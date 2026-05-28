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Espectacular choque: un jubilado se descompensó y chocó a seis autos en el centro de Bahía Blanca

El conductor fue asistido por personal de emergencias médicas y luego trasladado en código rojo al hospital. Permanece internado y está en grave estado

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El conductor fue asistido por personal de emergencias y trasladado en código rojo al hospital

Un conductor de 81 años fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal tras sufrir un paro cardíaco al volante que desencadenó un impresionante choque en cadena con ocho vehículos en la primera cuadra de la calle Alvarado, en el centro de Bahía Blanca.

El hombre, identificado como Juan José Straguzzi, iba al mando de un Peugeot 3008 cuando se descompensó y perdió el control del rodado, según informó La Brújula 24.

El impacto comprometió a siete autos más: un Toyota Corolla, un Renault Clio, un Fiat Cronos, un Jeep, un Ford Fiesta, un Honda HR y un Renault Fluence, todos estacionados en la zona. Uno de esos vehículos terminó volcado producto de la fuerza del choque, de acuerdo con lo publicado por La Nueva.

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Espectacular choque en Bahía Blanca: un jubilado se descompensó al volante y provocó un accidente múltiple en el centro
El accidente en Bahía Blanca ocurrió durante el horario de mayor movimiento sin dejar más heridos, gracias a la intervención de transeúntes

La situación de Straguzzi era grave al momento de su llegada al centro asistencial. “El hombre llegó a la guardia del Municipal en paro, le hicieron masajes cardíacos durante el trayecto y ya en el área de emergencias lo ‘sacaron’ y lo intubaron y le colocaron con respirador, para luego ser derivado a terapia intensiva”, precisó un vocero del hospital en declaraciones recogidas por La Nueva. El paciente permanece internado en el área de cuidados intensivos.

A pesar de la magnitud del accidente, ocurrido en plena zona céntrica y en horario de movimiento, no se registraron otros heridos. Las imágenes de cámaras privadas captaron el momento en que una mujer que estaba por cruzar la calle detuvo su marcha a tiempo, lo que evitó que el cuadro de víctimas fuera mayor.

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En el lugar trabajaron efectivos de las fuerzas de seguridad, personal de tránsito y una ambulancia del servicio de emergencias. Las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados generaron cortes de tránsito en varios puntos del área.

El Municipio informó un corte total en las intersecciones de Yrigoyen y Alvarado, e Yrigoyen y Soler, mientras que en Lamadrid y Alsina, y Mitre y Sarmiento se realizaron cortes intermitentes para permitir la circulación, de acuerdo con La Brújula 24. Las causas exactas de la descompensación del conductor aún no fueron aclaradas de manera oficial.

Un jubilado chocó por atrás a un tractor y murió decapitado en Miramar

Un jubilado de 76 años murió decapitado tras chocar con su automóvil contra un tractor agrícola en la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, a pocos kilómetros de Miramar. Las primeras investigaciones apuntan a una serie de irregularidades que desembocaron en la tragedia.

El siniestro se produjo días atrás, cerca de las 20, en la localidad bonaerense. Según supo Infobae, el automóvil involucrado era un Volkswagen Voyage que impactó por alcance contra un tractor Deutz. El vehículo agrícola llevaba enganchado en la parte trasera un pinche doble, un dispositivo metálico diseñado para el traslado de rollos de pastura compactada destinados a hacienda.

Tractor agrícola verde John Deere en un campo, tirando de un implemento gris tipo pinche doble que transporta dos grandes rollos de heno de color verde amarillento.
Un jubilado de 76 años murió decapitado en Miramar tras chocar contra un tractor cuyas fallas de seguridad y documentación agravaron la tragedia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peritos que actuaron en el lugar establecieron que esos rollos cubrían por completo las luces traseras del tractor, lo que habría impedido al conductor del Voyage percatarse de la presencia de la maquinaria en la calzada.

La violencia del impacto tuvo consecuencias fatales: uno de los pinches metálicos golpeó la cabeza del automovilista y le causó la decapitación, con muerte en el acto. La identidad de la víctima, natural de Miramar, no fue revelada.

A las fallas en la carga y el equipamiento del tractor se añadió otra infracción grave: el hombre que lo manejaba carecía de licencia habilitante para conducir maquinaria agrícola y, además, transitaba de noche, práctica expresamente vedada por la Ley Nacional de Tránsito para ese tipo de vehículos cuando no reúnen los requisitos de seguridad y señalización exigidos, según precisó La Capital.

Por orden del fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, el conductor del tractor fue detenido y alojado en una dependencia policial de Miramar, imputado por el delito de homicidio culposo.

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