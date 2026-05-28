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Los impresionantes números de la gestión Scaloni en la selección argentina y el desafío en el Mundial 2026

El entrenador de Pujato eligió a los 26 convocados para dirigir su segunda Copa del Mundo tras alzar el trofeo en Qatar 2022

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Lionel Scaloni sueña con volver alzar la Copa del Mundo (Foto: Reuters/Stephanie Scarbrough)
Lionel Scaloni sueña con volver alzar la Copa del Mundo (Foto: Reuters/Stephanie Scarbrough)

Lionel Scaloni difundió la lista de 26 futbolistas que viajará a la Copa del Mundo que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá con el fin de defender el título obtenido por la selección argentina en Qatar 2022.

El de Pujato arribará con la experiencia de dirigir los 7 partidos del Mundial de Qatar que lo vio campeón ante Francia en la final y tendrá una curiosa chance de superar a Carlos Salvador Bilardo como el DT argentino con más partidos en Copa del Mundo si arriba a la final o al choque por el tercer puesto. El Narigón, campeón del mundo en 1986 y subcampeón en 1990, sumó 14 encuentros. Sin embargo, con un Mundial extendido a 48 selecciones ahora habrá 8 juegos como máximo. Llegar a semifinal (7° partido) le asegurará sí o sí disputar ocho partidos en el certamen.

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César Luis Menotti, campeón de 1978 y eliminado en segunda fase de España 1982, contabilizó en su carrera 12 apariciones por Copa del Mundo. Scaloni, con la fase inicial, se convertirá en el tercer técnico en el listado en soledad, ya despegándose de Alejandro Sabella (7) y Juan Carlos Lorenzo (7).

Hace casi dos años, el hombre de 48 años se había transformado en el segundo DT con más partidos dirigidos a la selección argentina superando a Menotti y Bilardo (ambos con 79). Actualmente, llegará al evento más importante a nivel de selecciones con 93 presentaciones en el banco Albiceleste y cosechará, al menos, cinco partidos entre los dos amistosos de preparación previos y los tres juegos de la fase de grupos. El récord es propiedad de Guillermo Stábile, quien comandó al representativo del país 124 veces entre 1940 y 1960.

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El desglose de esos números es realmente impactante: ganó 66 encuentros, empató 18 y perdió 9 con una efectividad superior al 77%. Ganó dos Copas América, una Finalíssima y el mencionado Mundial en Qatar 2022: todavía puede ampliar su vitrina de trofeos con la otra Finalíssima ante España que fue postergada.

En noviembre del 2022, justamente en el primer partido de la anterior Copa del Mundo, Scaloni se desprendió de la impactante racha invicta de 36 juegos consecutivos sin perder que lo dejó a uno del registro de 37 que logró Roberto Mancini en Italia entre el 10 de octubre de 2018 y el 7 de octubre de 2021. En septiembre del 2025 también le puso fin a su dominio del Ranking FIFA que se extendió por casi dos años y medio para ser el quinto más prolongado de la historia.

El proceso que se inició en septiembre del 2018 con una victoria 3-0 sobre Guatemala en un amistoso hoy ostenta algunos datos estelares para la historia de la Selección como el título en el Estadio Maracaná ante Brasil que cortó con 28 años sin trofeos para el combinado nacional, pero también con el primer triunfo con 4 goles sobre la Verdeamarela y la primera victoria por Eliminatorias en territorio brasileño. Además, volvió a sumar tres puntos en la altura de Bolivia tras 15 años.

Un desafío grupal, por demás difícil de llevar a cabo, será el de repetir la gesta de Qatar para darle la cuarta estrella al país que lo dejaría en la misma línea que Alemania e Italia y a uno del pentacampeón Brasil. Pero además eso significaría ser el primer defensor del título del mundo desde lo hecho por el combinado brasileño en 1962 (había sido en 1958) y unirse a un selecto grupo que sólo cuenta con Italia (1934 y 1938).

Infografía de Lionel Scaloni con una ilustración del entrenador sosteniendo la Copa del Mundo y dos Copas América, junto a datos de sus récords y logros.
Los datos de la gestión de Scaloni en la selección argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

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