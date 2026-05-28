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Ucrania comprará 20 aviones Gripen y Suecia le donará otros 16 cazas

La administración encabezada por Volodymyr Zelensky planea incorporar nuevos recursos a su fuerza aérea, mientras las autoridades suecas coordinan la entrega de modelos adicionales en el marco de un acuerdo bilateral

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Suecia y Ucrania firmaron una carta de intención que permitirá la adquisición de hasta 150 aviones Gripen, con entregas del modelo más avanzado a partir de 2030. (Reuters)
Suecia y Ucrania firmaron una carta de intención que permitirá la adquisición de hasta 150 aviones Gripen, con entregas del modelo más avanzado a partir de 2030. (Reuters)

Ucrania comprará 20 nuevos aviones de combate Gripen y Suecia donará 16 de un modelo más antiguo el próximo año, según anunciaron el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, en una rueda de prensa conjunta el jueves.

Los dos líderes firmaron una carta de intención el año pasado, allanando el camino para que Suecia vendiera hasta 150 aviones de combate Saab Gripen modelo E a Ucrania, aunque las entregas del modelo más nuevo tardarán varios años.

Estos aviones son una prioridad para la flota de cazas de Ucrania, y el ministro de Defensa del país declaró en mayo que se podría firmar un acuerdo para el Gripen E “en cuestión de meses” después de que la Unión Europea aprobara un préstamo de 90.000 millones de euros (unos USD 104,7 mil millones) para Ucrania.

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“El Gripen es la mejor opción para Ucrania. Por eso, hoy damos un paso importante en este camino conjunto”, declaró Kristersson en una rueda de prensa junto a Zelensky en la base aérea de Uppsala, donde se exhibieron dos aviones Gripen.

Las acciones de Saab, fabricante del Gripen, subieron un 4,4% tras el anuncio del acuerdo con Ucrania, liderando las ganancias en Europa. (Reuters)
Las acciones de Saab, fabricante del Gripen, subieron un 4,4% tras el anuncio del acuerdo con Ucrania, liderando las ganancias en Europa. (Reuters)

“Necesitamos estos aviones y para nosotros esto representa un nuevo capítulo para Ucrania”, afirmó Zelensky, añadiendo que planean adquirir los 150 aviones estipulados en la carta de intención original. “Con la ayuda de Dios, contaremos con la financiación suficiente”, aseguró.

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La transferencia de aviones Gripen de modelos C/D más antiguos ofrece una solución provisional para la defensa aérea de Ucrania mientras tanto.

Zelensky indicó que Ucrania había destinado 2.500 millones de euros (unos USD 2,9 mil millones) de un paquete de préstamos de la UE de 90.000 millones de euros (unos USD 104,7 mil millones) para la compra de estos aviones. Se espera que las entregas del nuevo modelo lleguen a Ucrania a partir de 2030.

Un día clave para Saab

Las acciones de Saab subieron un 4,4% a las 11:41 GMT, convirtiéndose en la empresa con mayor ganancia en Europa.

El director ejecutivo de Saab, Micael Johansson, afirmó que fue un día importante para la compañía y que el acuerdo impulsó aún más el interés por el Gripen.

El acuerdo con Ucrania fortalece la industria de defensa sueca, que ha aumentado su producción y exportaciones tras la invasión rusa. (Reuters)
El acuerdo con Ucrania fortalece la industria de defensa sueca, que ha aumentado su producción y exportaciones tras la invasión rusa. (Reuters)

“Cuantos más países seleccionen el caza Gripen... y comience a operar en más países, más personas comprenderán la fantástica capacidad que representa”, declaró Johansson a Reuters en la base aérea de Uppsala.

Suecia es uno de los mayores contribuyentes a Ucrania y ha enviado hasta la fecha 128.000 millones de coronas suecas (13.750 millones de dólares) en ayuda militar y civil. También ha destinado 80.000 millones de coronas (USD 8.608 millones) suecas en ayuda para este año y el próximo.

La fuerza aérea de Ucrania está compuesta por una combinación de aeronaves de fabricación soviética y occidental. El Gripen se considera una alternativa rentable a cazas como el más avanzado F-35 estadounidense, ya que es fácil y rápido de mantener y puede operar desde bases aéreas dispersas, como carreteras convencionales.

Para Suecia, el acuerdo también ofrece la oportunidad de aprovechar su importante industria de defensa, que ha experimentado un aumento considerable de la demanda desde la invasión rusa de Ucrania.

Reuters

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