6 semanas de baile pueden mejorar la cognición, la motivación y el bienestar emocional

La evidencia científica reciente destaca al baile como herramienta clave para mejorar la salud mental y reducir la depresión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica más reciente respalda que el baile puede ser una herramienta eficaz para calmar la depresión y favorecer la salud mental. Investigaciones internacionales han confirmado que esta práctica, ya sea de forma individual o grupal, mejora el bienestar psicológico en diferentes grupos de edad y condiciones, según estudios.

Danzar aporta beneficios que incluyen el alivio de síntomas depresivos, la reducción del estrés, la mejora de la autoestima y el fortalecimiento de la conexión social. De acuerdo con estudios recogidos en National Geographic y Behavioral Sciences, la práctica regular puede ser tan efectiva o incluso superior a otras formas de actividad física y a tratamientos convencionales en determinados contextos, aunque los expertos aclaran que los resultados pueden variar según la edad, la presencia de comorbilidades y la continuidad de la práctica.

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Un estudio señala que bailar facilita la liberación de neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas, elementos clave para el equilibrio emocional y que colaboran con la reducción de las tensiones. Además, estimula la producción de oxitocina, vinculada con el placer y la creación de lazos sociales, según afirmó la neurocientífica Julia F. Christensen del Instituto Max Planck en declaraciones recogidas por National Geographic.

La doctora Alycia Fong Yan, de la Universidad de Sídney, destaca que programas de baile estructurado de seis semanas o más pueden aportar mejoras sustanciales en la motivación, el bienestar emocional y la cognición social. Estos beneficios se observan tanto en jóvenes como en adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Según la experta: “Puede proporcionar una actividad física placentera y más fácil de mantener”.

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¿Por qué el baile beneficia más que otros ejercicios?

Estudios demuestran que el baile libera neurotransmisores como dopamina, endorfinas y oxitocina, favoreciendo el equilibrio emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones coinciden en que el baile va más allá del ejercicio físico tradicional. Mientras caminar, practicar yoga o el entrenamiento de fuerza contribuyen a la mejora del ánimo, la danza agrega un componente cognitivo, artístico y expresivo, poniendo en juego la memoria, la anticipación musical y la creatividad.

Aprender coreografías y participar en actividades grupales potencia la socialización, el apoyo entre pares y la confianza, factores que, según una investigación de Behavioral Sciences, influyen directamente en la reducción de síntomas depresivos. En varios estudios, la efectividad al compararse con otras actividades físicas en adultos mayores resultó ser similar en la disminución de la depresión, lo que resalta la importancia de los aspectos sociales.

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El carácter multidimensional de esta práctica lo distingue de otras actividades porque integra el movimiento con el procesamiento emocional, la interacción grupal y la autoexpresión, aspectos valorados en un ensayo científico y por profesores de la Universidad del Este de Finlandia.

Desde la neurociencia, bailar estimula una liberación de dopamina, endorfinas y oxitocina y disminuye las hormonas relacionadas con el estrés, según la profesora Hanna Pohjola de la Universidad del Este de Finlandia. Esto contribuye tanto al bienestar inmediato como al desarrollo de una mayor conciencia corporal y autoconexión.

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Programas de baile estructurado de seis semanas mejoran la autoestima, la cognición social y la motivación en jóvenes y adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Christensen subraya que la danza representa una forma de comunicación no verbal que facilita el procesamiento de emociones complejas sin necesidad de palabras. Según el especialista citado por National Geographic, el baile en grupo genera fenómenos de “sincronía cerebral”, es decir, la cohesión y sincronización de la actividad cerebral entre bailarines, lo que fortalece la empatía y el sentimiento de pertenencia.

La integración de la creatividad, la autonomía y el apoyo mutuo explica el potencial diferencial del baile frente a otros ejercicios. La combinación de movimiento expresivo y dinámica social refuerza la motivación y la percepción de autoeficacia, factores relevantes en la rehabilitación emocional.

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Resultados específicos en adultos mayores y otras poblaciones

La eficacia del baile como intervención varía según la edad y las condiciones de salud. Un metaanálisis de 19 estudios con 508 adultos mayores, publicado por Behavioral Sciences, concluyó que participar en intervenciones de baile reduce significativamente los síntomas depresivos frente a quienes no realizan actividad alguna.

No obstante, cuando se lo compara con otros enfoques no farmacológicos (como la fisioterapia o la terapia de conversación), no se detectaron diferencias estadísticamente relevantes en la reducción de la depresión. En casos de deterioro cognitivo leve o Parkinson, los beneficios no fueron concluyentes, según la revisión sistemática.

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Practicar baile en grupo genera sincronía cerebral, refuerza la empatía y el sentimiento de pertenencia, según expertos en neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la ansiedad, los estudios disponibles son limitados y presentan un sesgo de publicación moderado, aunque diversas publicaciones sugieren que hacerlo semanalmente puede favorecer una disminución de los síntomas cuando se mantiene la continuidad de la práctica. La efectividad depende de la regularidad de las sesiones y del contexto social del grupo.

El baile como herramienta de autorrealización y autoexpresión

La Universidad del Este de Finlandia enfatiza que bailar incrementa la autoestima, la autoconciencia y el sentido de propósito, ayudando a quienes atraviesan situaciones de depresión leve o crisis vitales. El entorno de apoyo y confianza propicio en la danza permite experiencias de autoexpresión y autorrealización, potenciando la transformación personal.

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Los expertos subrayan que ofrece un espacio seguro para explorar el cuerpo, las emociones y la creatividad, fortaleciendo el vínculo entre mente y cuerpo. Según Christensen, permite “expresar algo sin necesidad de ponerlo en palabras”, y para muchas personas implica recobrar la autonomía y la percepción positiva sobre sí mismas.

El conjunto de investigaciones reconoce que el clima cálido y la creatividad asociados al baile, así como el derecho a la autonomía en la elección del estilo o ritmo, constituyen elementos fundamentales para mejorar el equilibrio emocional y el bienestar psicológico frente a otras intervenciones.

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Por último, especialistas y participantes coinciden en que invita a recuperar la alegría, la pertenencia y un renovado bienestar emocional. Encontrar una forma de moverse que se acomode al sentir personal puede ser el comienzo de una transformación profunda para quienes buscan alternativas que integren mente, cuerpo y comunidad.