farmacología en la Universidad de Pennsylvania, destacó que la predisposición frente al trauma depende del estado del cerebro previo al evento. Por tanto, el momento hormonal en que ocurre una experiencia adversa es determinante en la consolidación futura de alteraciones en la memoria.

A su vez, Universidad de California, Irvine concluye que la vulnerabilidad a las secuelas de memoria por estrés no se define solo por el tipo de suceso, sino por el entorno biológico en el que el cerebro enfrenta ese desafío. Este nuevo paradigma abre posibilidades para identificar, prevenir y abordar este tipo de problemas de salud de manera más precisa y personalizada.