Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a los grupos criminales brasileños Comando Vermelho y PCC

Policías brasileños escoltan a detenidos durante la “Operación Contención” en la favela Vila Cruzeiro, en Río de Janeiro, en una ofensiva contra el Comando Vermelho que dejó al menos 18 muertos (AFP/Archivo)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la designación del grupo brasileño Comando Vermelho (CV) y de Primeiro Comando da Capital (PCC) como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (SDGT, por sus siglas en inglés) y confirmó que avanzará en su incorporación a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), medida que entrará en vigor el próximo 5 de junio.

La decisión coloca por primera vez a las dos principales estructuras criminales de Brasil dentro del esquema antiterrorista utilizado por Washington para perseguir organizaciones consideradas amenazas directas para la seguridad nacional estadounidense.

“El CV y PCC son dos de las organizaciones criminales más violentas de Brasil”, señaló el Departamento de Estado en un comunicado difundido este jueves. La nota agrega que ambas estructuras “comandan miles de miembros” y han organizado “ataques brutales contra policías brasileños, funcionarios públicos y civiles”.

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Washington sostuvo además que las actividades de ambos grupos “se extienden mucho más allá de las fronteras de Brasil” y alcanzan distintos países de la región, además de impactar dentro del propio territorio estadounidense.

La administración de Donald Trump afirmó que continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para combatir a las redes criminales transnacionales, con foco en el narcotráfico y las estructuras financieras que sostienen sus operaciones.

Agentes de seguridad permanecen junto a presuntos integrantes del Comando Vermelho arrestados en un megaoperativo en el complejo Penha de Río de Janeiro (AFP/Archivo)

“La Administración Trump continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y nuestros intereses de seguridad nacional, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de financiamiento de los narcoterroristas violentos”, indicó el comunicado.

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El Departamento de Estado añadió que la medida “demuestra el compromiso inquebrantable” de la Casa Blanca para “desmantelar carteles y organizaciones criminales” en el continente.

La designación como SDGT implica sanciones económicas inmediatas, congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibiciones para ciudadanos o empresas de Estados Unidos de realizar transacciones con las organizaciones señaladas. La futura inclusión en la lista FTO ampliará las herramientas judiciales y financieras disponibles para perseguir a integrantes y colaboradores.

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Comando Vermelho y PCC son considerados desde hace años los grupos criminales más poderosos de Brasil. Ambas organizaciones surgieron originalmente en cárceles brasileñas y expandieron sus operaciones hacia el narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico de armas y las extorsiones.

El PCC, nacido en el estado de São Paulo en la década de 1990, desarrolló una amplia estructura regional con conexiones en Paraguay, Bolivia y otros países sudamericanos utilizados para rutas de cocaína.

Fuerzas de seguridad brasileñas participan en un operativo en la favela do Penha contra una de las mayores organizaciones criminales del país (REUTERS/Archivo)

El Comando Vermelho, con fuerte presencia en Río de Janeiro, mantiene control territorial en numerosas favelas y participa en redes internacionales de tráfico de drogas y armas.

El pedido de Flávio Bolsonaro a Trump

Días antes de la designación, el senador Flávio Bolsonaro viajó a Washington y afirmó públicamente que solicitó al presidente Donald Trump que considere terroristas a las dos mayores organizaciones criminales de Brasil.

“Fui exactamente a pedirle que declare al CV y al PCC como organizaciones terroristas. Porque eso es lo que son”, declaró el legislador brasileño durante una conferencia de prensa en la capital estadounidense.

Flávio Bolsonaro aseguró que la reunión había sido impulsada por la propia Casa Blanca, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente por el gobierno estadounidense.

El senador, uno de los principales referentes de la derecha conservadora brasileña y figura clave de la campaña presidencial de su padre, sostuvo que las organizaciones criminales representan una amenaza regional y defendió una cooperación más estrecha con Washington en materia de seguridad.

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El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se había opuesto a que Estados Unidos aplicara una designación terrorista sobre esos grupos por las implicancias jurídicas y de soberanía que podría generar una medida de ese tipo.

Flávio Bolsonaro junto a Donald Trump en el Salón Oval

Operativos en Río de Janeiro

La decisión de Washington llega además después de una serie de operativos y episodios de violencia atribuidos a esta organización criminal durante los últimos meses.

Uno de los casos más resonantes ocurrió en la favela Morro dos Prazeres, en el barrio de Santa Teresa, donde una operación policial terminó con siete presuntos integrantes de la organización muertos, entre ellos Claudio Augusto dos Santos, alias “Jiló dos Prazeres”, considerado uno de los líderes más buscados del grupo criminal en Río de Janeiro.

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Según informó la Policía Militar brasileña, Dos Santos, de 55 años, acumulaba más de 130 antecedentes y tenía al menos ocho órdenes de captura vinculadas con tráfico de drogas y extorsión. Las autoridades lo identificaban como el principal responsable de las operaciones del narcotráfico en esa favela y como una figura clave dentro de la estructura del Comando Vermelho.

Durante el operativo también murió un residente de la comunidad que, según reportes de la prensa brasileña, estaba retenido como rehén en medio de los enfrentamientos. Hasta ahora las autoridades no determinaron de dónde salió el disparo que causó la muerte del civil.

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La operación dejó además otros seis presuntos miembros del Comando Vermelho abatidos y volvió a exponer el nivel de violencia asociado a las disputas territoriales y al control de redes de narcotráfico en Río de Janeiro.

La policía brasileña mantiene presencia en Morro dos Prazeres, en Río de Janeiro, tras operativos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico (AP)

Las autoridades brasileñas sostienen desde hace años que el Comando Vermelho expandió sus operaciones fuera de Brasil y consolidó conexiones regionales vinculadas al tráfico internacional de cocaína, armas y lavado de dinero.

La medida de Estados Unidos podría abrir una nueva etapa de cooperación judicial y de inteligencia entre Washington y Brasilia, especialmente en materia de financiamiento ilícito, extradiciones y control de redes transnacionales vinculadas al narcotráfico.