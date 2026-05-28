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República Dominicana: El fenómeno El Niño podría influir en una menor formación de huracanes en 2026

La posible evolución de condiciones asociadas al fenómeno climático en el Pacífico, según el Indomet, dificultará la generación de sistemas tropicales intensos, aunque el país se mantendrá bajo vigilancia ante eventuales riesgos

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La temporada ciclónica 2026 en República Dominicana inicia el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre, según Indomet. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La temporada ciclónica 2026 en República Dominicana inicia el 1 de junio y culmina el 30 de noviembre, según Indomet. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Instituto Dominicano de Meteorología advirtió (Indomet) que la temporada ciclónica de 2026 comenzará el próximo lunes 1 de junio y se extenderá hasta el 30 de noviembre, un período en el que se forman con mayor frecuencia los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico y en el que, según el organismo, persiste el riesgo de impactos sobre República Dominicana aun cuando los pronósticos internacionales anticipan una actividad ligeramente por debajo de lo normal.

Esa previsión incluye entre ocho y 14 tormentas con nombre, de acuerdo con la perspectiva para 2026 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, y 13 sistemas nombrados, según el pronóstico emitido en abril por el doctor Philip Klotzbach y el grupo de expertos de la Universidad Estatal de Colorado. En ambos escenarios, el número esperado queda por debajo o cerca de la media histórica de 14 tormentas con nombre.

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La directora del Indomet, la ingeniera Gloria Ceballos, dijo que la institución mantiene activa su preparación técnica y operativa para vigilar de forma permanente las condiciones atmosféricas durante toda la temporada. Ceballos afirmó que el organismo se prepara cada año para ofrecer información oportuna y confiable a los organismos de protección civil, a los manejadores de emergencias y a la población general, con el objetivo de contribuir a la prevención y a la toma de decisiones.

El posible desarrollo de El Niño podría reducir la actividad ciclónica en el Atlántico

El Indomet explicó que una de las variables centrales para esta temporada es la posible evolución de un evento ENOS cálido, conocido como El Niño, en el Pacífico ecuatorial oriental. Según la institución, las corridas más recientes de los modelos numéricos indican que ese fenómeno podría desarrollarse durante el verano y mantenerse hasta el invierno de este año.

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Infografía sobre la temporada ciclónica 2026 en República Dominicana, mostrando un huracán sobre el mapa, proyecciones, calendario y recomendaciones.
Infografía detalla la temporada ciclónica 2026 en República Dominicana, con pronósticos de actividad, duración, posibles huracanes y la influencia de El Niño, enfatizando la importancia de la prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo añadió que existe la posibilidad de que El Niño se fortalezca durante el pico de la temporada ciclónica, entre agosto y septiembre. De acuerdo con el Indomet, las condiciones asociadas a ese fenómeno suelen aumentar la cizalladura del viento sobre el Atlántico tropical, lo que dificulta la formación y la intensificación de ciclones tropicales y podría derivar en una temporada ligeramente menos activa de lo habitual.

El pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado prevé que seis de las 13 tormentas con nombre podrían alcanzar la categoría de huracán y que dos llegarían a convertirse en huracanes mayores. La proyección de la NOAA sitúa ese rango entre tres y seis huracanes, de los cuales entre uno y tres podrían ser huracanes mayores.

La temporada ciclónica de 2026 tendrá además una lista oficial de 21 nombres asignados por la Organización Meteorológica Mundial: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Indomet pidió seguir los boletines oficiales durante toda la temporada

Ceballos sostuvo que una temporada pronosticada por debajo de lo normal no debe leerse como ausencia de peligro. La directora del Indomet afirmó: “Basta un solo fenómeno atmosférico para provocar impactos significativos en el territorio nacional, por lo que exhortamos a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales del Indomet y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil”.

El fenómeno de El Niño podría reducir la actividad ciclónica en el Atlántico y limitar la formación de ciclones tropicales. (Cortesía: Indomet)
El fenómeno de El Niño podría reducir la actividad ciclónica en el Atlántico y limitar la formación de ciclones tropicales. (Cortesía: Indomet)

Ese es el mensaje central del organismo: aunque la actividad proyectada sea menor, un solo sistema puede afectar al país. Por eso, según el Indomet, la población debe mantenerse informada y preparada desde el inicio de la temporada y durante los seis meses en los que se concentra la mayor formación de ciclones tropicales en el Atlántico.

La institución reiteró que continuará ofreciendo informaciones actualizadas durante toda la temporada y reafirmó su papel como fuente oficial de información meteorológica en la República Dominicana. Como parte de sus acciones de orientación ciudadana, el organismo iniciará la campaña “Infórmate a Tiempo con Indomet”, dirigida a promover la prevención, la preparación y el acceso a información oficial durante la temporada ciclónica.

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