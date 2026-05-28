Se confirmaron los dorsales de los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026: qué número llevará cada jugador

Se confirmaron los dorsales que utilizará la selección argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lionel Scaloni confirmó los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026, una lista que encabeza Lionel Messi y que define con qué plantel la selección intentará defender en México, Estados Unidos y Canadá el título ganado en Qatar 2022. La nómina fue difundida por el entrenador en un video institucional publicado en redes en la que también se confirmaron los dorsales que utilizarán los futbolistas citados.

La principal novedad de la convocatoria es la ausencia de Marcos Acuña, afectado por problemas físicos en las últimas semanas con River Plate, y el ingreso de Facundo Medina, defensor de Olympique de Marsella con capacidad para jugar como zaguero central o lateral izquierdo. Según el reglamento de la FIFA, las listas deben incluir al menos tres arqueros y solo pueden incorporar jugadores que ya integraban la nómina provisional de 55 futbolistas que Scaloni había difundido días atrás.

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El otro foco de la lista está puesto en Lionel Messi, que disputará su sexta Copa del Mundo a los 38 años y cumplirá 39 durante la competencia. El capitán de Inter Miami llega al torneo con 13 goles y cinco asistencias en 15 partidos de su club en la MLS, y con un registro de 116 goles y 61 asistencias en 198 apariciones con la selección argentina.

Los 26 convocados de la selección argentina

Scaloni, de 48 años y oriundo de Pujato, afrontará el torneo después de haber ganado con la Albiceleste las Copas América de 2021 y 2024, la Finalíssima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022, resuelto ante Francia por penales en el Lusail Stadium. Ese ciclo es el marco de una lista que conserva una base amplia de campeones y suma retoques puntuales en defensa, mediocampo y ataque.

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En defensa, además de Medina, aparecen Valentín Barco, con opciones para ocupar el lateral o una función de mediocampo como hizo gran parte de la temporada en Racing de Estrasburgo, y los zagueros zurdos Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. La modificación más visible del sector llegó por la baja del futbolista de River Plate.

Entre los nombres que no superaron el corte también quedaron Franco Mastantuono y Emiliano Buendía, tras una temporada destacada en Aston Villa que incluyó la consagración en la UEFA Europa League. En sentido contrario, Giovani Lo Celso se aseguró un lugar después de clasificarse a la Champions League con Betis.

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En el mediocampo también fue incluido Nico Paz, una de las incorporaciones que se consolidó en las últimas citaciones. En la ofensiva, Thiago Almada aparece con la expectativa de asumir un papel más amplio que en Qatar, mientras José Manuel López, de Palmeiras, ingresó como tercer centrodelantero por detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La estructura del plantel mantiene a 17 jugadores que ya fueron campeones del mundo en Qatar 2022 y buscarán defender el título. Esa base está integrada por Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Nicolás González.

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El plan de trabajo contempla reunir a los primeros futbolistas disponibles en el predio de Ezeiza antes del viaje a Kansas City, que será la base operativa de Argentina durante el torneo. El equipo se entrenará en el Compass Minerals National Performance Center, el predio del Sporting Kansas City de la MLS.

Antes del debut, la selección jugará dos amistosos en territorio estadounidense. El sábado 6 de junio enfrentará a Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas y el martes 9 disputará el último ensayo ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

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El Mundial comenzará el jueves 11 de junio a las 16:00 de Argentina con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, renombrado Ciudad de México para el evento. El equipo de Scaloni debutará cinco días después.

Argentina iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22:00 ante Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo partido del Grupo J será el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria en el Dallas Stadium, y el cierre de la zona llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 contra Jordania, también en Dallas.

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LOS DORSALES DE LOS 26 FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL 2026

Juan Musso (Atlético de Madrid) Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella) Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) Gonzalo Montiel (River Plate) Leandro Paredes (Boca Juniors) Lisandro Martínez (Manchester United) Rodrigo De Paul (Inter Miami) Valentín Barco (Racing Club Estrasburgo) Julián Álvarez (Atlético de Madrid) Lionel Messi (Inter Miami) Giovani Lo Celso (Real Betis) Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) Cristian Romero (Tottenham Hotspur) Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) Nicolás González (Atlético de Madrid) Thiago Almada (Atlético de Madrid) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) Nicolás Paz (Calcio Como 1907) Nicolás Otamendi (Benfica) Alexis Mac Allister (Liverpool) José Manuel López (Palmeiras) Lautaro Martínez (Inter Milán) Emiliano Martínez (Aston Villa) Enzo Fernández (Chelsea) Facundo Medina (Olympique de Marsella) Nahuel Molina (Atlético de Madrid)