Thiago Tirante y Solana Sierra van por los octavos de final en Roland Garros: hora y cómo ver los partidos

Thiago Tirante y Solana Sierra buscarán meterse por primera vez en los octavos de final de Roland Garros

Este viernes se pondrá en marcha la tercera ronda del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros. Sobre la arcilla francesa, los tenistas argentinos Thiago Tirante y Solana Sierra buscarán clasificarse por primera vez en sus carreras a los octavos de final en París. Toda la jornada podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

Tras sus dos primeras actuaciones en el Abierto parisino, Tirante, actual número 60 del ranking ATP y ubicado 48° en el ranking en vivo, llega en un gran momento luego de superar a los españoles Pablo Llamas Ruiz (122°) y Alejandro Davidovich Fokina (23°). El platense se presentará ante otro tenista ibérico, Pablo Carreño Busta (89°), quien disputa su decimotercera participación en Roland Garros, torneo en el que alcanzó los cuartos de final en las temporadas 2017 y 2020.

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El bonaerense sabe que del otro lado de la red tendrá a un rival peligroso y de amplia experiencia en el circuito. Carreño Busta, ex número 10 del mundo en 2017, atravesó un complejo proceso de recuperación luego de sufrir un problema en el codo derecho que lo obligó a someterse a una cirugía en 2022. Durante un año y medio apenas pudo disputar doce partidos del ATP Tour, situación que lo llevó a caer hasta el puesto 1050 del ranking. Ahora llega con la confianza en alza tras ganar sus dos primeros encuentros en París frente al checo Jiri Lehecka (12°) y al australiano Thanasi Kokkinakis (855°).

“Está claro que para poder estar en una segunda semana de Grand Slam, tengo que ganar partidos buenos. Y en este torneo he ganado un partido muy bueno. Y creo que eso es en parte a todo el trabajo que estoy haciendo últimamente, creo que mi nivel está subiendo otra vez y la confianza también”, comentó el español.

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Y admitió: “Si físicamente me encuentro bien, todo lo demás va a ir saliendo poco a poco. Estoy muy contento, porque en este torneo he dado quizás el pasito que me faltaba para ganar esos partidos contra los jugadores top. Y creo que ha sido un torneo bastante bueno para conseguirlo”.

En cuanto a su partido ante Tirante, el nacido en Gijón sostuvo: “Viene jugando muy bien últimamente, haciendo ya grandes resultados, ha mejorado su ranking. Jugué con él el año pasado, pero creo que ha dado un salto de calidad desde que jugamos hasta ahora”.

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“Vi un rato su partido con Alex Davidovich. Creo que hay que dominar a este tipo de jugadores, porque cuando él consigue coger su derecha, que lo va a hacer en algunos momentos porque obviamente es muy bueno, ahí empiezas a correr y ya es mucho más duro. Creo que hay que intentar dominarle, hay que intentar que no se encuentre cómodo con su juego. Y está claro que no va a ser fácil, pero creo que tengo el juego para poder hacerlo”, sentenció Carreño Busta.

El historial entre ambos indica que se enfrentaron una sola vez en la clasificación del Masters 1000 de Roma en 2025 con triunfo para el europeo. La organización dispuso que el encuentro se dispute en el primer turno de la cancha 14, no antes de las 6:00 (hora argentina).

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Solana Sierra enfrentará a la rumana Sorana Cirstea por la tercera ronda de Roland Garros (Crédito: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

A continuación, la marplatense Solana Sierra (68°) saldrá a escena para enfrentar a la rumana Sorana Cirstea (18°). La bonaerense atraviesa una positiva estadía en Bois de Boulogne: en el debut derrotó a la británica Emma Raducanu (39°) y, en la segunda ronda, superó a la italiana Jasmine Paolini (13°), finalista en París en 2024.

Sierra ya conoce lo que implica disputar este tipo de encuentros, ya que en 2025 alcanzó los octavos de final en Wimbledon, certamen en el que logró su mejor actuación en un Grand Slam y donde, hasta ese momento, había conseguido los únicos triunfos de su carrera en un major.

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Del otro lado de la red estará Cirstea, una jugadora experimentada de 36 años que disputa su decimoséptima participación en Roland Garros. Su mejor actuación en el certamen francés fue alcanzar los cuartos de final en 2009.